Lufthansa vola con lo storico parable design

Per celebrare il centenario della fondazione di Lufthansa, oggi è previsto a Francoforte un altro aereo con una livrea speciale: un Airbus A321-200 è stato dipinto a Norwich, Inghilterra, con il design del leggendario Lockheed Super Star e volerà da lì verso il più grande aeroporto della Germania con numero di volo LH9898. L’aereo a corto e medio raggio, con registrazione D-AISZ, dovrebbe arrivare a Francoforte intorno alle 14:45.

“L’Airbus A321 ora sfoggia l’historic Lufthansa parable design. Fu introdotto a metà degli anni ’50 e si ispirava alla tendenza aerodinamica degli anni ’30. Doveva simboleggiare dinamismo, velocità e un approccio lungimirante. La parable line non era visibile solo sui tail fins, dell’aereo, ma anche su baggage tags, business documents, flight schedules e anche cigar bands.

Quasi 70 anni dopo il suo volo inaugurale per Lufthansa, questo iconico parable design può essere nuovamente ammirato in volo. Nel 1957, il Super Star entrò a far parte della flotta Lufthansa. La sua particolarità: questo aereo fu il primo a offrire la Senator Class, il modo più esclusivo di viaggiare all’epoca. Il suo obiettivo principale era il collegamento diretto con New York attraverso il Nord Atlantico. Un Lockheed L-1649A Super Star restaurato sarà presto esposto insieme a uno Junkers Ju 52 nel nuovo Lufthansa Group Hangar One. Il conference and visitor center a Frankfurt Airport aprirà ad aprile”, afferma Lufthansa.

“Anche la Lufthansa anniversary fleet, che celebra l’anniversario della fondazione della compagnia, è cresciuta: ieri, lunedì, un blue Airbus A350-900, con registrazione D-AIXL, è atterrato a Monaco. Era stato precedentemente riverniciato a Châteauroux, Francia. È già il terzo aereo con questo design: un Boeing 787-9 e un Airbus A320neo, entrambi basati a Francoforte, stanno già volando con il design del centenario. Almeno un Airbus A380, un Boeing 747-8 e un Airbus A350-1000 seguiranno nelle prossime settimane”, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)