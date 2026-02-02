Singapore realizzerà il primo airport testbed for next generation propulsion technologies

Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS), CFM International e Airbus oggi hanno siglato un Memorandum of Understanding (MOU) per stabilire Singapore come primo airport testing ground al mondo per le operazioni delle CFM next-generation Revolutionary Innovation for Sustainable Engines (RISE) technologies, con particolare attenzione alla Open Fan engine architecture.

“La partnership studierà l’impatto di Open Fan e di altre tecnologie del RISE program sulle operazioni aeroportuali, per sviluppare un quadro di preparazione completo che fungerà da modello globale per i costruttori di aerei, gli aeroporti e le compagnie aeree di tutto il mondo. Il protocollo d’intesa è stato firmato al 3° Changi Aviation Summit dal Director-General of CAAS, Mr Han Kok Juan, da David Dufrenois, Chief Executive Officer, Safran Singapore, per conto di CFM International, e dall Executive Vice-President of Engineering for Commercial Aircraft Business and Head of Technology at Airbus, Mr Rémi Maillard.

RISE è un technology demonstration program di CFM per far avanzare le next generation commercial aircraft engine technologies, inclusa l’innovativa architettura Open Fan che rimuove il tradizionale case, consentendo un fan di dimensioni maggiori con meno resistenza. Il RISE program dà priorità alla sicurezza, alla durata e all’efficienza, puntando a una fuel efficiency migliore di oltre il 20% rispetto ai motori commerciali oggi in servizio.

Oltre all’efficienza propulsiva, l’architettura del motore Open Fan è in fase di sviluppo per ridurre le emissioni, abbassare il rumore e garantire la compatibilità con i futuri hybrid-electric systems, posizionandola come una tecnologia fondamentale per i viaggi aerei efficienti della prossima generazione di commercial narrow-body aircraft”, affermano CFM International e Airbus.

“Secondo il MOU, le parti:

– Co-svilupperanno un comprehensive readiness framework per integrare i motori Open Fan per le prossime generazioni di aeromobili nelle existing airport operations, comprese considerazioni sui sistemi e sulla progettazione dell’aeromobile, eventuali modifiche alle infrastrutture, modifiche alle procedure operative, standard di sicurezza e procedure normative.

– Sfrutteranno l’ecosistema aeronautico di Singapore per scambiare competenze tecniche e operative in diversi settori, tra cui airport design, safety protocols, regulatory frameworks and operational procedures, per informare lo sviluppo del quadro di preparazione.

– Vi saranno piani per condurre prove operative degli Open Fan engine demonstrators del RISE program presso Singapore Changi Airport o Seletar Airport, per testare e convalidare il readiness framework e valutare la fattibilità operativa di questa nuova tecnologia”, prosegue il comunicato.

Mr Han Kok Juan, Director-General of CAAS, ha dichiarato: “La partnership di CFM International e Airbus con CAAS per stabilire a Singapore il primo airport testbed for next generation propulsion technologies al mondo testimonia l’offerta di Singapore come hub aereo integrato con una forte esperienza normativa, in cui le aziende possono testare tecnologie e sviluppare protocolli reali per l’implementazione su scala globale”.

Gaël Méheust, President & Chief Executive Officer of CFM International, ha dichiarato: “Questo accordo, primo nel suo genere, rappresenta un enorme vantaggio per il programma di sviluppo CFM RISE. Queste tecnologie sono progettate per fornire miglioramenti senza precedenti nella fuel efficiency (e nelle emissioni) in un prodotto futuro altamente robusto in grado di supportare operazioni impegnative. Ora, avere la capacità di eseguire una dimostrazione nel mondo reale – dall’assistenza a terra, alle azioni di manutenzione, alle operazioni aeroportuali – darà alle compagnie aeree e, si spera, al pubblico, fiducia nella sicurezza, durata ed efficienza di Open Fan”.

Remi Maillard, Executive Vice-President Engineering for the Commercial Aircraft business and Head of Technology Airbus, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con CAAS e CFM per portare le nuove propulsion system technologies a un livello di maturità successivo, testandole rispetto ai futuri requisiti operativi. E quale posto migliore per farlo se non Singapore, dove possiamo fare affidamento su un ecosistema aerospaziale all’avanguardia. Airbus è impegnata a essere pioniera nell’aerospaziale sostenibile, e questa partnership ne è una testimonianza”.

(Ufficio Stampa CFM International – Airbus – Photo Credits: CFM International)