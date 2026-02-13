Presentata in Regione Liguria AIRIDEA, la nuova linea aerea regionale italiana

Si è tenuta oggi, presso il Palazzo della Regione Liguria – Sala Trasparenza, la conferenza stampa di presentazione di AIRIDEA, nuova società italiana di trasporto aereo regionale che stabilisce il proprio hub operativo presso l’Aeroporto di Genova “Cristoforo Colombo”.

L’incontro ha visto la partecipazione dei vertici aziendali e delle istituzioni regionali e ha sancito l’avvio di un progetto industriale destinato a incidere in modo concreto sulla mobilità territoriale, sulla continuità infrastrutturale e sullo sviluppo economico della Liguria.

Dopo l’apertura dei lavori da parte di Enrico Musso, Presidente Aeroporto di Genova, il Presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha sottolineato il valore strategico dell’iniziativa per il territorio: “L’aeroporto di Genova nel 2025 ha registrato il record di passeggeri. E un hub in crescita che può e deve giocare un ruolo sempre più centrale per lo sviluppo della Liguria, dal punto di vista turistico ed economico. Oggi presentiamo una realtà che va in questa direzione, che vuole dare un contributo importante di fronte a una esigenza concreta della nostra regione: migliorare i collegamenti, rendere il territorio più accessibile, sostenere turismo e imprese. È un progetto che guarda allo sviluppo, alla competitività e all’obiettivo di connettere la regione in modo sempre più efficace con il resto del Paese”.

Tra i relatori della conferenza, anche Fabrizio Ferrari, Presidente di Confindustria Genova, ha espresso il proprio favore e appoggio nei confronti del progetto.

“Nel corso della conferenza è stato evidenziato come il trasporto aereo regionale italiano presenti oggi spazi rilevanti di crescita, in particolare su rotte progressivamente abbandonate dai grandi vettori. La Liguria, per caratteristiche geografiche e infrastrutturali, è tra i territori che più soffrono una connettività aerea non proporzionata al proprio potenziale economico, produttivo e turistico. AIRIDEA nasce con lo scopo di colmare questo vuoto, proponendo un modello operativo focalizzato sulle esigenze dei territori e dei passeggeri.

La nuova compagnia opererà inizialmente con aeromobili BAe Jetstream 32, turboelica da 18 posti, affidabili e collaudati, ideali per collegamenti regionali di breve e media distanza fino a circa 2.000 chilometri. Il network inaugurale prevede collegamenti quotidiani da Genova verso Milano, Venezia, Bologna, Aosta e Trieste, per un totale di circa dieci tratte giornaliere, pensate per rispondere sia alla domanda business che a quella turistica”, afferma il comunicato di AIRIDEA.

A illustrare nel dettaglio la visione industriale del progetto è stato Gian Marco Vivado, Amministratore di AIRIDEA: “AIRIDEA nasce dalla convinzione che la Liguria meriti una connettività aerea all’altezza del suo ruolo economico e turistico. Il nostro obiettivo è riportare Genova e la Regione in una posizione più favorevole nella rete della mobilità aerea nazionale, offrendo un servizio efficiente, puntuale e accessibile. Vogliamo costruire una compagnia radicata nel territorio ma con una visione nazionale”.

“Particolare attenzione è stata dedicata alla valorizzazione turistica dei territori serviti. Il collegamento Genova-Aosta, ad esempio, ridurrà drasticamente i tempi di percorrenza tra la costa ligure e una delle principali destinazioni sciistiche italiane, aprendo nuove opportunità per il turismo montano e per i flussi stagionali. Le rotte verso Venezia e Bologna rispondono invece alle esigenze di mobilità professionale e culturale, rafforzando il ruolo di Genova come nodo di connessione.

Il piano di sviluppo di AIRIDEA prevede una crescita graduale secondo una strategia multi-hub. Dopo il consolidamento della base ligure nella primavera 2026, è prevista l’apertura di almeno altri due hub nel Centro e nel Sud Italia. A regime, le tre basi saranno interconnesse, dando vita a una rete capillare di collegamenti regionali in grado di migliorare l’accessibilità di aree oggi penalizzate”, prosegue AIRIDEA.

“Nel corso della conferenza è stato inoltre chiarito che AIRIDEA è un’iniziativa imprenditoriale privata. La compagine sociale è aperta all’ingresso di investitori istituzionali e sono in corso interlocuzioni con LigurCapital S.p.A., società di investimento controllata da FILSE, che valuta partecipazioni di minoranza in PMI liguri ad alto potenziale. Un eventuale ingresso consentirebbe alla società di accedere agli strumenti regionali ed europei disponibili per lo sviluppo del territorio, nel pieno rispetto delle procedure pubbliche e competitive previste.

Non secondario l’impatto occupazionale del progetto. Nella fase iniziale, l’hub di Genova genererà circa 20-30 posti di lavoro diretti tra personale amministrativo, commerciale e di terra, cui si aggiungeranno almeno 50 unità tra equipaggi di volo nelle fasi successive, oltre alle ricadute indirette lungo la filiera aeroportuale e dei servizi”, continua AIRIDEA.

“L’avvio delle operazioni commerciali è previsto per la primavera 2026, con l’apertura delle vendite dei biglietti a partire dalla seconda decade di febbraio. Orari, tariffe e modalità di prenotazione saranno comunicati nelle prossime settimane attraverso il sito.

La conferenza segna il primo passo pubblico di AIRIDEA, confermando l’interesse istituzionale e l’attenzione del territorio verso un progetto che ambisce a rafforzare la mobilità regionale e a restituire centralità alla Liguria nel panorama del trasporto aereo nazionale”, conclude AIRIDEA.

(Ufficio Stampa AIRIDEA – Photo Credits: AIRIDEA)