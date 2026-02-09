Wizz Air estende la “Wizz Class” a tutto il suo network

Wizz Air sta estendendo il servizio WIZZ Class a tutta la sua rete di collegamenti. La decisione segue il successo di un periodo di prova condotto in sei basi operative e la forte domanda da parte dei passeggeri che ricercano maggiore comfort senza dover pagare tariffe premium. Il lancio globale ha inizio oggi, 9 febbraio, rendendo il servizio disponibile anche sulle rotte dove non era precedentemente offerto.

“Inizialmente, la WIZZ Class era stata introdotta su voli selezionati da e per Budapest, Bucarest Otopeni, Varsavia, Londra Luton, Londra Gatwick e Roma Fiumicino. In queste basi, l’adesione al servizio ha superato le aspettative, in particolare tra i viaggiatori d’affari alla ricerca di maggiore spazio e di un’esperienza di bordo più fluida.

Con la WIZZ Class, i passeggeri possono usufruire del posto centrale riservato libero in prima fila (1B e 1E), garantendo uno spazio personale extra e un ambiente più confortevole per rilassarsi o lavorare. Poiché la prima fila offre anche uno spazio aggiuntivo per le gambe, il servizio migliora sensibilmente il comfort pur mantenendo l’efficiente configurazione della cabina a classe unica di Wizz Air.

La WIZZ Class può essere acquistata come servizio aggiuntivo durante il processo di prenotazione selezionando i pacchetti Smart o Plus, che includono già l’imbarco prioritario e un trolley da 10 kg. Oltre al posto centrale riservato, i clienti WIZZ Class riceveranno gratuitamente uno snack e una bevanda analcolica”, afferma Wizz Air.

“Dopo aver testato la WIZZ Class in sei delle nostre basi e aver ricevuto feedback estremamente positivi, è apparso chiaro che i passeggeri – specialmente chi viaggia per lavoro – apprezzano il comfort e lo spazio extra forniti da questo servizio”, ha dichiarato Silvia Mosquera, Commercial Officer di Wizz Air. “Anche con il lancio iniziale limitato, la domanda ha superato le nostre aspettative. Ecco perché ora stiamo estendendo la WIZZ Class a tutto il network, offrendo a un numero ancora maggiore di clienti l’accesso a spazio e praticità aggiuntivi, restando fedeli al nostro efficiente modello a classe unica”.

“A differenza dei tradizionali prodotti di business class, la WIZZ Class non richiede costose riconfigurazioni della cabina. Bloccando semplicemente i due posti centrali, Wizz Air offre un’esperienza più spaziosa preservando l’alta efficienza della configurazione che permette di mantenere tariffe basse.

Sulla scia dei riscontri entusiastici dei primi passeggeri, Wizz Air è lieta di accogliere a bordo sempre più clienti WIZZ Class ora che il servizio è disponibile su tutto il network”, conclude Wizz Air.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)