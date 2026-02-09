EGYPTAIR riceve il primo dei 16 Airbus A350-900 ordinati

EGYPTAIR ha ricevuto il primo dei 16 Airbus A350-900 ordinati, diventando il launch operator di questo modello in Nord Africa.

“L’A350 supporterà la modernizzazione della flotta a lungo raggio della compagnia aerea e l’espansione del network, con nuove rotte non-stop verso destinazioni chiave, tra cui la costa occidentale degli Stati Uniti e l’Asia settentrionale, dal suo Cairo hub. EGYPTAIR opera attualmente una flotta Airbus composta da otto A320neo, sette A321neo e 11 aeromobili della A330 Family, inclusi cinque A330-200P2F.

L’aeromobile presenta una configurazione a due classi, composta da 30 Business Class suites con accesso diretto al corridoio e 310 posti in Economy Class. L’esclusiva Airspace cabin di ultima generazione è progettata per migliorare l’esperienza di volo a lungo raggio sia per i passeggeri che per l’equipaggio, grazie a una migliore ergonomia e a un maggiore comfort”, afferma Airbus.

“L’A350 è l’aeromobile widebody più moderno al mondo, progettato per volare fino a 9.700 miglia nautiche / 18.000 chilometri senza scalo, stabilendo nuovi standard per i viaggi intercontinentali. L’aeromobile include tecnologie e aerodinamica all’avanguardia che offrono standard di efficienza e comfort senza pari. I suoi motori Rolls-Royce di ultima generazione e l’utilizzo di materiali leggeri offrono un risparmio del 25% in termini di consumo di carburante, costi operativi ed emissioni di anidride carbonica (CO2) rispetto agli aeromobili della generazione precedente.

Come tutti gli aeromobili Airbus, l’A350 è già in grado di operare con Sustainable Aviation Fuel (SAF) fino al 50%. Airbus punta a raggiungere una capacità 100% SAF per i suoi aeromobili entro il 2030″, prosegue Airbus.

“Alla fine di gennaio 2026, la A350 Family aveva ricevuto oltre 1.500 ordini da 67 clienti in tutto il mondo”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)