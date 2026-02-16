United Airlines sceglie i motori GEnx di GE Aerospace per equipaggiare i nuovi 787 Dreamliner

GE Aerospace ha annunciato che United Airlines ha selezionato 300 motori GEnx per equipaggiare i suoi nuovi Boeing 787 Dreamliner. L’accordo include anche additional spare engines e porta la 787 fleet di United Airlines a oltre 200 GEnx powered aircraft.

Mohamed Ali, President & CEO, GE Aerospace Commercial Engines & Services, ha dichiarato: “GE Aerospace vanta un rapporto duraturo con United che dura da decenni. Questo accordo renderà United il più grande GEnx operator al mondo e siamo onorati che continuino a sceglierci per alimentare il loro successo”.

“Progettata con materiali avanzati e tecnologie all’avanguardia, la famiglia di motori GEnx offre ai clienti maggiore durata e maggiore time on wing. Grazie a un dispatch rate del 99,98%, il GEnx è anche altamente affidabile.

Il rapporto di GE Aerospace con United Airlines è iniziato nel 1968. La compagnia aerea attualmente opera un’ampia flotta di aeromobili con motori GE Aerospace e CFM, che include motori CF6, GE90, GEnx, CFM56-7B, LEAP e CF34“, afferma GE Aerospace.

“Con oltre 70 milioni di ore di volo, oggi il motore GEnx equipaggia due terzi di tutti i 787 in servizio ed è l’unico motore per il 747-8. Quest’ultimo ordine porta le future consegne del GEnx di GE Aerospace a quasi 1.800 motori più i relativi ricambi”, conclude GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)