SAS e TAROM espandono la partnership con un nuovo codeshare agreement

Scandinavian Airlines e TAROM rafforzano la loro collaborazione attraverso un nuovo commercial codeshare agreement. La partnership amplia la connettività tra Scandinavia e Romania, offrendo opzioni di viaggio senza interruzioni attraverso i principali hub europei.

Il lancio coincide con la prima data di viaggio, il 9 febbraio 2026.

“Questa nuova partnership con TAROM segna un passo importante nel miglioramento della connettività tra Scandinavia e Romania. Unendo le nostre reti e offrendo trasferimenti fluidi attraverso i principali hub europei, offriamo ai nostri clienti maggiore scelta, flessibilità e comodità durante i loro viaggi. Insieme a TAROM, non vediamo l’ora di offrire un’esperienza di viaggio fluida e affidabile a tutti i passeggeri”, afferma Paul Verhagen, EVP and Chief Commercial Officer at SAS.

“Con il nuovo accordo, i clienti SAS avranno accesso ai servizi operati da TAROM tra Bucarest e i principali hub europei come Amsterdam, Bruxelles, Francoforte e Praga, con coincidenze sui voli operati da SAS per Copenhagen, Oslo e Stoccolma. TAROM applicherà il proprio codice a questi servizi SAS tra gli hub e la Scandinavia, consentendo viaggi più fluidi tra la Romania e la regione nordica.

La partnership supporta la network strategy più ampia di SAS, facilitando i collegamenti per i viaggiatori a Bucarest tramite i principali hub SAS di Copenhagen, Stoccolma e Oslo. Collegando il local network di TAROM con i servizi intra-scandinavi e più ampi in Europa di SAS, la cooperazione rafforza i flussi di passeggeri verso gli hub esistenti di SAS e migliora la connettività tra le reti europee di entrambe le compagnie aeree”, afferma SAS.

“L’affidabilità operativa di SAS aggiunge ulteriore valore alla partnership. Nel 2025 SAS è stata ripetutamente classificata tra le compagnie aeree più puntuali al mondo, a conferma dell’impegno della compagnia aerea nel garantire operazioni affidabili e prevedibili per i viaggiatori su tutta la sua rete.

I passeggeri che viaggiano con questi servizi in codeshare beneficeranno anche dei continui investimenti di SAS nell’esperienza di bordo, tra cui l’implementazione del Wi-Fi Starlink ad alta velocità su tutti i voli operati da SAS. Questi miglioramenti garantiscono un viaggio più fluido e connesso ogni volta che l’itinerario include tratte operate da SAS, mentre la più ampia collaborazione con TAROM garantisce viaggi senza interruzioni su entrambe le reti”, conclude SAS.

(Ufficio Stampa SAS)