Bombardier acquisisce Velocity Maintenance Solutions e amplia il su Top-Ranked Service Network

Bombardier ha annunciato l’acquisizione di Velocity Maintenance Solutions, un Maintenance, Repair and Overhaul services provider.

“Questa acquisizione strategica, completata tramite la controllata statunitense di Bombardier, Learjet Inc., segna un altro passo significativo nella continua espansione del Services business di Bombardier e rafforza l’impegno dell’azienda nel fornire assistenza e cura eccezionali agli operatori di tutto il mondo.

Velocity Maintenance Solutions apporta ulteriore competenza e una solida reputazione per service excellence all’attuale network leader di Bombardier. L’azienda dispone di un hangar di 35.000 piedi quadrati (circa 3.200 metri quadrati) presso Wilmington, Delaware airport, e può contare sul supporto di 14 mobile repair trucks in tutti gli Stati Uniti. Grazie a questa presenza, Velocity Maintenance Solutions migliorerà ulteriormente la capacità di Bombardier di fornire agli operatori un’ampia gamma di opzioni di manutenzione, supporto e assistenza, vicino alle loro destinazioni”, afferma Bombardier.

“Le capacità di Velocity Maintenance Solutions e la sua cultura incentrata sul cliente la rendono un’ottima scelta per Bombardier. Siamo entusiasti di dare il benvenuto al loro talentuoso team e di supportarli nel continuare a fornire un servizio eccezionale ai propri clienti”, ha dichiarato Paul Sislian, Executive Vice President, Aircraft Sales and Bombardier Aftermarket Services. “Questa acquisizione rientra nel nostro impegno a migliorare costantemente i nostri standard di servizio: una mentalità che ci ha portato al primo posto nelle classifiche di settore per due anni consecutivi”.

“Bombardier continua a rafforzare la sua offerta di servizi attraverso investimenti mirati, espansione delle infrastrutture e acquisizioni strategiche. L’acquisizione di Velocity Maintenance Solutions rafforza la presenza di Bombardier negli Stati Uniti e supporta il suo impegno a lungo termine nel fornire agli operatori una copertura e una qualità di servizio senza pari”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier)