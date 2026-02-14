News Brevi – 14.02.2026

L’AMORE DECOLLA CON WIZZ AIR QUESTO SAN VALENTINO – Wizz Air informa: “San Valentino è l’occasione ideale per trascorrere splendidi momenti di complicità e celebrare l’amore. Quest’anno, Wizz Air ha fatto un passo in più, portando un tocco di romanticismo extra nei cieli d’Europa. In tutta la rete europea di Wizz Air, 16 coppie sono state colte di sorpresa con regali speciali offerti dall’equipaggio durante il volo. Tra queste due coppie che hanno vissuto un volo di San Valentino davvero speciale da Verona a Danzica. Al decollo, la coppia italiana – proprio come le altre 15 coppie in tutta Europa – era seduta vicina e ha ricevuto in omaggio drink e cioccolatini per celebrare l’occasione. Questi gesti premurosi hanno trasformato il volo in un’ulteriore esperienza romantica sopra le nuvole”. “San Valentino ci ricorda che il volo può essere un’esperienza in sé”, ha dichiarato Gabriele Imperiale Corporate Communications Manager di Wizz Air. “In Wizz Air, siamo orgogliosi di rendere il viaggio fluido, piacevole e confortevole per i nostri passeggeri. Volevamo offrire un segno extra del nostro apprezzamento ad alcune coppie della nostra rete, creando momenti che iniziano a bordo e restano parte del loro viaggio anche dopo l’atterraggio. Grazie alla nostra ampia selezione retail di bevande e snack a bordo, i passeggeri possono godersi un piacevole momento di relax e persino sorprendersi a vicenda con un gesto premuroso mentre viaggiano”.

AERONAUTICA MILITARE: L’AMBASCIATA USA A ROMA PREMIA UFFICIALI ITALIANI – Nel solco di una collaborazione militare storicamente solida tra Italia e Stati Uniti, l’Ambasciata degli Stati Uniti a Roma ha conferito importanti onorificenze delle Forze Armate statunitensi a tre Ufficiali dell’Aeronautica Militare, riconoscendone il contributo allo sviluppo dell’interoperabilità, alla cooperazione operativa e al coordinamento strategico bilaterale. Tra i decorati figura il Generale di Squadra Aerea Maurizio Cantiello, insignito della Legion of Merit, una delle più alte decorazioni statunitensi conferite a militari di nazioni alleate. Il riconoscimento valorizza incarichi di comando e responsabilità strategica che hanno inciso in modo significativo sui processi decisionali congiunti e sull’efficacia delle capacità operative multinazionali. Parallelamente, il Tenente Colonnello Vigilio Gheser e il Capitano Matteo Vampo hanno ricevuto la Navy and Marine Corps Achievement Medal, destinata a riconoscere prestazioni operative di rilievo e contributi concreti in attività multinazionali, programmi interforze e iniziative di integrazione dottrinale e addestrativa. Alla cerimonia ha preso parte il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea, Antonio Conserva, la cui presenza ha ribadito l’importanza della cooperazione con la controparte statunitense. Ulteriore testimonianza della solidità delle relazioni bilaterali, nonché del riconoscimento delle competenze dell’Aeronautica Militare, è l’addestramento di dieci piloti della U.S. Air Force presso la International Flight Training School (IFTS) di Decimomannu: un elemento che evidenzia il valore strategico e tecnologico dell’iniziativa nel panorama dell’addestramento militare globale. La sinergia tra le due Forze Aeree Paesi è rafforzata anche attraverso la condivisione di piattaforme aerotattiche avanzate, l’impiego di assetti a pilotaggio remoto e interessi comuni nei settori dell’addestramento al volo, dello spazio e delle capacità satellitari, inclusi i contesti operativi fuori area. Un rapporto che, oltre a consolidare l’efficacia operativa congiunta, favorisce nuove opportunità di sviluppo sul piano operativo, industriale e tecnologico, contribuendo a rafforzare la capacità di risposta alle sfide emergenti e a proiettare stabilità nelle aree di interesse strategico comune (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

WORLD DEFENSE SHOW 2026: IL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA MILITARE A RIYADH – Lo scorso 9 e 10 febbraio, il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, ha partecipato al World Defense Show 2026, una tra le principali fiere internazionali dedicate a difesa, sicurezza e tecnologie militari, svoltasi nel Arabia Saudita. La terza edizione della manifestazione, organizzata dalla General Authority for Military Industries (GAMI), si è tenuta a Riyadh presso il Riyadh International Convention & Exhibition Center, riunendo governi, industria della difesa, imprese tecnologiche, istituzioni e stakeholder internazionali. Il salone ha rappresentato un momento di confronto sulle capacità multidominio e sul futuro dell’integrazione della difesa, con particolare attenzione alle evoluzioni tecnologiche e alle opportunità di partnership e programmi industriali nel settore sicurezza e difesa. A margine della cerimonia inaugurale del 9 febbraio, il Generale Conserva ha avuto un colloquio di lavoro con il Commander of the Royal Saudi Air Force, Turki bin Bandar Al Saud, nel quale sono stati affrontati temi legati al contesto geopolitico del Medio Oriente e alla cooperazione internazionale. Nel corso della visita, il Capo di Stato Maggiore ha inoltre svolto incontri bilaterali con i vertici di altre Forze Aeree, tra cui il Commander of the Egyptian Air Force, Major General Amr Abd Elrahman Sakr, l’AFCENT Commander Lt. Gen. Derek France e il Chief of the Air Staff della Royal Air Force, Air Chief Marshal Sir Harv Smyth. Con quest’ultimo, oltre ai temi di cooperazione operativa e addestrativa, si è parlato anche del GCAP, con uno scambio di vedute sulle prospettive del programma e sulle ricadute in termini di interoperabilità e sviluppo capacitivo futuro. La presenza a Riyadh ha offerto anche l’opportunità di un incontro con l’Ambasciatore d’Italia in Arabia Saudita, S.E. Carlo Baldocci, e di colloqui con aziende nazionali del comparto difesa presenti con propri stand al WDS 2026, tra cui AIAD, Leonardo, ELT Group e Iveco Defence Vehicles, oltre a un passaggio presso il padiglione del consorzio europeo MBDA e a una visita allo stand dell’Eurofighter Typhoon. Nel suo complesso, la partecipazione del Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva al World Defense Show ha consentito di consolidare relazioni istituzionali e operative, mantenere un dialogo diretto con partner e alleati e approfondire, in un contesto internazionale di alto livello, i principali dossier di cooperazione e innovazione nel settore aerospaziale e della difesa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

“SPACE FOR SMART AIRPORTS”: WORHSHOP ENAC, ESA, EUROCONTROL E ADR – L’Enac informa: ““Space for Smart Airports” è il titolo del workshop organizzato, lo scorso 12 febbraio, da Enac, European Space Agency, EUROCONTROL e Aeroporti di Roma, presso l’Innovation Hub di Roma-Fiumicino. Un evento che, articolato in panel e working group di approfondimento, ha illustrato agli oltre 100 partecipanti nazionali e internazionali le potenzialità derivanti dall’utilizzo, in ambito aeroportuale, di tecnologie basate sugli asset satellitari e spaziali. Particolare accento è stato posto sulla possibilità di beneficiare dei finanziamenti erogati da ESA per avviare start-up industriali nel settore, al fine di approdare verso modalità gestionali e operative in grado di ottimizzare le prestazioni e la sicurezza attraverso le tecnologie oggi disponibili (Autonomic System, AI, Droni). Il Direttore Coordinamento, Standardizzazione e Regolazione Aeroporti Enac, Ing. Davide Drago, ha evidenziato l’impegno dell’Ente nel sostenere e promuovere questo percorso attraverso lo sviluppo delle tecnologie UAS e AAM, con l’impiego di regulatory sandbox e di processi di qualificazione volti ad attestare la loro idoneità a soddisfare i requisiti di safety, security e qualità dei servizi. Hanno preso parte al workshop, tra gli altri, il Business Applications Engineer ESA Enrico Spinelli, il Senior VP Transformation & Technology ADR Emanuele Calà e rappresentanti dell’Agenzia Spaziale Italiana. Presenti, per Enac, gli Ing. Stefano Terenziani, Jasmeen Giura e Fabio Candido Poleggi”.

DELTA: ALCUNI A321NEO INIZIERANNO IL SERVIZIO CON UNA DELTA FIRST CABIN PIU’ AMPIA – Delta informa: “A partire da maggio, i clienti che saliranno a bordo di uno dei sette nuovi A321neo di Delta noteranno qualcosa di diverso: una Delta First cabin ampliata a 44 posti, più del doppio dei soliti 20. Questa configurazione unica è destinata a rimanere in servizio per un periodo di tempo limitato, in attesa della consegna delle flatbed suites che saranno installate su questi aeromobili”. “A volte la supply chain ci mette in difficoltà”, ha affermato Mauricio Parise, vice president of Customer Experience Design at Delta. “Piuttosto che aspettare, abbiamo scelto di implementare una soluzione creativa per garantire ai nostri clienti l’accesso ad alcuni dei nostri aeromobili più recenti in tempo per la stagione estiva”. “Sebbene la durata di questa configurazione in edizione limitata non sia nota, i team Delta, inclusi gli assistenti di volo, stanno collaborando per stabilire procedure di servizio distinte per l’aeromobile, in modo da garantire ai clienti un Delta First service differenziato nella cabina ampliata, come avviene nell’attuale configurazione dell’A321neo. Gli aeromobili sono programmati per volare sulle rotte ATL-LAX/SFO/SEA/SAN a partire dal 7 giugno – prenotabili a partire dal 21 febbraio – anche se i clienti potrebbero vederli prima, poiché entreranno in servizio a maggio”, prosegue Delta. “I clienti sulle rotte coast-to-coast desiderano più opzioni di posti premium e questi aeromobili, che avranno anche 54 Delta Comfort seats, offriranno ai nostri clienti un’ampia scelta”, ha proseguito Parise. “Per i clienti che desiderano ancora una flatbed option, continueremo a operare aerei con Delta One suites e Delta Premium Select con ulteriore reclinazione, spazio per le gambe e poggiapiedi, durante le ore di punta tra Atlanta e Los Angeles”.

IBERIA E CCOO, UGT E ASETMA RAGGIUNGONO UN ACCORDO PRELIMINARE PER IL XXIII CONTRATTO COLLETTIVO DEL PERSONALE DI TERRA – Iberia informa: “Iberia e i sindacati CCOO, UGT e ASETMA hanno raggiunto un accordo preliminare per il 23° Contratto Collettivo di Lavoro per il Personale di Terra, che avrà una durata di quattro anni, fino al 31 dicembre 2029. Sono stati inoltre concordati altri miglioramenti significativi per il Personale di Terra. Il testo dell’accordo risponde alle principali esigenze della forza lavoro. Il nuovo accordo fa parte del modello di relazioni sindacali che Iberia sta sviluppando con i rappresentanti dei dipendenti ed è un pilastro del Plan de Vuelo 2030. La stabilità del posto di lavoro è essenziale per realizzare gli investimenti delineati nel Piano, la roadmap strategica della compagnia volta a rafforzare la competitività e il futuro dell’azienda, nonché a contribuire alla trasformazione dell’aeroporto di Madrid-Barajas in un importante hub di connettività internazionale. L’accordo per il personale di terra integra accordi simili già firmati per piloti e personale di cabina. Questo modello consente una migliore condivisione del successo della compagnia con le persone che lo rendono possibile, a condizione che vengano raggiunti determinati obiettivi finanziari e operativi. L’accordo preliminare per il personale di terra prevede significativi miglioramenti in termini di retribuzione, sviluppo di carriera, equilibrio tra vita privata e lavoro, organizzazione del lavoro e benefit”. “Il 23° Contratto Collettivo di Lavoro per il Personale di Terra prevede un sistema di aumenti salariali in linea con le performance aziendali. Inoltre, viene stabilita una nuova struttura salariale base, semplificando e unificando le componenti retributive. Il nuovo accordo introduce miglioramenti significativi nell’equilibrio tra lavoro e vita privata e nell’organizzazione del lavoro, tra cui il telelavoro fino a due giorni alla settimana, con la possibilità di suddividere il secondo giorno e dichiarare un secondo indirizzo di residenza; aumento dei buoni pasto e dei buoni ristorante; misure di flessibilità organizzativa che consentono una migliore pianificazione e periodi di riposo. Per quanto riguarda i benefit e i viaggi per i dipendenti, l’accordo amplia e rende più flessibile il sistema esistente, migliora le opzioni di utilizzo ed elimina le restrizioni, oltre a riconoscere nuovi diritti. Il 23° Contratto Collettivo di Lavoro introduce miglioramenti significativi nei modelli di sviluppo di carriera e valutazione delle prestazioni per i vari gruppi del personale di terra, con nuovi percorsi di carriera, maggiore chiarezza nei livelli di accesso e progressione e sistemi di valutazione più allineati ai valori e ai processi aziendali. Questo accordo per il personale di terra completa il quadro per il rinnovo degli accordi di contrattazione collettiva raggiunti con i principali gruppi della compagnia e rafforza un modello che privilegia il dialogo sociale e la responsabilità condivisa. Iberia ringrazia i rappresentanti dei lavoratori per il loro contributo e la loro disponibilità al dialogo. Iberia ritiene che questo nuovo accordo le consentirà di proseguire il suo percorso verso una compagnia più forte e competitiva, con maggiori opportunità di sviluppo professionale per tutti i suoi dipendenti”, conclude Iberia.

NUOVO ACCORDO PER SAAB – Saab in un comunicato informa: “Saab e la Joint Stock Company “Ukrainian Defense Industry” (JSC UDI) hanno firmato un memorandum d’intesa (MoU) riguardante la loro intenzione di collaborare nei settori aviation and airborne surveillance, in cui vantano competenze complementari. Il MoU è stato firmato alla Munich Security Conference 2026 in Germania. Saab metterà a disposizione la sua solida esperienza e la sua competenza in aviation and airborne surveillance technology”.

LA FAA RICHIEDE ALLE COMPAGNIE DI EFFETTUARE ASSUNZIONI BASATE SUL MERITO – La FAA informa: “L’U.S. Transportation Secretary Sean P. Duffy ha annunciato che la Federal Aviation Administration (FAA) sta emanando una nuova mandatory “Operations Specification” (OpSpec) che richiede a tutte le commercial airlines di impegnarsi formalmente ad assumere piloti in base al merito”. “Quando le famiglie salgono a bordo del loro aereo, dovrebbero volare con la sicurezza di sapere che il pilota ai comandi è il migliore in assoluto. Al popolo americano non importa l’aspetto del loro pilota o il suo genere: ciò che conta è che siano l’uomo o la donna più qualificati per il lavoro”, ha affermato l’U.S. Transportation Secretary, Sean P. Duffy. “La sicurezza guida tutto ciò che facciamo e questa misura di buon senso aumenterà la trasparenza tra passeggeri e compagnie aeree”. “In FAA, la sicurezza dei passeggeri è la nostra priorità numero uno”, ha dichiarato il FAA Administrator, Bryan Bedford. “È un requisito minimo per le compagnie aeree assumere la persona più qualificata quando si rende responsabile di centinaia di vite contemporaneamente. La razza, il sesso o il credo di una persona non hanno nulla a che fare con la sua capacità di pilotare e atterrare in sicurezza”.

DASSAULT AVIATION SOSTIENE IL DOCUMENTARIO “HOPE, LES REVES NE MEURENT JAMAIS” – Dassault Aviation informa: “Dassault Aviation è orgogliosa di sostenere il documentario “HOPE, les rêves ne meurent jamais” (“HOPE, i sogni non muoiono mai”), che ripercorre l’epico viaggio di Sophie Adenot, una pilota francese dell’ESA, decollata oggi da Cape Canaveral, negli Stati Uniti, per raggiungere la International Space Station. Questo film, la cui uscita è prevista per il 2027, metterà in luce l’eccezionale preparazione di questa pilota della French Air and Space Force. Attraverso la prospettiva e l’impegno di Sophie Adenot, questo documentario racconterà un’intensa avventura umana, frutto di molti anni di tenacia, passione, rigore e determinazione. Un viaggio stimolante che risuona con i valori dei team di Dassault Aviation”.