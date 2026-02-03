Adani Defence & Aerospace e Leonardo avviano a una partnership strategica per lo sviluppo di un ecosistema elicotteristico in India

Adani Defence & Aerospace, società di Adani Enterprises Ltd attiva nel campo della difesa e dell’aerospazio nonché attore di primo piano nei settori di riferimento in India, e Leonardo hanno annunciato la firma di un Memorandum of Understanding (MoU). Attraverso questo accordo i due partner realizzeranno un ecosistema industriale integrato in ambito elicotteristico in India, rispondendo alla crescente domanda del mercato militare nazionale e sostenendo il paese verso l’autosufficienza nella produzione di elicotteri.

Al fine di soddisfare requisiti delle forze armate indiane, in particolare con avanzati modelli di elicottero di Leonardo quali l’AW169M e l’AW109 TrekkerM, la collaborazione assicurerà una graduale localizzazione, solide capacità manutentive, di riparazione e revisione, e servizi completi di addestramento per i piloti.

Mettendo a sistema le competenze di Leonardo nella progettazione e realizzazione di elicotteri, riconosciuta a livello mondiale, e quelle di Adani Defence nei settori dell’aerospazio e difesa, quest’iniziativa consente di fare progressi verso la realizzazione della visione espressa dai principi dell’Aatmanirbhar Bharat (autosufficienza nazionale), e rafforza la preparazione della difesa indiana con la possibilità di estendere tali capacità anche ad applicazioni nell’aviazione civile e alla catena di fornitura internazionale.

Questo ecosistema promette di avere un forte impatto di trasformazione dal punto di vista economico: migliaia di posti di lavoro altamente qualificati nei settori dell’ingegneria, della produzione, della logistica e dei servizi di supporto, rafforzando il ruolo dell’India quale hub competitivo per la produzione di elicotteri.

Jeet Adani, Direttore di Adani Defence & Aerospace, ha dichiarato: “Questa alleanza con Leonardo rappresenta un passo significativo nella costruzione di un ecosistema di produzione di elicotteri resiliente e orientato al futuro in India. Combinando competenze di rilevanza globale con le nostre crescenti capacità industriali, costruiremo valore di lungo periodo, genereremo occupazione altamente qualificata e contribuiremo in modo concreto alla visione dell’India di diventare un polo globale nella produzione aerospaziale, in linea con l’impegno verso un’Aatmanirbhar Bharat”.

Ashish Rajvanshi, CEO di Adani Defence & Aerospace, ha affermato: “Con un fabbisogno previsto di oltre 1.000 elicotteri da parte delle forze armate indiane nel prossimo decennio, questa partnership realizza la nostra visione per il raggiungimento di capacità di produzione autonoma. Questa collaborazione consentirà una progressiva localizzazione, rafforzerà la catena di fornitura e posizionerà l’India come una base manifatturiera di respiro mondiale”.

Gian Piero Cutillo, Managing Director di Leonardo Helicopters, ha aggiunto: “Siamo estremamente lieti di unire le forze con Adani per contribuire alla visione dell’India per un rafforzamento progressivo della propria industria di aeromobili ad ala rotante, consentendo così al Paese di accedere alle tecnologie avanzate e alle capacità operative che merita. Guardiamo con grande interesse ai prossimi sviluppi di questo percorso, facendo leva sulle nostre competenze complementari per offrire le soluzioni migliori”.

Questa collaborazione strategica ridefinisce il settore aerospaziale indiano, rafforza l’autonomia nel campo della difesa e posiziona il paese quale hub affidabile e globale per la costruzione e il supporto di elicotteri.

(Ufficio Stampa Leonardo)