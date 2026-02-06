Wizz Air: nuovo collegamento tra Napoli e Milano con doppio volo giornaliero

Wizz Air ha annunciato un importante rafforzamento della propria presenza presso l’Aeroporto Internazionale di Napoli. In stretta collaborazione con GESAC, la compagnia aerea collegherà Napoli a Milano Malpensa, unendo il cuore del Mediterraneo con la principale base Wizz Air nel Nord Italia.

“La nuova connessione risponde alla massiccia domanda di mobilità tra le due aree urbane più dinamiche del Paese. La programmazione prevede un’offerta double daily (14 frequenze settimanali), una scelta studiata appositamente per offrire la massima flessibilità sia ai viaggiatori d’affari che necessitano di rientrare in giornata, sia ai turisti che desiderano scoprire le bellezze artistiche e culturali di Napoli e Milano con la scelta più ampia possibile.

L’introduzione di questa rotta sottolinea il ruolo cruciale di Napoli nelle operazioni di Wizz Air. Dopo un 2025 e un inizio del 2026 che ha visto il vettore rafforzare la propria quota di mercato in Italia (pari a oltre il 10%) e trasportare oltre 26 milioni di passeggeri, l’aggiunta di questo collegamento rafforza la leadership della compagnia nel mercato domestico, offrendo ai passeggeri campani un’alternativa affidabile e a prezzi competitivi”, afferma il comunicato.

“Siamo entusiasti di inaugurare il collegamento Napoli – Milano Malpensa, una rotta che mette al centro l’aeroporto di Capodichino e i suoi passeggeri grazie alla solida collaborazione con GESAC”, ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air. “Investire su Napoli significa per noi riconoscere l’enorme potenziale di questo scalo e del territorio campano, lavorando fianco a fianco per migliorare costantemente l’offerta di volo. Con due voli al giorno, garantiamo una soluzione di viaggio comoda e frequente, confermando la nostra promessa: prezzi accessibili, puntualità e un servizio d’eccellenza”.

“Il collegamento con Milano rappresenta una rotta strategica per il nostro aeroporto ed è oggi la prima destinazione per numero di passeggeri trasportati da e per Napoli”, ha dichiarato Margherita Chiaramonte, Direttore Commerciale Aviation di GESAC. “Il rafforzamento dell’offerta su questa direttrice, grazie alla collaborazione con Wizz Air, risponde a una domanda strutturale e trasversale che coinvolge traffico business e leisure. La programmazione con due voli giornalieri, caratterizzati da orari particolarmente comodi e tariffe competitive, offre ai passeggeri una soluzione di viaggio efficiente, accessibile e flessibile”.

“Il lancio del collegamento verso Milano Malpensa rappresenta l’ultima tappa di un percorso di crescita costante per Wizz Air a Capodichino, dove la compagnia è già protagonista con un network consolidato di 17 rotte verso 12 paesi. La nuova rotta si aggiunge infatti alle popolari rotte internazionali già attive, come quelle verso Bratislava, Budapest, Bucharest, Chisinau, Yerevan, Palma di Maiorca, Sharm el Sheikh, Sofia e Varsavia. Questa espansione rafforza la centralità di Napoli come base strategica per il vettore, offrendo ai passeggeri napoletani una porta d’accesso sempre più ampia verso l’Italia, l’Europa e non solo”, conclude il comunicato.

NAPOLI – MILANO MALPENSA – 14 voli settimanali – Dal 1 Agosto 2026

(Ufficio Stampa Wizz Air – Gesac – Photo Credits: Wizz Air)