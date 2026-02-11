Bombardier annuncia un importante ordine per il Challenger 3500 dal cliente di lunga data Vista

Bombardier ha annunciato ordini fermi da parte del suo cliente di lunga data Vista e delle sue entità controllate per 40 Challenger 3500 business aircraft, con opzioni di acquisto per ulteriori 120 velivoli. Il valore di mercato degli ordini, basato sui prezzi attuali, è stimato in 1,18 miliardi di dollari USA, sulla base dei prezzi di listino del 2026. Se tutte le opzioni di acquisto venissero esercitate, il valore totale dell’ordine per tutti i 160 velivoli raggiungerebbe i 4,72 miliardi di dollari USA.

“Bombardier è stata pioniera nella super-midsize aircraft category e con il Challenger 3500 continuiamo ad alzare l’asticella per i clienti, offrendo un pacchetto completo di performance, affidabilità e comfort in cabina”, ha dichiarato Éric Martel, President and CEO, Bombardier. “Questi ordini significativi testimoniano l’efficacia di questo aereo nel servire i nostri clienti, offrendo il perfetto equilibrio tra tecnologia all’avanguardia, comfort eccezionale e valore comprovato. Vista è un cliente Bombardier stimato fin dall’inizio della sua attività. Siamo orgogliosi che il nostro rapporto si approfondirà ulteriormente grazie a questi ordini significativi e siamo entusiasti che i team e i clienti di Vista possano beneficiare di tutto ciò che il Challenger 3500 ha da offrire”.

“Questo accordo è incentrato su leadership, preparazione ed esperienza del cliente”, ha dichiarato Thomas Flohr, Founder and Chairman of Vista. “Continuiamo a costruire la flotta su cui i nostri membri faranno affidamento nel prossimo decennio, senza reagire a cicli a breve termine, ma investendo con chiarezza, scalabilità e disciplina”.

“Il Bombardier Challenger 3500 rappresenta la massima espressione di performance e valore nel super-midsize segment, combinando tecnologia avanzata con un comfort eccezionale per i passeggeri. Nel 2024, il Challenger 3500 è diventato la piattaforma in più rapida crescita a raggiungere le 100 consegne nella super-midsize category. Con un dispatch reliability rate superiore al 99,8% e i direct operating costs più bassi della sua categoria, è progettato per offrire performance costanti e senza preoccupazioni, rendendolo la scelta preferita da un’ampia gamma di operatori, da corporate fleets a individual owners”, afferma Bombardier.

“Sfruttando alcune delle caratteristiche chiave della rinomata Global family di Bombardier, il Challenger 3500 offre comfort e lusso in cabina senza pari, integrando perfettamente design e innovazioni tecnologiche. I passeggeri possono usufruire del Nuage seat brevettato da Bombardier. Quando si tratta di tecnologia mirata, il Challenger 3500 è all’avanguardia. Ha introdotto diverse funzionalità innovative nel settore, tra cui voice-control, unmatched 4K entertainment, first-in-class wireless chargers e una true bring-your-own-device cabin philosophy, rendendolo l’aereo all’avanguardia della sua categoria”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier – Photo Credits: Bombardier)