Philippine Airlines estende gli FHS support agreements a tutta la sua flotta Airbus

Philippine Airlines (PAL) ha esteso la sua partnership a lungo termine con Airbus firmando un nuovo accordo per Flight Hour Services (FHS) che copre le sue flotte A350, A330 Family e A320 Family, rafforzando ulteriormente la manutenzione della flotta e il supporto operativo della compagnia aerea.

“L’estensione del contratto riguarda nove A350-1000, 11 A330 Family e 43 A320 Family e include un supporto completo per i componenti tramite standard exchange, component repairs, component reliability and engineering services, nonché la fornitura di scorte in loco presso la base principale di PAL a Manila, Filippine. L’accordo è progettato per migliorare la disponibilità della flotta, l’affidabilità operativa e la prevedibilità dei costi.

Airbus FHS e Philippine Airlines collaborano dal 2018, quando è stato firmato un initial FHS contract per supportare la flotta A350-900 della compagnia aerea. La partnership è stata ampliata nel 2022 per includere le flotte A320 e A330 di PAL, a dimostrazione della continua fiducia della compagnia aerea nelle soluzioni di manutenzione integrate e multi-flotta di Airbus“, afferma Airbus.

“Ringraziamo Philippine Airlines per aver esteso i suoi accordi di Flight Hour Services a tutta la flotta Airbus, includendo gli aeromobili della famiglia A350, A330 e A320. Questo dimostra la forza della nostra partnership di lunga data e il nostro impegno condiviso per l’eccellenza operativa”, ha dichiarato Anand Stanley, Presidente di Airbus Asia-Pacific. “Fornendo un supporto completo per i componenti e servizi in loco a Manila, stiamo aiutando PAL a ottimizzare le prestazioni della flotta, beneficiando al contempo di costi di manutenzione prevedibili e a lungo termine”.

“Airbus FHS offre soluzioni di manutenzione flessibili e complete, progettate per aiutare le compagnie aeree a massimizzare le prestazioni della flotta riducendo al minimo i costi operativi totali. Grazie all’esperienza globale di Airbus, alle avanzate capacità digitali e alle analisi basate sui dati, FHS migliora l’efficienza operativa e l’affidabilità. Airbus FHS è leader mondiale nel Power-by-the-Hour component support degli aeromobili A330 e A350, con soluzioni di manutenzione prevedibili e a lungo termine”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)