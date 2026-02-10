ITA Airways alla Borsa Internazionale del Turismo

ITA Airways è presente anche quest’anno alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT), in programma a Milano dal 10 al 12 febbraio, con uno stand nel padiglione 9 della Fiera.

“Lo spazio espositivo è stato disegnato per rappresentare l’identità del brand ITA Airways e interpretarla in chiave creativa, coniugando funzionalità ed estetica, con grafiche che celebrano la Compagnia anche in qualità di Official Airline Sponsor dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

La BIT rappresenta per ITA Airways un’importante occasione per presentare la stagione estiva 2026, durante la quale la Compagnia opererà un totale di 72 destinazioni di cui 19 nazionali, 36 internazionali e 17 intercontinentali, incluse 12 destinazioni stagionali – 3 nazionali e 9 internazionali – verso le isole italiane, greche e spagnole”, afferma ITA Airways.

“A partire dall’avvio della Summer 2026, ITA Airways riprenderà i voli verso Londra Heathrow (LHR). Il nuovo collegamento da Roma Fiumicino verso la capitale britannica arricchirà ulteriormente la connettività tra l’Italia e il più grande hub internazionale del Regno Unito, e sarà operato con due frequenze giornaliere.

Dal 1° maggio 2026 prenderà il via il nuovo volo intercontinentale per Houston, negli Stati Uniti. Si tratta del primo collegamento diretto nella storia tra Roma Fiumicino e la città texana, operato con tre voli settimanali, che saliranno a cinque dal mese di giugno.

Houston è la nona destinazione di ITA Airways sul mercato nordamericano, ulteriormente ampliato dall’aumento di frequenze settimanali verso Miami, che passano da 7 a 9 a partire da giugno, in continuità con l’offerta dell’attuale stagione invernale.

Il pacchetto di novità estive comprende anche i nuovi voli diretti da Roma Fiumicino verso Malaga, Valencia e Marsiglia e l’incremento di sette voli a settimana da Roma Fiumicino a Tunisi nel periodo compreso tra giugno e settembre.

Per la Summer 2026 tra i collegamenti stagionali ci saranno anche Olbia – Torino e Olbia – Genova, operativi nel mese di agosto, entrambi con una frequenza settimanale il sabato.

La Compagnia conferma la propria attenzione nel garantire una rete di collegamenti affidabile e di qualità, elemento essenziale per assicurare una mobilità aerea capillare che dia accesso, con il proprio network, alle principali destinazioni nazionali e internazionali. Nello specifico, con questi due nuovi collegamenti si amplia la connettività regionale attraverso un’operatività efficiente, frequenze adeguate alla domanda e standard di servizio elevati a beneficio di residenti e turisti”, prosegue ITA Airways.

“Prosegue parallelamente il percorso di integrazione di ITA Airways con Lufthansa Group, che prevede 63 progetti finalizzati a generare benefici in termini di incremento di ricavi e riduzione di costi. Nel corso dell’ultimo anno sono state già realizzate numerose sinergie, tra cui:

– voli in codeshare, con accesso a oltre 150 destinazioni;

– collaborazione tra i programmi di loyalty Volare e Miles & More;

– accesso reciproco alle lounges aeroportuali del Gruppo e di ITA Airways;

– ottimizzazione delle operazioni di volo e di handling negli hub del gruppo;

– accordo per la gestione del traffico cargo;

– allineamento della struttura delle classi tariffarie;

– riduzione dei costi per i sistemi GDS;

– accordo del Gruppo con Starlink per la fornitura di connessione ad alta velocità.

I biglietti per tutti i voli ITA Airways sono disponibili su ita-airways.com, sull’app ITA Airways e tramite i canali di vendita ufficiali della Compagnia”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways – Photo Credits: ITA Airways)