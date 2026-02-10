EVA Air alla BIT 2026 con tante iniziative e una installazione premium in Corso Magenta

EVA Air conferma la propria presenza strategica alla BIT 2026 di Milano con un articolato programma di iniziative che accompagneranno l’intera durata delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026.

“Fino al 15 febbraio (ogni giorno dalle 11.00 alle 19.00), EVA Air presenta un’installazione premium in Corso Magenta 24, nel cuore pulsante di Milano.

La struttura, interamente personalizzata per riflettere l’eleganza e l’ispirazione asiatica del marchio, rappresenta un polo di informazione qualificata sulla compagnia aerea taiwanese. Personale dedicato sarà a disposizione per fornire dettagli approfonditi sui servizi e le destinazioni EVA Air. L’iniziativa rappresenta un’opportunità per giornalisti, operatori dell’informazione e del settore turistico per approfondire la conoscenza dell’offerta della Compagnia in un contesto esclusivo”, afferma EVA Air.

“La visibilità di EVA Air a Milano nel corso delle Olimpiadi Invernali sarà costante e si articola attraverso molteplici touchpoint:

– Campagna metropolitana outdoor (fino al 18 febbraio): un circuito di 100 manifesti pubblicitari nelle principali stazioni delle linee M1, M2 e M3 della metropolitana milanese garantisce una capillare copertura della città.

– Campagna pubblicitaria RAI (fino al 22 febbraio): spot dedicati in onda sulle reti nazionali durante la diretta delle competizioni olimpioniche assicurano una visibilità di portata nazionale.

L’investimento complessivo di EVA Air testimonia l’importanza strategica del mercato italiano e l’impegno della compagnia nel consolidare la propria presenza in un momento di straordinaria risonanza internazionale come quello delle Olimpiadi Invernali“, prosegue EVA Air.

“Membro di Star Alliance, EVA Air è stata fondata nel 1989 come prima compagnia aerea internazionale privata di Taiwan. È parte del gruppo Evergreen, leader mondiale nel trasporto di container. Vola con una flotta di oltre 80 aeromobili Boeing e Airbus verso circa 60 destinazioni internazionali in Asia, Oceania, Europa e Nord America. I viaggiatori possono saperne di più su EVA Air (inclusi dettagli su orari, prenotazioni e acquisto dei biglietti) su www.evaair.com“, conclude EVA Air.

(Ufficio Stampa EVA Air – Photo Credits: EVA Air)