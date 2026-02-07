Gli annunci di RTX, Pratt & Whitney e Collins Aerospace al Singapore Airshow 2026

Pratt & Whitney Canada sigla un APS5000 Maintenance Agreement con Scoot

Pratt & Whitney Canada ha siglato un accordo di manutenzione di 15 anni con Scoot, la filiale a basso costo di Singapore Airlines (SIA) per 24 APS5000 auxiliary power units (APU) sulla flotta Scoot di aerei Boeing 787 Dreamliner. Pratt & Whitney è un’azienda RTX.

“Questo nuovo contratto si basa sul rapporto di lunga data che abbiamo sviluppato con Scoot”, ha affermato Anthony Rossi, vice president, Customer Service, Pratt & Whitney Canada. “Le soluzioni di manutenzione che forniamo ai nostri clienti aiutano a garantire le massime prestazioni della flotta di APU APS5000, offrendo costi di manutenzione prevedibili, durata a lungo termine e affidabilità”.

Il design avanzato dell’all-electric APS5000 offre una migliore fuel efficiency, emissioni ridotte e maggiore manutenibilità, stabilendo un nuovo punto di riferimento nella auxiliary power technology. Questo contratto di manutenzione aiuta a garantire che la APU fleet continui a soddisfare gli OEM maintenance standards, consentendo a Scoot di mantenere le sue operazioni senza intoppi.

L’APS5000 è l’APU più silenziosa della sua categoria con le emissioni più basse del settore. Produce 450 kVA di energia elettrica a sea level e si avvia e funziona fino a 43.100 piedi. Sono state prodotte più di 1.400 APU APS5000 e la flotta ha volato per quasi 16 milioni di ore. I programmi di manutenzione di Pratt & Whitney Canada per la sua APU fleet offrono flessibilità e costi prevedibili, massimizzando al tempo stesso le performance, con lunghi intervalli di manutenzione.

Vietjet seleziona Pratt & Whitney per equipaggiare 44 ulteriori A320neo family aircraft

Vietjet Air e Pratt & Whitney, una società di RTX, annunciano che la compagnia aerea ha selezionato altri 44 GTF-powered Airbus A320neo family aircraft, inclusi 24 A321neo e 20 A321XLR, portando i suoi ordini totali a 137 aeromobili con motori GTF. Le consegne inizieranno nel luglio 2026. Pratt & Whitney fornirà a Vietjet anche la manutenzione del motore attraverso un 12-year EngineWise® Comprehensive service agreement.

“Vietjet apprezza il nostro rapporto con Pratt & Whitney e la sua tecnologia di ultima generazione”, ha affermato Nguyen Thanh Son, Vietjet Managing Director. “Il motore GTF sta alimentando la nostra crescita con un’economia operativa leader del settore e una fuel efficiency fino al 20%. Continuiamo a confidare nella partnership a lungo termine, globale e responsabile con Pratt & Whitney”.

Con sede a Ho Chi Minh, Vietnam, Vietjet ha ricevuto il suo primo aereo A321neo nel 2018 e attualmente opera una flotta di 42 GTF-powered A321neo aircraft. Prima di questo ordine, Vietjet si era impegnata per fino a 93 aerei di questo tipo.

“Dieci anni fa, Vietjet è entrata a far parte della famiglia Pratt & Whitney GTF e questa selezione dimostra la continua fiducia della compagnia aerea nel motore GTF”, ha affermato Rick Deurloo, President of Commercial Engines, Pratt & Whitney. “Con quest’ultimo ordine, Vietjet realizzerà ulteriormente i vantaggi del motore più efficiente per aeromobili a corridoio singolo e il nostro impegno costante per consentire l’espansione della loro rete”.

RTX investirà 139 milioni di dollari a Singapore, firmando diversi protocolli d’intesa con l’Economic Development Board

Al Singapore Air Show, RTX ha firmato diversi memorandum d’intesa con il Singapore Economic Development Board (EDB), rafforzando ulteriormente il suo impegno a lungo termine nei confronti dell’ecosistema aerospaziale del paese. Questi protocolli d’intesa si basano sul primo accordo annunciato nel luglio 2025 e sottolineano la fiducia di RTX in Singapore come hub strategico.

In base ai nuovi accordi, Collins Aerospace e Pratt & Whitney si espanderanno e introdurranno nuove capacità a Singapore per supportare next-generation commercial aircraft platforms e soddisfare la crescente domanda regionale. In totale, RTX investirà oltre 139 milioni di dollari.

“Con oltre 4.300 dipendenti in 12 strutture, RTX è il più grande datore di lavoro straniero nel settore aerospaziale e della difesa di Singapore”, ha affermato Chris Haave, vice president, International Operations, Global Government Relations at RTX. “Questi nuovi protocolli d’intesa si basano sulla nostra presenza di 50 anni nel Paese e riflettono il nostro continuo impegno nei confronti di Singapore come hub strategico per lo sviluppo di tecnologie aerospaziali di prossima generazione. Insieme al forte supporto di EDB, stiamo investendo in capacità che supporteranno i nostri clienti nella regione, creando posti di lavoro di alto valore e allineandoci con l’ambizione della nazione di rimanere un leader globale nel settore aerospaziale”.

“La firma di questi protocolli d’intesa rafforzerà ulteriormente la partnership di lunga data tra RTX e Singapore”, ha affermato Cindy Koh, Executive Vice President, Singapore Economic Development Board. “Questi investimenti testimoniano la forte fiducia e l’impegno di RTX nell’ecosistema aerospaziale stabile, affidabile e completo di Singapore. L’espansione di nuove capacità nelle piattaforme di aerei commerciali di prossima generazione rafforzerà la leadership di Singapore come hub aerospaziale globale e creerà posti di lavoro interessanti per i locali nelle tecnologie di produzione avanzate”.

Per soddisfare al meglio la crescente domanda MRO nell’Asia-Pacifico, Collins introdurrà nuove funzionalità MRO nella regione per ridurre i tempi di consegna per i propri clienti.

Nell’ambito dei suoi continui sforzi per diffondere il GTF MRO in tutto il mondo, Pratt & Whitney aggiungerà capacità per la manutenzione del Pratt & Whitney GTF™ engine Fan Drive Gear System (FDGS) presso la sua Seletar facility a Singapore. La nuova linea di manutenzione FDGS sfrutterà l’automazione avanzata e le tecnologie di intelligenza artificiale per ridurre ulteriormente i tempi di consegna.

Inoltre, per supportare la domanda di produzione globale, Pratt & Whitney amplierà la coating capability presso le sue attività a Tuas. Nell’ambito del progetto, Pratt & Whitney espanderà la propria presenza Tuas del 25% e stabilirà competenze ingegneristiche standard per gli OEM.

Collins Aerospace attiva servizi avanzati di connettività per la flotta di A321neo di Thai Airways

Thai Airways ha selezionato Collins Aerospace, un’azienda RTX, per implementare il suo sistema FOMAX (Flight Operations and Maintenance Exchanger) sulla sua crescente flotta di aerei A321neo. FOMAX, parte del programma di servizi gestiti GlobalConnectSM di Collins, fornisce dati in tempo reale a piloti, reparti di manutenzione e back office, migliorando la consapevolezza situazionale, la manutenzione predittiva e l’efficienza della flotta.

Il servizio include anche la tecnologia ACARS over IP (AoIP), che consente la trasmissione sicura e affidabile di dati critici dell’aereo da inviare attraverso moderne reti di comunicazione con velocità, capacità e affidabilità migliorate.

“Le compagnie aeree hanno bisogno di informazioni utili fornite in tempo reale per prendere decisioni più intelligenti e rapide”, ha affermato Nicole White, vice president and general manager of Connected Aviation at Collins Aerospace. “Le funzionalità FOMAX e AoIP della nostra soluzione GlobalConnect forniscono a Thai Airways un potente vantaggio: la capacità di connettere perfettamente gli aerei ai sistemi di terra, monitorare con precisione le prestazioni e ridurre i costi operativi ottimizzando i flussi di dati a livello di flotta. Questi servizi vanno ben oltre il miglioramento dell’efficienza, consentendo alle compagnie aeree di migliorare la sicurezza, l’affidabilità”.

Con quasi 1.500 aerei dotati di FOMAX in tutto il mondo, il sistema consente il download automatico dei quick access recorder data dopo ogni atterraggio, fornendo informazioni operative e sulla sicurezza del volo che le compagnie aeree possono utilizzare per monitorare la salute e le prestazioni degli aerei.

“L’implementazione di advanced aircraft connectivity and real-time data exchange capabilities rappresenta una pietra miliare nella strategia di trasformazione digitale di Thai Airways”, ha affermato il Captain Kittivaj Mongkonpruthangkoon, Head of Lean Operation and Fuel Efficiency at Thai Airways. “Queste funzionalità migliorano l’efficienza operativa, la supervisione della sicurezza, la manutenzione predittiva e l’affidabilità in ogni viaggio”.

Collins fornisce servizi GlobalConnect su ciascuno dei 32 aeromobili A321neo di Thai Airways, che dovrebbero essere completamente ricevuti entro il 2028. Il primo A321neo della compagnia aerea è entrato in servizio il 22 gennaio su un volo da Bangkok a Singapore.

Collins Aerospace e All Nippon Airways rinnovano i contratti FlightSense™ e MRO

Collins Aerospace, un’azienda RTX e All Nippon Airways (ANA) hanno firmato due distinti accordi di rinnovo di FlightSense™ durante una cerimonia di firma al Singapore Air Show.

Il primo contratto FlightSense prevede un rinnovo di cinque anni per il supporto in loco per la flotta Boeing della compagnia aerea composta da aerei 737NG/MAX, 767, 777, 787 e per il suo De Havilland Canada Dash 8-400. Questo cost-per-flight hour agreement è in vigore dal 2001 e fornisce disponibilità garantita dei componenti, tempi di inattività ridotti e prevedibilità dei costi attraverso un modello di servizio a tariffa fissa. In base all’accordo, Collins fornirà predictive, reliability-based maintenance support per garantire prestazioni ottimali degli environmental, electrical and engine control systems.

“I nostri prodotti e servizi all’avanguardia consentono ai nostri clienti di raggiungere il successo massimizzando al tempo stesso le prestazioni della loro flotta”, ha affermato Ryan Hudson, vice president of Aftermarket for Collins Aerospace’s Power & Controls unit. “Attraverso il programma FlightSense, lavoriamo a stretto contatto con ANA per fornire soluzioni complete, tra cui gestione delle risorse, supporto logistico, riparazioni certificate e monitoraggio predittivo. Questo pacchetto di supporto tutto compreso consente ad ANA di prendere decisioni personalizzate sulla manutenzione, migliorando l’efficienza operativa”.

“ANA è lieta di riaffermare la nostra relazione strategica di lunga data con Collins Aerospace”, ha affermato Yukifumi Ueda, vice president and general manager, Engine, Component and Supply Chain at All Nippon Airways. “Dal 2001, questa collaborazione è stata una pietra angolare dell’eccellenza della manutenzione presso ANA Component Technics, una struttura di ANA Group a Nagasaki. Questo rinnovamento rafforza ulteriormente la nostra resilienza operativa, consentendoci di garantire i più elevati standard di sicurezza e affidabilità per i nostri clienti”.

Inoltre, ANA ha firmato un’estensione di tre anni del repair agreement esistente con Collins dal 2017 per MRO repair services sugli accessori dei Rolls-Royce Trent 1000-powered Boeing 787 Dreamliner. Gli accessori includono engine electronic controllers, hydromechanical units, fuel pump systems and variable stator vane actuators.

“Crediamo che la firma di questo accordo altamente significativo segni un nuovo entusiasmante capitolo per ANA e Collins”, ha affermato Iwao Takeshita, vice president, Global Supplier Relations & Planning, All Nippon Airways. “Questa collaborazione consolida il nostro impegno condiviso volto a migliorare l’affidabilità, migliorare le prestazioni e garantire un rapporto costo-efficacia a lungo termine. Abbiamo stabilito un quadro di collaborazione evoluto per promuovere l’eccellenza e non vediamo l’ora di raggiungere nuovi traguardi insieme”.

Collins Aerospace estende il contratto FlightSense™ con Singapore Airlines per la flotta Boeing 777F

Collins Aerospace, un’azienda RTX, ha firmato un accordo per estendere i servizi FlightSense™ con Singapore Airlines per la sua flotta di Boeing 777. L’accordo prevede una durata aggiuntiva di cinque anni e riguarderà un totale di 27 velivoli, inclusi cinque Boeing 777F che sono stati aggiunti al programma.

Il rapporto di FlightSense con Singapore Airlines è iniziato nel 2008. La nuova estensione sottolinea la capacità di Collins di fornire soluzioni di supporto alla manutenzione affidabili ed economicamente vantaggiose per supportare le operazioni dei B777 della compagnia aerea.

“Collins Aerospace ha supportato Singapore Airlines a lungo termine, dimostrando una costante attenzione alla fiducia, all’innovazione e all’affidabilità”, ha affermato Ryan Hudson, vice president of Aftermarket for Collins Aerospace’s Power & Controls unit. “Questo impegno costante evidenzia la dedizione di Collins Aerospace nel fornire soluzioni di servizi su misura che migliorano l’efficienza operativa e le prestazioni, evolvendosi al tempo stesso per soddisfare le mutevoli esigenze del settore”.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Collins Aerospace – RTX – Photo Credits: Pratt & Whitney)