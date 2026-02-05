Airbus e Singapore completano con successo gli HTeaming flight trials

Airbus e la Defence Science and Technology Agency (DSTA) di Singapore hanno concluso con successo una pionieristica HTeaming flight campaign presso una Singapore airbase. Questa dimostrazione di volo segna la prima volta in assoluto che l’HTeaming coinvolge un Airbus Flexrotor uncrewed aerial system (UAS) e un Republic of Singapore Air Force (RSAF) H225M helicopter.

Questo fa seguito a un accordo firmato a giugno dello scorso anno, con cui i due partner hanno esplorato come il crewed-uncrewed teaming potesse migliorare la situational awareness e i risultati della missione attraverso una flight demonstration campaign.

“Le prove condotte a gennaio utilizzando scenari simulati hanno dimostrato che un crewed helicopter può accedere con successo e in sicurezza ai dati in tempo reale di un UAS, estendendo significativamente il raggio visivo del velivolo e la sicurezza complessiva della missione. Per dimostrare questa capacità, l’H225M e il Flexrotor hanno collaborato in una missione di ricerca e soccorso, garantendo una maggiore consapevolezza situazionale.

Nell’ambito della collaborazione, Airbus ha gestito la progettazione del sistema HTeaming e la sua integrazione nell’H225M, incluse specialised data-link architectures. Questa integrazione ha consentito all’equipaggio dell’elicottero di ricevere ed elaborare dati in tempo reale dal Flexrotor, mantenendo al contempo il comando e il controllo diretto dell’UAS. Questa sinergia ha facilitato un rapido processo decisionale e l’esecuzione della missione, riducendo al minimo l’esposizione dell’equipaggio ad ambienti ad alto rischio”, afferma Airbus.

“La complessità delle operazioni moderne richiede soluzioni in grado di adattarsi in tempo reale. Il successo della dimostrazione di volo sottolinea l’impegno di DSTA per l’innovazione e le solide partnership con l’industria per fornire soluzioni all’avanguardia. Segna un passo avanti positivo nelle capacità di collaborazione per migliorare l’efficacia delle missioni della RSAF, garantendo al contempo che il processo decisionale umano rimanga al centro delle operazioni. Questo risultato ci dà la fiducia necessaria per andare oltre e ridefinire i confini del possibile per operazioni più dinamiche”, ha dichiarato Ang Jer Meng, Director Air Systems, Defence Science and Technology Agency.

“Il successo del teaming rappresenta un punto di svolta per le moderne operazioni tattiche. Questa campagna di volo dimostra appieno la capacità di sfruttare tecnologie a duplice uso per supportare operazioni sicure. Sfruttando i punti di forza di entrambe le piattaforme, gli air commanders dispongono di una consapevolezza situazionale senza precedenti in missioni complesse e ambienti ad alto rischio”, ha dichiarato Olivier Michalon, Executive Vice President of Global Business at Airbus Helicopters.

“Airbus HTeaming è una nuova modular crewed-uncrewed teaming solution, progettata per essere compatibile con l’intera gamma di elicotteri Airbus. Essendo un UAS-agnostic system, integra una varietà di piattaforme senza equipaggio, consentendo agli equipaggi di assumere il pieno controllo di diversi UAS in volo per soddisfare specifici requisiti di missione.

Il Flexrotor è un moderno Vertical Takeoff and Landing (VTOL) uncrewed aircraft con un peso al decollo di 25 kg (55 libbre), progettato per missioni ISTAR di oltre 12-14 ore in una tipica configurazione operativa e 10 ore in configurazione EMSA. Può integrare diversi tipi di payload, tra cui un sistema elettro-ottico e sensori avanzati, per soddisfare le specifiche esigenze di missione dei clienti. Grazie alla capacità di decollare e recuperare autonomamente da terra o da mare, occupando un’area di soli 3,7 x 3,7 m (12 x 12 piedi), il Flexrotor è ideale per missioni che richiedono un ingombro minimo.

Ultimo arrivato nella famiglia Super Puma, l’H225 è riconosciuto per le sue elevate performance in condizioni difficili, nonché per range and payload capacity. Gli aircraft state-of-the-art avionics and autopilot systems garantiscono una maggiore sicurezza riducendo al contempo il carico di lavoro del pilota. Sono oltre 360 gli H225 e H225M in servizio in tutto il mondo, per un totale di un milione di ore di volo. Tra i clienti militari figurano Brasile, Francia, Ungheria, Indonesia, Iraq, Kuwait, Malesia, Messico, Paesi Bassi, Singapore, Thailandia e Marocco”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)