TAP Air Portugal a BIT Milano 2026: nuove rotte, flotta rinnovata e servizi premium

TAP Air Portugal partecipa a BIT Milano 2026 presentando le principali novità che caratterizzeranno il 2026, anno chiave nel percorso di crescita e innovazione della compagnia, con investimenti mirati su flotta, network e prodotto, pensati per rispondere alle esigenze di viaggiatori leisure e business.

“L’Italia, con oltre 100 frequenze settimanali verso Lisbona, è centrale nella strategia di sviluppo di TAP Air Portugal e BIT Milano rappresenta un momento fondamentale di confronto con operatori e partner”, dichiara Davide Calicchia, Market Manager Italia di TAP Air Portugal. “Stiamo investendo su una flotta sempre più moderna, su nuove rotte strategiche e su un’esperienza di viaggio di qualità superiore, con l’obiettivo di offrire maggiore connettività, comfort e flessibilità ai nostri clienti”.

“Al centro della strategia il rinnovo della flotta: entro il 2029 entreranno 20 nuovi aeromobili Airbus A320neo e A321neo (alcuni dei quali già consegnati) dotati di cabine Airspace, con cappelliere XL (+37% di capacità), illuminazione LED, prese USB-A e USB-C e maggiore accessibilità.

In parallelo, TAP continua a investire sul Brasile, mercato storico e strategico per il vettore, che rappresenta uno dei pilastri della sua presenza intercontinentale. Il 2 luglio 2026 debutta la nuova rotta Lisbona – Curitiba con tre voli settimanali e dal 26 ottobre 2026 sarà operativa anche Lisbona – São Luís, portando a 15 le destinazioni servite nel Paese. Il vettore rafforzerà inoltre operazioni nel sud del Brasile introducendo una quarta frequenza settimanale sulla rotta Lisbona – Porto Alegre e Lisbona – Florianópolis, rafforzando ulteriormente la connettività tra Portogallo, Europa e Brasile.

Accanto allo sviluppo sul mercato brasiliano, TAP consolida la propria offerta verso il Nord America, confermando per la Summer 2026 un totale di 101 frequenze settimanali, operate principalmente da Lisbona, verso Boston (14), Chicago (5), Los Angeles (4), Miami (10), New York JFK (7), New York Newark (14), San Francisco (5), Washington (14), Toronto (12) e Montreal (5). A queste si aggiungono 11 frequenze settimanali da Porto, con 4 voli per Boston e 7 per New York (EWR), a conferma del crescente ruolo dello scalo portoghese nel network di lungo raggio della compagnia”, afferma TAP Air Portugal.

“Dal lato prodotto, dall’estate 2026 verrà introdotta una nuova cabina intermedia tra Economy e Business su A330 e A321LR. L’esperienza di bordo si arricchisce inoltre con la nuova carta dei vini portoghesi, composta da 55 etichette e da una mappa interattiva dedicata all’enoturismo”, prosegue TAP Air Portugal.

“TAP Air Portugal consolida così la propria offerta per il mercato italiano, ampliando le opportunità di viaggio leisure e business e rafforzando il proprio posizionamento come ponte strategico tra Europa e destinazioni extraeuropee”, conclude TAP Air Portugal.

