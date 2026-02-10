Emirates dà il benvenuto al primo A350 per Londra

È stato lanciato il quarto volo giornaliero di Emirates per London Gatwick, rendendolo il primo gateweay londinese della compagnia aerea ad essere servito dal nuovo Airbus A350 e introducendo la pluripremiata cabina Premium Economy per Gatwick. Questo servizio giornaliero aggiuntivo si aggiunge ai tre voli giornalieri esistenti con A380 sulla rotta Dubai-Gatwick.
“La frequenza aggiuntiva segna un traguardo significativo nelle operazioni di Emirates nel Regno Unito, poiché la compagnia aerea ora opera un record di 146 voli settimanali per il Regno Unito, di cui 90 per Londra, offrendo ai clienti una maggiore scelta di orari e una flessibilità senza precedenti.
Il volo Emirates EK069 parte da Dubai alle 17:05, arrivando a London Gatwick alle 20:50; il volo di ritorno, EK070, parte da London Gatwick alle 23:55 e atterra a Dubai alle 11:00. L’introduzione di una partenza serale offre una nuova opzione di volo complementare alla tratta Dubai-Gatwick, per ottimizzare sia i viaggi aziendali che quelli di piacere tra le due città”, afferma Emirates.
“Operato da un aeromobile A350-900 con configurazione a tre classi, il nuovo servizio giornaliero di Emirates offre ai clienti 32 posti in Business Class completamente reclinabili con disposizione 1-2-1, 28 posti in Premium Economy e 238 posti in Economy Class. Oltre ai prodotti di ultima generazione e al servizio pluripremiato di Emirates, i clienti possono sperimentare tecnologie all’avanguardia come la ricarica wireless in Business Class, le tendine elettriche con il motivo dell’albero Ghaf di Emirates quando chiuse nelle classi premium, i menu di bordo digitali sugli schermi di Ice e molto altro ancora.
La versione di ultima generazione del sistema di intrattenimento di bordo Ice della compagnia aerea, disponibile sull’A350, offre un’esperienza cinematografica con display 4K e 4K HDR su touchscreen ultra-reattivi. L’A350 offre anche Wi-Fi ad alte prestazioni, garantendo una connettività globale ininterrotta tramite la rete satellitare Global Xpress (GX) di ViaSat, con punti di accesso wireless (WAP) migliorati a bordo, che consentono a un maggior numero di clienti di usufruire in media di una larghezza di banda fino a dieci volte superiore a quella totale attuale dell’aeromobile”, prosegue Emirates.
“Il lancio dell’A350 a Gatwick segna la seconda destinazione del Regno Unito ad accogliere il nuovo modello di aeromobile della compagnia aerea, dopo che Edimburgo è diventata la prima destinazione dell’ampia rete globale di Emirates ad essere servita dal nuovo A350, con l’introduzione di un servizio giornaliero nel gennaio 2025.
Londra si unisce alla crescente lista di città globali servite dai nuovi aeromobili di Emirates, tra cui Adelaide, Montreal, Oslo, Lione, Bologna, Dammam, Mumbai, Edimburgo, Bahrain, Colombo, Baghdad, Hangzhou, Ho Chi Minh, Kuwait, Muscat, Tunisi, Amman, Istanbul e Ahmedabad. Nel 2026 altre sei città riceveranno l’A350, tra cui Roma, Copenhagen, Taipei, Phuket, Città del Capo ed Helsinki, che opererà con un A350 a partire dal lancio nell’ottobre 2026″, conclude Emirates.
