SAS e TAROM espandono la partnership con un nuovo codeshare agreement

By:
On:
In: Aeroporti e Destinazioni, Compagnie Aeree e Operatori
Tagged: , ,

sasScandinavian Airlines e TAROM rafforzano la loro collaborazione attraverso un nuovo commercial codeshare agreement. La partnership amplia la connettività tra Scandinavia e Romania, offrendo opzioni di viaggio senza interruzioni attraverso i principali hub europei.

Il lancio coincide con la prima data di viaggio, il 9 febbraio 2026.

“Questa nuova partnership con TAROM segna un passo importante nel miglioramento della connettività tra Scandinavia e Romania. Unendo le nostre reti e offrendo trasferimenti fluidi attraverso i principali hub europei, offriamo ai nostri clienti maggiore scelta, flessibilità e comodità durante i loro viaggi. Insieme a TAROM, non vediamo l’ora di offrire un’esperienza di viaggio fluida e affidabile a tutti i passeggeri”, afferma Paul Verhagen, EVP and Chief Commercial Officer at SAS.

“Con il nuovo accordo, i clienti SAS avranno accesso ai servizi operati da TAROM tra Bucarest e i principali hub europei come Amsterdam, Bruxelles, Francoforte e Praga, con coincidenze sui voli operati da SAS per Copenhagen, Oslo e Stoccolma. TAROM applicherà il proprio codice a questi servizi SAS tra gli hub e la Scandinavia, consentendo viaggi più fluidi tra la Romania e la regione nordica.

La partnership supporta la network strategy più ampia di SAS, facilitando i collegamenti per i viaggiatori a Bucarest tramite i principali hub SAS di Copenhagen, Stoccolma e Oslo. Collegando il local network di TAROM con i servizi intra-scandinavi e più ampi in Europa di SAS, la cooperazione rafforza i flussi di passeggeri verso gli hub esistenti di SAS e migliora la connettività tra le reti europee di entrambe le compagnie aeree”, afferma SAS.

“L’affidabilità operativa di SAS aggiunge ulteriore valore alla partnership. Nel 2025 SAS è stata ripetutamente classificata tra le compagnie aeree più puntuali al mondo, a conferma dell’impegno della compagnia aerea nel garantire operazioni affidabili e prevedibili per i viaggiatori su tutta la sua rete.

I passeggeri che viaggiano con questi servizi in codeshare beneficeranno anche dei continui investimenti di SAS nell’esperienza di bordo, tra cui l’implementazione del Wi-Fi Starlink ad alta velocità su tutti i voli operati da SAS. Questi miglioramenti garantiscono un viaggio più fluido e connesso ogni volta che l’itinerario include tratte operate da SAS, mentre la più ampia collaborazione con TAROM garantisce viaggi senza interruzioni su entrambe le reti”, conclude SAS.

(Ufficio Stampa SAS)

2026-02-03