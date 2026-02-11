News Brevi – 11.02.2026

NEOS: INFORMAZIONI SUI VOLI DA E VERSO CUBA – In una nota stampa, Neos informa: “A seguito del NOTAM (avviso operativo per l’aviazione civile) relativo alla sospensione della fornitura di carburante a Cuba, dovuta alla grave crisi energetica che il Paese sta attraversando, vi informiamo che dalla mezzanotte del 10 febbraio e fino all’11 marzo 2026 gli aeroporti cubani non saranno in grado di rifornire le compagnie aeree di jet fuel. Tale situazione comporterà inevitabili ripercussioni sul traffico aereo internazionale. Neos, compagnia aerea di Alpitour World, è in costante contatto con le Autorità e le Istituzioni competenti per monitorare l’evoluzione del contesto e sta lavorando attivamente per garantire la continuità operativa dei voli da e per Cuba. Lo schedulato, tuttavia, potrebbe subire l’eventuale inserimento di uno scalo tecnico nei Paesi limitrofi per il rifornimento degli aeromobili, ma l’obiettivo è quello di mantenere attive le rotte, per permettere ai passeggeri di continuare a volare in totale sicurezza da e verso Cuba. Per maggiori informazioni visitare il sito: https://www.neosair.com/“.

ENAC NELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE DONNE E DELLE RAGAZZE NELLA SCIENZA: VALORIZZARE E PROMUOVERE LE PROFESSIONALITA’ FEMMINILI NELL’AVIAZIONE CIVILE – L’Enac informa: “Enac, nel celebrare la Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza che ricorre oggi, 11 febbraio, rinnova il proprio costante impegno nella promozione della parità di genere e nella valorizzazione del talento femminile nel settore aeronautico. Istituito dall’ONU nel 2015, l’International Day of Women and Girls in Science ha l’obiettivo di promuovere e sostenere l’accesso delle donne allo studio delle materie STEM e nei settori tecnico-scientifici. Valori fondamentali che Enac condivide e contribuisce a diffondere, incentivando attivamente l’ingresso del genere femminile nel mondo dell’Aviazione Civile, nella ferma convinzione che il raggiungimento della parità di genere rappresenti un elemento imprescindibile per il pieno sviluppo dell’intero comparto aeronautico. Per sostenere le eccellenze femminili e incoraggiare le nuove generazioni ad avvicinarsi alle professioni aeronautiche e alle discipline STEM, l’Enac nel 2020 ha istituito il premio annuale “Fiorenza de Bernardi”, riconoscimento dedicato alle giovani donne pilota che quest’anno verrà consegnato il prossimo 3 marzo”.

AERONAUTICA MILITARE: CONVEGNO “DOMINIO GLOBALE: GEOPOLITICA E AEROSPAZIO NEL MONDO CHE CAMBIA” – Si è svolto mercoledì 4 febbraio, presso l’Auditorium di Palazzo Aeronautica, a Roma, il convegno “Dominio Globale: Geopolitica e Aerospazio nel Mondo che Cambia”, appuntamento di alto profilo dedicato all’analisi delle trasformazioni dello scenario internazionale e al ruolo sempre più centrale del dominio aerospaziale nella competizione strategica globale. L’evento, promosso dal Centro Studi Militari Aeronautici (CeSMA) dell’Associazione Arma Aeronautica, con il patrocinio dell’Aeronautica Militare, ha riunito rappresentanti delle istituzioni, delle Forze Armate, del mondo accademico e dell’industria della difesa per una riflessione interdisciplinare sulle nuove sfide della geopolitica contemporanea, con particolare riferimento agli sviluppi del settore aerospaziale. Il convegno ha visto una numerosa partecipazione di ospiti ed autorità e la presenza di una nutrita rappresentanza di studenti delle scuole superiori e di livello universitario, audience privilegiata in chiave di formazione nell’ambito delle materie STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics). In apertura dell’evento, i saluti di benvenuto del Gen. S.A. (r) Giovanni Fantuzzi, Direttore del CeSMA, che ha illustrato il tema del convegno ed enfatizzato la centralità del dominio aerospaziale nella lettura dei nuovi equilibri geopolitici e nel supporto alle decisioni strategiche nonché la rilevanza assunta dal fattore tecnologico e delle risorse ad esso collegate nei rapporti tra gli attori statuali, cui ha fatto seguito un videomessaggio di saluto del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Gen.S.A. Antonio Conserva. L’intervento di apertura è stato affidato all’Amb. Stefano Pontecorvo, Presidente di Leonardo, che ha posto l’accento su quanto profondo sia lo sconvolgimento dell’ordine globale cui stiamo assistendo. A seguire l’introduzione e il coordinamento dei lavori da parte del Dott. Michele Pavan, Fondatore e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Minter Group nonché fattivo promotore e co-organizzatore del convegno. Il primo momento di approfondimento ha preso forma con il panel dedicato al potere aerospaziale nei nuovi scenari e nei mutevoli equilibri geopolitici, con gli interventi del Col. Filippo Monesi, dell’Ufficio Generale Spazio dello Stato Maggiore della Difesa, e del Amm. Div. Giancarlo Ciappina, Capo del 6° Reparto dello Stato Maggiore e Comandante delle Forze Aeree della Marina Militare, del Gen. D.A. Davide Re, Capo Reparto Supporto Operativo, Comando Operativo di Vertice Interforze e del Dott. Filippo Del Monte, esperto per l’innovazione dottrinale e concettuale, Stato Maggiore Difesa, che hanno evidenziato il valore del dominio spaziale e dell’integrazione interforze quale fattore abilitante delle future capacità operative. Il confronto è quindi proseguito con la tavola rotonda dal titolo “Geopolitica e Aerospazio fra multipolarismo, guerre ibride e destabilizzazione”, moderata dal Dott. Antonio Picasso, giornalista e scrittore. Alla discussione hanno preso parte il Dott. Gianclaudio Torlizzi, Consigliere del Ministro della Difesa, il Gen. S.A. Giovanni Balestri, Sottocapo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, l’Ing. Riccardo Procacci, Amministratore Delegato di Avio Aero, l’Ing. Gabriele Gambarara, Vicepresidente del Board of Directors di Elettronica S.p.A., l’Ing. Angelo Pansini, Chief of Staff dell’Amministratore Delegato di MBDA Italia. Il convegno ha confermato l’importanza di un dialogo strutturato tra dottrina, strategia, tecnologia e industria, ribadendo il ruolo centrale dell’Aeronautica Militare nel dominio aerospaziale e nella costruzione della sicurezza nazionale in uno scenario internazionale sempre più complesso e competitivo (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

BARI PALESE: AVVICENDAMENTO ALLA DIREZIONE DEL DIPARTIMENTO MILITARE DI MEDICINA LEGALE E DEL CENTRO AEROMEDICO PSICOFOSIOLOGICO – Il 10 febbraio, nella storica cornice dell’Aeroporto Militare di Bari Palese, si è svolta la cerimonia di avvicendamento alla direzione del Dipartimento Militare di Medicina Legale (D.M.M.L.) e del Centro Aeromedico Psicofisiologico (C.A.P.) di Bari, presieduta dal Brigadier Generale Emanuele Garzia, Capo del Servizio Sanitario dell’Aeronautica Militare. Nel corso della cerimonia, alla presenza delle autorità civili e militari del territorio, il Colonnello Mattia Ciriello ha ceduto l’incarico di Direttore al Colonnello Francesco Parrella. Lo schieramento è stato composto dalla Fanfara del Comando Scuole AM/3^ Regione Aerea, dal personale del Dipartimento Militare di Medicina Legale e del Centro Aeromedico Psicofisiologico di Bari Palese e dai Labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma. Il Dipartimento Militare di Medicina Legale è una Struttura Medico Legale interforze, al servizio delle Forze Armate e di tutte le Amministrazioni Pubbliche per la definizione di procedimenti medico legali di varia natura. È un’articolazione sanitaria altamente specializzata, sia nell’ambito della medicina legale, che della medicina specialistica. Il Centro Aeromedico Psicofisiologico svolge attività in materia d’idoneità al volo su delega del Direttore dell’IMA di Roma per il personale aeronavigante ai fini dell’esercizio dell’attività volativa. Nello specifico valuta il possesso dell’Idoneità al Servizio Militare da parte del personale militare e civile aeronavigante e del personale CSA-TA/DA oltre all’attività di idoneità per l’aderenza alla Forza Armata (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

KLM: STATEMENT SUI VOLI IN MEDIO ORIENTE – KLM informa: “In KLM, la sicurezza dei nostri passeggeri e dipendenti è sempre la massima priorità durante l’operatività dei nostri voli. La selezione di rotte sicure e ottimali è parte integrante della nostra prassi quotidiana. In base all’attuale situazione di sicurezza e alla fattibilità operativa, stiamo operando i nostri voli per Tel Aviv con uno schedule modificato. Lo stesso vale per i nostri voli per Dubai. Abbiamo già ripreso i nostri voli per Riyadh e Dammam. Per informazioni di viaggio più aggiornate, visitare klm.com”.

‘BLUE SKY’ RAGGIUNGE UN NUOVO TRAGUARDO: JETBLUE E UNITED INIZIANO A OFFRIRE VENDITE SU ENTRAMBE LE COMPAGNIE AEREE – JetBlue e United informano: “JetBlue e United Airlines hanno annunciato il lancio di un ulteriore importante vantaggio per i clienti derivante dalla loro Blue Sky collaboration: a partire da questa settimana, i viaggiatori potranno iniziare ad acquistare itinerari idonei operati da entrambe le compagnie aeree direttamente su JetBlue.com, United.com e sull’app mobile di ciascuna compagnia. Per la prima volta, i clienti potranno prenotare voli con entrambe le compagnie aeree utilizzando contanti, punti o miglia, offrendo ai viaggiatori maggiore libertà di scegliere e pagare come preferiscono, beneficiando al contempo dei punti di forza di entrambe le reti. Cercando voli sul sito web o sull’app mobile di entrambe le compagnie aeree, i clienti inizieranno a visualizzare più opzioni di entrambe le compagnie, semplificando la pianificazione e la prenotazione dei viaggi, utilizzando il metodo di prenotazione preferito. Le compagnie aeree prevedono di aggiungere in futuro la possibilità di prenotare un unico itinerario che includa voli operati sia da JetBlue che da United. Questa offerta fa seguito al successo dell’introduzione del sistema di accumulo e riscatto di punti fedeltà reciproco nel 2025, che ha permesso ai membri TrueBlue® e MileagePlus® di accumulare e riscattare premi su entrambe le compagnie. Con l’attivazione del revenue booking, JetBlue e United stanno mantenendo il loro impegno per creare un’esperienza di viaggio più connessa, flessibile e fluida”. “Con i cash bookings ora disponibili, Blue Sky rende ancora più facile per i clienti pianificare e acquistare viaggi su due reti leader”, ha affermato Andrew Nocella, EVP and Chief Commercial Officer at United. “Questo traguardo è un’ulteriore dimostrazione del valore che Blue Sky offre ai clienti: offrendo loro la possibilità di prenotare con cash, miles or points su entrambi i network, ora hanno più scelta, flessibilità e una migliore esperienza di prenotazione complessiva quando viaggiano verso le loro destinazioni preferite”. “Si tratta di un importante passo avanti nella nostra collaborazione con Blue Sky, che amplia la scelta e la flessibilità che offriamo ai clienti quando viaggiano”, ha dichiarato Marty St. George, president of JetBlue. “Questa iniziativa offre ai nostri membri ancora più possibilità di accumulare e riscattare punti verso destinazioni entusiasmanti in tutto il mondo, mentre i clienti United hanno accesso al network di JetBlue nelle Americhe e in Europa. Nel corso dell’anno rafforzeremo la collaborazione con Blue Sky introducendo vantaggi fedeltà reciproci sui voli e ampliando le Paisly-powered vacation offerings, inclusi prodotti supportati da United come hotel, crociere, auto a noleggio e assicurazioni di viaggio”. “Le compagnie aeree hanno sottolineato che i revenue bookings segnano un altro importante traguardo, ma ulteriori vantaggi per i clienti rimangono all’orizzonte, con l’ulteriore implementazione della collaborazione in fasi successive. Maggiori infrmazioni per i JetBlue customers sono disponibili su jetblue.com/jetblue-united, per gli United MileagePlus members su united.com/bluesky“, concludono United e JetBlue.

BRITISH AIRWAYS ANNUNCIA DUE NUOVI AVIOS-ONLY FLIGHTS – British Airways informa: “British Airways ha annunciato che i nuovi Avios-Only flights, sui quali il 100% dei posti è disponibile esclusivamente come Reward Seats, voleranno da London City Airport a Madrid e Toulon Saint-Tropez, mentre la compagnia aerea raggiunge il suo 50° Avios-Only service. Disponibili esclusivamente per i membri del British Airways Club, i posti saranno prenotabili da domani, 12 febbraio 2026, con prezzi a partire da sole 2£ più 21.500 Avios per Tolone e 2£ più 28.000 Avios per Madrid, inclusi 23 kg di bagaglio registrato. I clienti possono esplorare la capitale spagnola, centro di arte e cultura, durante il ponte di fine maggio, sfruttando al meglio i loro viaggi, oppure scoprire Tolone, una nuova destinazione per British Airways quest’estate e l’aeroporto più vicino allo sfarzo e al glamour di Saint-Tropez. I voli partono e tornano dall’aeroporto di London City, situato in posizione strategica nel cuore della capitale. Dal lancio degli Avios-Only flights nel 2023, British Airways ha operato 48 Avios-Only flights verso 16 destinazioni in Europa, Caraibi, Africa e Medio Oriente, tra cui Città del Capo, Barbados, Sharm El Sheikh, Malaga e Marrakech. Con questa ultima novità, British Airways supererà i 50 dedicated Avios-Only flights, con il volo di ritorno da Madrid a Londra che segna il 50° traguardo”. Colm Lacy, Chief Commercial Officer, British Airways, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di lanciare questi ultimi Avios-Only flights verso due delle principali destinazioni turistiche estive. Questi voli sono sempre incredibilmente popolari e siamo lieti di offrire ai nostri clienti più fedeli ancora più opportunità di godere dei vantaggi del British Airways Club”. Adam Daniels, CEO di IAG Loyalty, ha dichiarato: “Sebbene non sia passato molto tempo dal nostro ultimo Avios-Only flight, siamo entusiasti di iniziare l’anno annunciando altri due voli sulle nuove rotte più gettonate da London City Airport, verso Tolone e Madrid. Con tutti i posti a bordo prenotabili solo con Avios, l’iniziativa dimostra il continuo potere della fedeltà e offre maggiori opportunità di riscatto per i clienti durante i mesi estivi di punta”. “I clienti in possesso di una British Airways American Express Credit Card hanno anche la possibilità di utilizzare i loro Companion vouchers quando prenotano posti su Avios-Only flights. Questi danno diritto ai membri a un secondo posto senza Avios aggiuntivi, solo tasse e supplementi. Oltre a questi dedicated Avios-Only flights, i clienti possono prenotare Reward Seats, acquistati con Avios a tariffe fisse, su tutte le rotte British Airways. Sui voli da e per Heathrow e Gatwick, British Airways garantisce un minimo di 12 e 14 Reward Seats rispettivamente sui voli standard a corto e lungo raggio. Per i voli da e per London City, sono garantiti quattro Reward Seats, due in Business (Club Europe) e due in Economy (Euro Traveller). Gli Avios-Only flights significano che ogni posto è disponibile per l’acquisto con Avios. I membri che prenotano l’Avios-Only flight possono farlo in qualsiasi classe, come farebbero normalmente tramite ba.com. Madrid Avios-Only: 22 maggio 2026, BA3272, London City 11:00, Madrid 14:20; 25 maggio 2026, BA3273, Madrid 15:10, London City 16:30. Toulon St-Tropez Avios-Only: 13 giugno 2026, BA8747, London City 07:00, Toulon 10:00; 20 giugno 2026, BA8748, Toulon 10:45, London City 11:50”, conclude British Airways.

LA IATA WING OF CHANGE AMERICAS CONFERENCE SI TERRA’ A SANTIAGO DEL CILE – IATA informa: “L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato che la conferenza Wings of Change Americas (WOCA) di quest’anno si svolgerà dall’8 al 9 aprile a Santiago del Cile, con LATAM come compagnia aerea ospitante. La 16a edizione del principale evento del settore aeronautico in America Latina e nei Caraibi si svolgerà con il tema “Beyond Borders – Aviation as a Catalyst for Economic Transformation” e si concentrerà su come la collaborazione strategica tra il settore dell’aviazione e le autorità governative possa: espandere la connettività regionale; accelerare la crescita economica; rafforzare la competitività globale. Le varie tavole rotonde metteranno in evidenza l’importanza fondamentale della collaborazione tra l’industria aeronautica e gli enti governativi, come fattore chiave per lo sviluppo e la trasformazione economica. Inoltre, verranno presentati argomenti rilevanti per il settore come il ruolo della tecnologia e dell’intelligenza artificiale, la sostenibilità e l’importanza dell’air cargo. Si prevede che parteciperanno all’evento più di 400 leader del settore e parti interessate”. “Peter Cerdá, Regional Vice President for the Americas, IATA, interverrà all’evento insieme a molti dei principali CEO delle compagnie aeree della regione, tra cui: Roberto Alvo – CEO, LATAM Airlines Group; Daniel Belaunde – CEO, Sky Airline; Adrian Neuhauser – CEO, Abra Group; Gabriel Oliva – President of Avianca Group; Estuardo Ortiz – CEO, JetSMART Airlines. Riflettendo l’obiettivo della conferenza di creare soluzioni lungo tutta la catena del valore dell’aviazione, le varie tavole rotonde includeranno: Sustainability & Innovation; Airport Executive Roundtable; Regulatory Roundtable; Air Cargo & Logistics; Code, Cloud, Cabin. Il WOCA sarà anche il primo evento dell’industria aeronautica in Cile ad accogliere i rappresentanti della neoeletta amministrazione del paese. L’aviazione è un fattore chiave per lo sviluppo economico e sociale in tutta l’America Latina e nei Caraibi. Il settore sostiene oltre 8,3 milioni di posti di lavoro e genera un contributo economico di circa 240 miliardi di dollari in termini di PIL (2023). Le stime mostrano che queste cifre sono destinate a quasi raddoppiare entro il 2043, arrivando a 15 milioni di posti di lavoro supportati e 500 miliardi di dollari di contributo al PIL”, conclude IATA.

RAYTHEON DIMOSTRA LE CAPACITA’ DELLA NON-KINETIC COYOTE VARIANT – Rayhteon informa: “Raytheon, un’azienda di RTX, ha presentato con successo le capacità del Coyote® Block 3 Non-Kinetic (NK) durante una recente dimostrazione. Il sistema ha neutralizzato gli sciami di droni lanciati durante l’esercitazione e ha dimostrato capacità di lancio, volo, intercettazione e recupero. Il Coyote Block 3NK è un counter-unmanned air system in grado di neutralizzare drone swarms utilizzando un non-kinetic payload, che riduce al minimo il potenziale di danni collaterali. Il sistema può quindi essere richiamato e ridistribuito per ulteriori missioni. Raytheon produce kinetic and non-kinetic Coyote variants, in grado di neutralizzare drone systems di piccole e grandi dimensioni a distanze maggiori e ad altitudini più elevate rispetto a sistemi di classe simile”. “Il Coyote offre una difesa economicamente vantaggiosa contro individual drones and swarms”, afferma Tom Laliberty, president of Land & Air Defense Systems at Raytheon. “Continuiamo a investire nelle comprovate capacità del Coyote, garantendo un vantaggio operativo accessibile rispetto alle minacce in continua evoluzione”. “Raytheon si è recentemente aggiudicata il suo più grande counter-drone contract di sempre nell’ambito dell’U.S. Army LIDS program”, conclude Raytheon.

GIRLS@POLIMI: LE BORSE DI STUDIO PER LE INGEGNERE DEL FUTURO – Leonardo informa: “Un’opportunità di studio al Politecnico di Milano. L’iniziativa Girls@Polimi prevede l’assegnazione di 35 borse di studio alle studentesse dell’ultimo anno delle scuole superiori che si iscriveranno ai corsi di Ingegneria dell’Automazione, Elettrica, Elettronica, Informatica, Meccanica e della Produzione Industriale del Politecnico di Milano, per l’anno accademico 2026-2027. Leonardo è una delle ventidue realtà che partecipano attivamente al progetto, mettendo a disposizione quattro borse di studio. Il gruppo, costantemente impegnato nella promozione della cittadinanza scientifica, sostiene l’orientamento delle nuove generazioni verso lo studio delle discipline STEM (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica), quale acceleratore dello sviluppo delle tecnologie future. È possibile candidarsi entro il 5 giugno 2026”.

AIRBUS: IL FUTURO DEGLI ELICOTTERI MILITARI – Airbus informa: “Nella situazione geopolitica sempre più difficile, i paesi di tutto il mondo stanno analizzando come garantire che le proprie forze armate rimangano efficienti. Stefan Thomé, Airbus Helicopters Head of Programmes, spiega come la politica di sviluppo continuo dell’azienda abbia creato una gamma pronta per missioni essenziali”. “Le esigenze militari sono in particolare il motore dell’innovazione, perché i prodotti militari sono costruiti per la superiorità o per la sopravvivenza, o per entrambe le cose”, afferma Stefan Thomé. “Mentre Airbus offre la più ampia gamma di elicotteri civili e militari sul mercato, Thomé sottolinea il ruolo chiave dello sviluppo continuo nella fornitura di elicotteri militari progettati e costruiti per essere decisivi. Lungi dall’essere una gamma di elicotteri civili con alcuni adattamenti di base per le operazioni militari, i prodotti militari dell’azienda sono significativamente migliorati da una serie di innovazioni continue. A riprova di ciò, Thomé cita anche l’H160M Guépard francese e il mid-life upgrade del Tiger come due dei maggiori investimenti in corso di Airbus Helicopters. Tali miglioramenti apriranno anche la strada alla prossima generazione di elicotteri militari. Anche lo sviluppo continuo sta diventando un aspetto su cui operatori e OEM collaborano. In precedenza, contratti pluriennali rigidamente definiti tra OEM e cliente introducevano nuove tecnologie, ma c’è stato un cambiamento di paradigma”, prosegue Airbus. “Quei tempi sono finiti”, afferma Thomé. “Le forze armate co-creano e co-sviluppano soluzioni, l’industria e le forze armate creano soluzioni insieme: questa è una novità”. “Le architetture modulari offrono inoltre ai clienti la possibilità di integrare le proprie modifiche”, prosegue Thomé. Un esempio di ciò nella gamma attuale è l’H145M. “La versatilità dell’elicottero consente agli utenti di convertirlo rapidamente, ad esempio, da training helicopter a reconnaissance helicopter, e da reconnaissance helicopter a light attack helicopter”, sottolinea Thomé. “Non sorprende che l’attuale culmine dello sviluppo continuo dell’azienda nella sua gamma militare sia l’H160M. La gamma di prodotti militari in servizio di Airbus continua a evolversi”, continua Airbus. “Ogni volta che si collegano prodotti, connettività e sensori, entrano in gioco i dati”, spiega Thomé. “La ricezione, l’invio, l’elaborazione e l’archiviazione dei dati, così come la loro sicurezza, stanno diventando sempre più importanti. E non possiamo pensare ai nostri prodotti – che siano elicotteri, droni o stazioni di terra – in modo isolato. Dobbiamo pensarli come reti. Questo aspetto digitale è davvero un altro elemento strategico fondamentale e importante per i prodotti, soprattutto per quelli militari del futuro”, conclude Thomé.

CIRRUS: G3 VISION JET FLIGHT DECK AND EXTERIOR ENHANCEMENTS – Cirrus Aircraft informa: “Il Vision Jet è sempre stato definito da un’idea semplice: la Personal Aviation™ deve essere intelligente, intuitiva e infondere fiducia. Con l’introduzione del nuovo G3 Vision Jet (leggi anche qui), Cirrus continua a perfezionare questa filosofia, offrendo miglioramenti significativi al flight deck e agli esterni che riducono il carico di lavoro, aumentano la situational awareness e migliorano ogni fase del volo. I flight deck updates sono stati progettati per supportare i piloti, semplificando le attività pre-volo, migliorando la comunicazione in spazi aerei trafficati o migliorando la visibilità sulla rampa e sulla pista. Il cuore del G3 Vision Jet è l’enhanced Perspective Touch+™ flight deck, progettato per semplificare le operazioni e aiutare i piloti a rimanere sempre un passo avanti rispetto al velivolo. Una delle innovazioni più potenti è l’ATC Datalink™. Questa funzionalità consente ai piloti di comunicare con l’air traffic control tramite testo nel Perspective Touch+ Flight Deck, per ricevere modifiche di rotta, aggiustamenti di altitudine e autorizzazioni direttamente all’avionica. Riducendo la dipendenza dalle comunicazioni vocali via radio, l’ATC Datalink semplifica il carico di lavoro negli spazi aerei congestionati e consente ai piloti di concentrarsi sul volo. La preflight preparation è inoltre semplificata dagli Automatic Database Updates, abilitati tramite Cirrus IQ PRO Advanced™. I dati di navigazione, le carte e le informazioni di volo essenziali vengono mantenuti aggiornati automaticamente, eliminando l’aggiornamento manuale e garantendo che il velivolo sia sempre pronto al volo. L’in-flight awareness fa un altro passo avanti con le Alerts-Linked Checklists. Quando si verifica un avviso di attenzione o di allerta, il sistema fornisce un rapido accesso alla checklist più pertinente, proprio quando è necessario. A terra, il Taxiway Routing e il 3D SafeTaxi® migliorano la situational awareness in ambienti aeroportuali nuovi o complessi”. “Le migliorie del G3 Vision Jet si estendono oltre il flight deck. Le nuove Cirrus Spectra™ wingtips and exterior lighting migliorano sia la sicurezza che la presenza sulla rampa. Le updated wingtip and landing lights sono 2,7 volte più luminose, migliorando la visibilità durante le operazioni notturne e in condizioni di scarsa illuminazione. Il G3 Vision Jet rappresenta il prossimo capitolo dell’approccio di Cirrus alla personal aviation. Concentrandosi sulla tecnologia incentrata sul pilota e su dettagli di design raffinati, Cirrus continua a elevare gli standard di ciò che un single-engine personal jet è in grado di fare”, conclude Cirrus Aircraft.