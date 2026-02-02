Singapore collabora con GE Aerospace per accelerare le Next-Generation Aviation and Aerospace Technologies

La Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS), il Singapore Economic Development Board (EDB), GE Aerospace e l’International Centre for Aviation Innovation (ICAI) hanno firmato un memorandum d’intesa (MOU) il 2 febbraio 2026 in occasione del 3° Changi Aviation Summit per stabilire la Singapore Partnership for Aviation & Aerospace Research and Capability (SPAARC).

“Nell’ambito della partnership, le parti lavoreranno insieme per sviluppare next-generation aviation and aerospace technology solutions a Singapore, tra cui:

Artificial Intelligence (AI) applications per migliorare l’aviation safety e l’efficacia operativa nella manutenzione, nelle operazioni di volo e nella gestione dell’airspace, compresi i quadri di governance dell’AI che garantiscono che questi sistemi soddisfino i rigorosi standard di sicurezza dell’aviazione.

Modernizzazione dell’airspace per migliorare la sicurezza, l’efficienza e la resilienza delle operazioni. Ciò include lo sviluppo di sistemi analitici avanzati che supportino una migliore pianificazione delle rotte di volo per ottimizzare i flussi e migliorare la capacità, nonché piattaforme digitali che migliorano il coordinamento e la comunicazione tra aeroporti, compagnie aeree ed equipaggi di volo.

Ricerca aerodinamica avanzata per supportare i sistemi di propulsione di prossima generazione e migliorare le prestazioni e l’efficienza degli aeromobili. Ciò include la ricerca su nuovi progetti di motori e la garanzia che questi motori avanzati possano essere efficacemente integrati con gli attuali progetti di aeromobili e infrastrutture aeroportuali.

Le parti istituiranno inoltre un quadro di collaborazione per identificare opportunità di ricerca e sviluppo (R&S), coordinare gli sforzi congiunti e facilitare la condivisione delle conoscenze.

Per catturare la futura crescita del traffico aereo in un airspace environment sempre più complesso, SPAARC riflette l’impegno condiviso delle parti per promuovere l’innovazione aeronautica e aerospaziale e migliorare la sicurezza operativa, la durata e l’efficienza. La collaborazione segna anche una significativa espansione di GE Aerospace all’interno di Singapore oltre alle attività di manutenzione, riparazione e revisione (MRO) già esistenti nel paese”, afferma GE Aerospace.

Han Kok Juan, Director-General of CAAS, ha dichiarato: “Abbiamo assistito a rapidi progressi nelle tecnologie in molti campi che, se applicati all’aviazione, hanno il potenziale per trasformarla radicalmente. Ma poiché l’aviazione è globale e safety-critical, lo sviluppo e l’implementazione su larga scala coinvolgono più parti interessate ed è spesso lungo e costoso. Attraverso public-private-research partnerships come questa, speriamo di stabilire e offrire nuovi percorsi di innovazione che siano più efficienti ed efficaci di quelli attualmente disponibili. Ciò contribuirà ad accelerare lo sviluppo e l’implementazione di capacità rivoluzionarie”.

Jermaine Loy, Managing Director of EDB, ha dichiarato: “La creazione di SPAARC riflette l’impegno e l’ambizione di Singapore di guidare l’innovazione nel settore dell’aviazione e dell’aerospaziale. Questa partnership aggiungerà nuove capacità a Singapore in settori quali l’intelligenza artificiale, la gestione del traffico aereo e l’aerodinamica. La nostra forza lavoro locale avrà anche l’opportunità di sviluppare tecnologie avanzate che guideranno la continua crescita di Singapore come hub globale dell’aviazione e dell’aerospaziale”.

Rahul Ghai, Senior Vice President and Chief Financial Officer for GE Aerospace, ha dichiarato: “GE Aerospace è orgogliosa di collaborare nell’ecosistema dell’aviazione a Singapore per promuovere tecnologie innovative che supportino le esigenze dei nostri clienti in termini di efficienza e affidabilità, mettendo sempre la sicurezza al primo posto. Insieme, attraverso la nuova Singapore Partnership for Aviation & Aerospace Research and Capability (SPAARC), daremo forma a ciò che è possibile per il futuro del volo”.

Patrick Ky, Chief Executive Officer of ICAI, ha dichiarato: “In quanto entità aeronautica focalizzata a livello globale, ICAI svolge un ruolo unico come motore neutrale delle partnership internazionali. Riuniamo governi, industria e istituti di ricerca per sviluppare congiuntamente soluzioni per la rapida crescita del traffico aereo e delle operazioni aeroportuali della regione. Attraverso SPAARC, il nostro lavoro con GE Aerospace e le principali parti interessate del settore traduce la ricerca in capacità del mondo reale, contribuendo a ridurre i rischi dell’innovazione e a rendere realizzabili progetti di trasformazione dell’aviazione”.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)