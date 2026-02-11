Wizz Air lancia la WIZZ Youth Challenge

Wizz Air informa: “Dopo sette anni, l’attesa è finita: la WIZZ Youth Challenge è tornata. Wizz Air chiama a raccolta gli studenti universitari più audaci e creativi d’Europa e non solo per salire sul palcoscenico internazionale e plasmare il futuro dell’aviazione”.

“La WIZZ Youth Challenge non è una semplice competizione studentesca: è una vera missione aziendale. Gli studenti di corsi di Laurea Triennale e Magistrale, in team da 3-4 persone, affronteranno una sfida strategica reale ideata dai leader di Wizz Air. I partecipanti acquisiranno esperienza pratica, conoscenze approfondite del settore e avranno un confronto diretto con i top decision-maker di una delle compagnie aeree più dinamiche d’Europa.

Questa è la tua occasione per: lavorare su sfide concrete con un impatto nel mondo reale; presentare le tue idee ai leader senior del settore aereo; costruire un network internazionale con coetanei ambiziosi; arricchire il tuo CV con un’esperienza distintiva.

Con il rilancio della WIZZ Youth Challenge, Wizz Air apre le porte alle giovani menti più brillanti di tutto il suo network, connettendo università, studenti e industria aeronautica come mai prima d’ora”, prosegue Wizz Air.

Marion Geoffroy, People Officer di Wizz Air, ha dichiarato: “Il ritorno della WIZZ Youth Challenge è una celebrazione del talento giovane. Vogliamo che gli studenti sognino in grande, sfidino le convenzioni e scoprano cosa significa guidare un business globale. Questo programma parla di opportunità, creatività e di dare alla prossima generazione una vera voce nell’aviazione”.

“Queste le date da ricordare:

Scadenza iscrizioni: 1 marzo 2026.

Rilascio del Case Study: 2 marzo 2026.

Scadenza invio elaborati: 15 marzo 2026.

Semifinali online: 30 marzo – 2 aprile 2026.

Grand Final a Budapest: 6 – 8 maggio 2026, i 6 migliori team voleranno a Budapest per la sfida finale.

Registrati ora: https://wizzyouthchallenge2026.com/.

Questi i premi:

1° Posto: Un anno di voli con Wizz – 1 anno di Wizz Discount Club membership + prenotazioni voli gratuite.

2° Posto: 500€ in crediti WIZZ per ogni membro del team.

3° Posto: 250€ in crediti WIZZ per ogni membro del team (Tutti i crediti sono validi fino al 1 giugno 2027).

Riunisci il tuo team, porta le tue idee più audaci e facci vedere di cosa sei capace”, conclude Wizz Air.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)