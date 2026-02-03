KLM accelera la sua trasformazione, rinnovato il mandato di Marjan Rintel come Presidente e CEO di KLM

L’Air France-KLM Board of Directors ha approvato la nomina di Marjan Rintel come President & CEO of KLM Royal Dutch Airlines per un secondo mandato di 4 anni. Questo rinnovo è stato proposto dal Supervisory Board di KLM e dal Group CEO, Benjamin Smith. Il Supervisory Board of KLM ha informato il Works Council della prevista riconferma e presenterà una richiesta di parere. La conferma formale di questa decisione seguirà nell’assemblea degli azionisti di KLM.

“Con Marjan Rintel al timone, la priorità assoluta sarà accelerare la trasformazione di KLM, volta a rafforzare strutturalmente le sue basi operative e finanziarie. La struttura e la governance dell’organizzazione saranno adattate per soddisfare questa ambizione e rendere KLM più forte e pronta per il futuro. Il Board of Management di KLM, insieme alla direzione delle principali divisioni operative, si concentrerà ancora più direttamente sulla gestione quotidiana delle operazioni, al fine di aumentare l’affidabilità e la prevedibilità per clienti e dipendenti”, afferma KLM.

Wiebe Draijer, Chairman of the KLM Supervisory Board, ha dichiarato: “Nel prossimo periodo, le sfide che KLM dovrà affrontare rimarranno significative. Il supervisory board sostiene pienamente l’iniziativa di Marjan di promuovere un miglioramento strutturale dei risultati attraverso cambiamenti sostanziali nella governance. Siamo pienamente fiduciosi che KLM, come parte di Air France-KLM Group, sotto la guida di Marjan, insieme agli altri membri del senior management team e a tutti i dipendenti di KLM, possa realizzare con successo questa trasformazione, al fine di raggiungere gli obiettivi finanziari complessivi del Gruppo”.

Benjamin Smith, CEO di Air France-KLM, ha dichiarato: “Negli ultimi quattro anni, Marjan e i suoi team hanno lavorato instancabilmente per ripristinare la capacità di KLM nell’era post-Covid, affrontando un contesto aeronautico olandese sfavorevole, con significativi aumenti delle tasse e costi esterni incontrollabili. L’impegnativo lavoro di ripristino delle performance operative e finanziarie continuerà negli anni a venire e sono fiducioso che, con la determinazione e la leadership di Marjan, KLM raggiungerà i suoi obiettivi, apportando un forte valore al nostro Gruppo. Il Gruppo rafforzerà il suo supporto a KLM e garantirà ulteriori sinergie. Marjan ha la mia piena fiducia e il mio sostegno per affrontare le notevoli sfide che KLM si trova ad affrontare”.

Marjan Rintel ha dichiarato: “KLM opera in un ambiente difficile e altamente competitivo. Per avere successo in questo contesto, dobbiamo avere solide basi operative e finanziarie. Per questo motivo stiamo intensificando e accelerando la nostra trasformazione. Adotteremo misure strutturali per semplificare la nostra organizzazione, migliorare le nostre operazioni, aumentare i ricavi e ridurre i costi. Insieme ai miei colleghi del Managing Board, sarò più direttamente coinvolta nella supervisione delle operazioni, con l’obiettivo di soddisfare le aspettative dei clienti e ottenere buoni rendimenti”.

Florence Parly, Chair of Air France-KLM Board of Directors, ha dichiarato: “Sotto la guida di Marjan Rintel, KLM ha intrapreso azioni concrete per migliorare le proprie performance, con risultati promettenti. Molto resta ancora da fare e la stabilità in tempi difficili come questi è essenziale. Il Board of Directors e io stesso faremo del nostro meglio per sostenere Marjan nei suoi sforzi per rendere KLM, in quanto filiale principale di Air France-KLM Group, più forte e pronta per il futuro”.

Marjan Rintel ha assunto l’incarico nel luglio 2022 e il suo mandato iniziale scadrà con l’Assemblea Generale Annuale del 2026.

I cambiamenti organizzativi hanno un impatto sulla gestione delle operazioni e, di conseguenza, sul ruolo del Chief Operating Officer (COO). Alla luce di questi sviluppi, l’attuale COO, Maarten Stienen, ha dichiarato di non aspirare a un secondo mandato. Lascerà il suo incarico dopo l’assemblea degli azionisti di KLM a maggio 2026. Ciò consentirà a KLM di avviare un attento processo di nomina di un nuovo COO, valutando candidati sia interni che esterni alla compagnia.

Marjan Rintel ha dichiarato: “Maarten è un collega versatile, impegnato e molto dedito che ha dato tutto a KLM durante i suoi 28 anni di carriera. Ha ricoperto ruoli operativi cruciali sia nei Paesi Bassi che all’estero. Nel 2020 è stato nominato EVP Ground Services e nel 2022 è stato nominato Chief Operating Officer e membro del Managing Board di KLM. Siamo profondamente grati a Maarten per tutto ciò che ha fatto per KLM nella sua lunga e proficua carriera presso la nostra compagnia. Gli auguro tutto il meglio per il futuro”.

Maarten Stienen ha dichiarato: “Questo è il momento giusto per comunicare che non sono disponibile per una riconferma e che inizierò a valutare il prossimo passo della mia carriera. Negli ultimi 28 anni, con tutta la mia conoscenza ed esperienza, mi sono dedicato con tutto il cuore a questa meravigliosa compagnia. Sono estremamente grato ai miei colleghi per la grande collaborazione dimostrata in questi anni. Il mio cuore batterà sempre per KLM e i suoi dipendenti. Auguro alla compagnia, ai miei colleghi del Managing Board e a tutti i colleghi a terra e in volo un futuro luminoso”.

(Ufficio Stampa KLM – Air France-KLM Group)