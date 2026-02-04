Rolls-Royce firma TotalCare agreements con China Airlines per 36 motori Trent XWB

Rolls-Royce annuncia oggi che China Airlines, compagnia aerea con base a Taiwan, ha firmato TotalCare agreements per 36 motori Trent XWB, inclusi 30 Trent XWB-97 e 6 Trent XWB-84, che equipaggeranno rispettivamente 15 Airbus A350-1000 e tre A350-900. L’ordine per gli A350-1000 è stato annunciato da Airbus nel 2025.

“Nell’ambito dell’accordo, China Airlines continua a scegliere il completo TotalCare service di Rolls-Royce per coprire la salute e la manutenzione dei motori.

Attualmente, China Airlines opera una flotta di 15 aeromobili A350 con motore Trent XWB e, con questa aggiunta, la flotta totale di A350 raggiungerà quota 33″, afferma Rolls-Royce.

Ewen McDonald, Chief Customer Officer – Civil Aerospace, Rolls-Royce, ha dichiarato: “Siamo lieti di rafforzare la nostra partnership con China Airlines attraverso questo accordo TotalCare. La famiglia Trent XWB offre un’eccezionale efficienza nei consumi, affidabilità e durata. Il Trent XWB-97 è l’aircraft engine più utilizzato al mondo, il che lo rende un’ottima scelta per le compagnie aeree che desiderano espandere le proprie rotte. Grazie a China Airlines per la fiducia riposta in Rolls-Royce. Grazie ai continui miglioramenti dei nostri prodotti e al nostro servizio di assistenza completo, non vediamo l’ora di consentire a China Airlines di aprire nuove opportunità di rotta con sicurezza ed efficienza”.

“Il Trent XWB-97 ha dimostrato la sua affidabilità e durata in sette anni di servizio e oltre quattro milioni di ore di volo. Ha ricevuto le prime due delle tre fasi di durability enhancements, che stanno già garantendo un aumento del 60% del time on wing. La terza fase, che entrerà in servizio nel 2028, raddoppierà il time on wing in challenging environments e fornirà un miglioramento del 50% in condizioni favorevoli.

TotalCare è progettato per fornire certezza operativa ai clienti, trasferendo a Rolls-Royce time on wing and maintenance cost risk. Questa offerta di servizi premium leader del settore è supportata dal Rolls-Royce advanced engine health monitoring system, che contribuisce a garantire ai clienti maggiore disponibilità operativa, affidabilità ed efficienza”, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)