LATAM estende l’utilizzo di AeroSHARK a tutta la flotta Boeing 777

LATAM Airlines Group, prima compagnia aerea al di fuori di Lufthansa Group a utilizzare AeroSHARK per ridurre il consumo di carburante e le emissioni, ha deciso di equipaggiare un numero maggiore di aeromobili con questa soluzione di riduzione della resistenza aerodinamica ispirata alla natura, sviluppata congiuntamente da Lufthansa Technik e BASF Coatings.

“Il recente ampliamento del contratto tra la compagnia aerea e il fornitore di servizi di manutenzione, riparazione e revisione (MRO) prevede ora la fornitura di cinque set AeroSHARK aggiuntivi, che permetteranno di completare progressivamente l’ammodernamento dell’intera flotta Boeing 777-300ER di LATAM Airlines, composta da dieci aeromobili. Alla fine del 2025, metà della flotta 777-300ER era già operativa con AeroSHARK; la modifica dell’ultimo velivolo è prevista entro il 2027.

La compagnia sudamericana è stata pioniera nell’utilizzo delle proprietà vantaggiose dell’innovativa tecnologia AeroSHARK, ispirata alla pelle di squalo. Il primo aeromobile è stato modificato in modo quasi riservato nel dicembre 2023, con l’obiettivo di testare approfonditamente la tecnologia prima di annunciarne ufficialmente l’adozione. Dopo aver confermato con successo, durante quasi un anno di operazioni quotidiane, la riduzione prevista dell’1% nel consumo di carburante e nelle emissioni, LATAM Airlines ha ordinato quattro set aggiuntivi nel 2024. Con i cinque set inclusi nell’ultimo ampliamento del contratto, il totale sale a dieci. Una volta completate tutte le modifiche nel 2027, LATAM Airlines diventerà la seconda compagnia aerea al mondo a operare una sotto flotta interamente equipaggiata con tecnologia ‘pelle di squalo'”, afferma LATAM Airlines.

“L’estensione dell’uso di AeroSHARK a tutta la nostra flotta Boeing 777-300ER è un chiaro esempio di come LATAM Airlines unisca innovazione, efficienza operativa e sostenibilità attraverso azioni concrete. I risultati comprovati ottenuti con il primo aeromobile ci danno la fiducia necessaria per estendere questa soluzione, riducendo il consumo di carburante e le emissioni, mantenendo al contempo i più elevati standard operativi. Questa iniziativa è pienamente in linea con la nostra strategia di lungo termine per una flotta sempre più efficiente e sostenibile”, ha dichiarato Nicolás Seitz, Head of Fleet and Projects di LATAM Airlines Group.

“Non so fino a che punto gli squali siano originari delle acque dell’America Latina, ma sembra che stiano diventando sempre più presenti nei cieli della regione. Questo è merito dello spirito pionieristico di LATAM Airlines e della nostra tecnologia innovativa ispirata alla natura”, ha affermato Petra Lahme, Head of Product Sales – Original Equipment Innovation di Lufthansa Technik. “Desidero quindi ringraziare il nostro cliente per la rinnovata fiducia in AeroSHARK e attendo con entusiasmo il completamento della modifica della flotta 777 nei prossimi due anni”.

“AeroSHARK è un rivestimento superficiale che riproduce la struttura ottimizzata per il flusso dell’acqua presente sulla pelle degli squali. È composto da piccole protuberanze longitudinali di circa 50 micrometri, chiamate “scaglie”, orientate con precisione nella direzione del flusso d’aria. Nell’attuale fase di espansione, queste scaglie coprono quasi l’intera fusoliera e le gondole dei motori del Boeing 777, per una superficie di circa 950 metri quadrati nella versione -300ER. Una volta che l’intera flotta Boeing 777 di LATAM Airlines sarà modificata, la riduzione comprovata dell’1% della resistenza aerodinamica consentirà alla compagnia di risparmiare annualmente fino a 4.000 tonnellate di carburante per aviazione e 12.000 tonnellate di emissioni di CO2. Un risultato equivalente a circa 56 voli di linea tra San Paolo e Miami operati con un Boeing 777.

Con l’obiettivo di supportare il maggior numero possibile di compagnie aeree nel raggiungimento dei propri obiettivi di sostenibilità, Lufthansa Technik e BASF continuano a sviluppare costantemente AeroSHARK. Attualmente, una delle principali aree di sviluppo riguarda l’ottenimento di certificazioni supplementari di tipo (STC) per un numero crescente di modelli di aeromobili, oltre agli attuali Boeing 777-200ER, 777-300ER, 777F e 747-400. Per il 2026, Lufthansa Technik ha già annunciato l’introduzione della prima modifica AeroSHARK per un modello Airbus, nello specifico l’A330ceo. Un ulteriore obiettivo è l’ampliamento delle superfici dell’aeromobile che possono essere modificate, al fine di ottenere risparmi ancora maggiori. Nella fase di massima espansione della tecnologia AeroSHARK, le stime iniziali indicano un potenziale di risparmio realistico compreso tra il 2% e il 3%”, concluder LATAM Airlines.

(Ufficio Stampa LATAM Airlines – Photo Credits: LATAM Airlines)