AirBorneo sceglie ATR per modernizzare la Rural Air Service Fleet in East Malaysia

AirBorneo e ATR hanno annunciato una partnership strategica per modernizzare la Rural Air Services (RAS) fleet della Malesia, con AirBorneo che ha confermato un ordine fermo per otto aeromobili ATR.

“L’accordo comprende cinque ATR 72-600 e tre ATR 42-600, con diritti di acquisto per altri quattro aeromobili. Le consegne sono previste tra il 2027 e il 2029.

Questo rappresenta una pietra miliare significativa nella trasformazione di AirBorneo.

Concluso alla fine del 2025, l’ordine supporta la strategia di rinnovamento della flotta a lungo termine di AirBorneo, a seguito dell’acquisizione di MASwings da parte del governo del Sarawak nel 2025 e del successivo rebranding in AirBorneo. La compagnia aerea attualmente opera otto aeromobili ATR 72-500 ereditati da MASwings. La nuova generazione di ATR – 600 costituirà la spina dorsale operazioni RAS più efficienti e resilienti per la Malesia orientale.

L’introduzione degli aeromobili ATR 42-600 e ATR 72-600 consentirà ad AirBorneo di migliorare l’esperienza dei passeggeri, l’affidabilità operativa e la capacità di servizio”, afferma ATR.

“Questa partnership con ATR segna una pietra miliare nell’impegno di AirBorneo nel fornire servizi aerei affidabili, sicuri e moderni alle comunità che serviamo”, ha dichiarato Megat Ardian, Chief Executive Officer of AirBorneo. “La nostra nuova flotta di ATR -600 rafforzerà significativamente il Rural Air Services network offrendo un comfort migliorato, una maggiore efficienza e la capacità operativa necessaria per la connettività regionale nella Malesia orientale. La piattaforma ATR ha costantemente dimostrato di essere l’aeromobile più adatto al nostro ambiente operativo e l’aggiornamento alla più recente -600 series ci garantisce di poter continuare a fornire connettività essenziale, preparando AirBorneo alla crescita a lungo termine”.

“La decisione di AirBorneo di investire sia nell’ATR 72-600 che nell’ATR 42-600 riflette la forza e la versatilità della famiglia ATR e la sua idoneità per operazioni regionali impegnative”, ha dichiarato Nathalie Tarnaud Laude, Chief Executive Officer of ATR. “L’ATR 42-600, con la sua eccezionale efficienza e i bassi costi operativi, è ideale per servire rotte regionali a bassa densità, mentre l’ATR 72-600 fornisce capacità aggiuntiva dove necessario. Siamo orgogliosi di collaborare con AirBorneo per rafforzare la connettività aerea affidabile nel Borneo e nella regione più ampia”.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)