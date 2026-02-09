Condor celebra il volo inaugurale per Haikou e amplia l’offerta in Cina

Condor ha celebrato il volo inaugurale da Haikou venerdì 6 febbraio 2026, ampliando ulteriormente il suo programma in Cina.

“Con il lancio di questo nuovo servizio, Condor serve per la prima volta l’Haikou Meilan International Airport (HAK), il più importante hub internazionale della provincia insulare cinese di Hainan.

La rotta è operata come servizio stagionale due volte a settimana fino al 9 marzo 2026. I voli partono da Francoforte la domenica e il giovedì, operano via Bangkok (BKK) e arrivano a Haikou (HAK) il lunedì e il venerdì. Con questo servizio, Condor risponde all’aumento della domanda durante il Chinese New Year period”, afferma Condor.

“Aggiungendo Haikou alla sua rete, Condor rafforza il suo impegno nel mercato cinese e amplia ulteriormente la sua presenza sull’isola di Hainan. A complemento dei servizi per Sanya, offerti da luglio 2025, Condor sta creando ulteriore capacità per i viaggi di piacere e d’affari tra Europa e Cina.

Haikou sta acquisendo sempre più importanza come snodo di trasporto e centro turistico chiave sull’isola di Hainan. Il nuovo servizio arricchisce ulteriormente il portfolio asiatico di Condor e offre ai viaggiatori e ai partner di distribuzione ulteriori opzioni di viaggio per la Cina meridionale.

I biglietti per i voli per Haikou sono disponibili su www.condor.com, presso agenzie di viaggio e tour operator”, conclude Condor.

(Ufficio Stampa Condor – Photo Credits: Condor)