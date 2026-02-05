Aeroporto di Bologna: gennaio sopra quota 700 mila passeggeri

L’Aeroporto di Bologna informa: “Dopo un 2025 da record, con oltre 11,1 milioni di passeggeri complessivi, il primo mese del 2026 dell’Aeroporto di Bologna spazza via anche le ultime scorie del Covid, con un totale di oltre 700 mila passeggeri, risultato che non si vedeva dal gennaio 2020.

Nel dettaglio, i passeggeri complessivi di gennaio 2026 sono stati 702.591, in crescita del 4,1% sullo stesso periodo del 2025. I passeggeri su voli nazionali sono stati 169.900, in crescita dell’8,3% sul 2025, mentre i passeggeri su voli internazionali sono stati 532.691, in aumento del 2,8% sul 2025.

I movimenti aerei mensili sono stati 5.154, in crescita dell’1,5% sul 2025, mentre le merci trasportate per via aerea sono state 3.260 tonnellate, in calo dell’1,3%. I passeggeri quindi crescono molto di più dei movimenti: segno di aerei più pieni e più capienti.

Complice anche il rientro dalle Festività di fine anno, domenica 4 gennaio, con 33.373 passeggeri, è stata la giornata più “volata” del mese”.

“Le destinazioni preferite di gennaio 2026 sono state: Catania, Tirana e Istanbul ai primi tre posti, seguite da Parigi CDG, Palermo, Barcellona, Madrid, Casablanca, Londra Heathrow e Bucarest”, conclude l’Aeroporto di Bologna.

(Ufficio Stampa Aeroporto di Bologna – Photo Credits: Aeroporto di Bologna)