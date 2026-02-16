News Brevi – 16.02.2026

WIZZ AIR APRE LA NUOVA ROTTA TRA PALERMO E SKOPJE – Gesap, società di gestione dell’Aeroporto di Palermo, informa: “Wizz Air aggiunge il nuovo collegamento diretto tra Palermo e Skopje, capitale della Macedonia del Nord. I voli tra le due città prenderanno il via il prossimo 15 luglio 2026, con tre frequenze settimanali: lunedì, mercoledì e venerdì. I biglietti sono in vendita”. “L’avvio della nuova rotta rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di rafforzamento strutturale dell’offerta aeroportuale del Falcone Borsellino”, dice Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap. “La crescita di Wizz Air su Palermo, con il ritorno della base e l’ampliamento continuo del network, conferma l’attrattività dello scalo e la validità della strategia condivisa con i principali vettori. Ciò crea una maggiore connettività internazionale e nuove opportunità di sviluppo per il territorio”. “L’annuncio di questa nuova rotta si inserisce in una fase strategica di investimento ed espansione per lo scalo palermitano, dove Wizz Air continua a rafforzare la propria presenza operativa. Con l’aggiunta di Skopje, Wizz Air servirà 11 rotte verso 8 paesi con quasi 1 milione di posti in vendita. La rinascita della base palermitana porta in dote un pacchetto di ben 7 nuove rotte – di cui 4 domestiche verso Bologna, Milano, Torino e Venezia e tre internazionali verso Sharm el Sheikh, Tel Aviv e Skopje. Tra le altre rotte attive dal capoluogo: Bratislava, Belgrado, Sofia e Varsavia. Tutti i collegamenti saranno operati con i moderni aeromobili Airbus A321neo”, prosegue l’Aeroporto di Palermo. “La nuova rotta verso Skopje, è l’ennesima promessa mantenuta verso Palermo e i nostri passeggeri siciliani”, dice Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air. “Tornare a investire sul Falcone Borsellino con una base e i nostri aerei stanziali significava credere nel potenziale di questo territorio non solo come destinazione turistica passiva”.

EMIRATES SI PREPARA AL MESE SACRO DEL RAMADAN A BORDO E NELLE LOUNGE – Emirates informa: “In linea con lo spirito di unione e generosità che caratterizza l’Holy Month of Ramadan, Emirates condividerà migliaia di iftar box per i clienti sia a bordo che ai gate d’imbarco, offrirà tappetini da preghiera Emirates gratuiti, trasmetterà una serie di contenuti religiosi e programmi TV popolari su ice e presenterà piatti tradizionali del Ramadan nelle lounge. Per il comfort di tutti i passeggeri che desiderano interrompere il digiuno, durante l’orario dell’iftar vengono distribuiti iftar box gratuiti, contenenti acqua, laban, una banana e datteri, presso alcuni gate d’imbarco Emirates. Per il mese del Ramadan, ai passeggeri che intendono interrompere il digiuno in tutte le classi di viaggio verso destinazioni selezionate verranno offerti Ramadan meal boxes nutrizionalmente bilanciati. I pasti Iftar vengono serviti in box personalizzati, progettati da Emirates per rappresentare il design geometrico dell’arte islamica tradizionale. I box includono datteri tradizionali, leggeri assaggi di hummus, moutabel o muhammara con pane arabo, un sostanzioso panino con pollo mossakhan o un panino con pollo alle erbe, dolciumi come mandorle al cioccolato, baklawa al pistacchio, mamoul o baklawa ai pinoli e anacardi, e laban. I Ramadan box di Emirates vengono serviti in aggiunta al normale hot meal service. Per garantire la massima accuratezza ai passeggeri che praticano il digiuno, Emirates utilizza uno strumento esclusivo per calcolare gli orari corretti per l’imsak (l’orario di inizio del digiuno) e l’iftar durante il volo, in base all’orario di alba e tramonto del luogo in cui il volo transita, utilizzando longitudine, latitudine e altitudine dell’aeromobile. Al tramonto, i passeggeri saranno informati ufficialmente dell’orario dell’iftar dal comandante. Emirates offre inoltre speciali tappetini da preghiera ricordo su tutti i voli, disponibili su richiesta al personale di cabina”. “Durante il Ramadan, nelle 7 Emirates lounges del Dubai International Airport (DXB) verrà offerta una varietà di dolci arabi, datteri e caffè. Sono disponibili piatti tradizionali nelle lounge di First Class e Business Class, seguiti da dessert e una varietà di dolci tradizionali arabi, oltre alle classiche bevande jallab e laban. Le lounge Emirates del Cairo e di Jeddah serviranno anch’esse una vasta gamma di piatti del Ramadan. Le lounge Emirates dispongono di sale di preghiera e servizi igienici dedicati per garantire un ambiente tranquillo per il culto. Per tutta la durata del Mese Sacro, Emirates ice offrirà contenuti religiosi speciali. Su ice è disponibile anche il Sacro Corano. Saranno disponibili serie TV popolari. Tra gli oltre 6.500 canali di intrattenimento on demand su ice, ci sono fino a 450 canali di film e TV in lingua araba, oltre a 400 canali di musica e podcast arabi. Per esaltare lo spirito del Ramadan a casa e creare l’atmosfera giusta, Emirates ha lanciato una nuova gamma di fragranze Bukhoor perfette per la stagione. Le nuove fragranze per la casa includono il bestseller Oud Rose, oltre alle nuove Dreamy Nights e infine Sacred Ember. Ideale come regalo per il Ramadan, ogni vasetto di Bukhoor da 70 g è disponibile al prezzo di 52 USD presso l’Emirates Official Store, in un’elegante versione bianca e oro con il caratteristico motivo dell’albero Ghaf di Emirates. Per i gruppi che viaggiano per l’Umrah a Jeddah e Medina durante il Mese Sacro, i Ramadan box saranno serviti a bordo”, prosegue Emirates. “Emirates offre corsi di formazione sulla sensibilizzazione sul Ramadan per il suo personale di cabina e per il personale di terra a Dubai e in tutta la sua rete. Sono state fornite risorse di formazione specifiche per garantire che i team operativi siano consapevoli del Mese Sacro, comprendano il significato culturale e le sfumature di questo periodo e riconoscano le pratiche specifiche praticate dai musulmani, in modo da essere preparati a fornire i massimi livelli di servizio ai clienti durante tutta la loro esperienza di viaggio”, conclude Emirates.

WIZZ AIR APRE UNA NUOVA BASE ALL’AEROPORTO DI PALERMO – Gesap, società di gestione dell’Aeroporto di Palermo, informa: “Wizz Air apre la nuova base, la 39esima nel mondo, all’aeroporto di Palermo (leggi anche qui). Due gli aerei A321neo basati. Alle quattro rotte annunciate nei giorni scorsi (Varsavia, Bratislava, Belgrado e Sofia) si aggiungono: Palermo – Milano Malpensa con un servizio doppio giornaliero (14 frequenze settimanali), affiancato da Palermo – Bologna con 11 voli settimanali e da Palermo – Venezia con 10 voli settimanali. Completa l’offerta domestica la rotta Palermo – Torino, operata con frequenza giornaliera, in avvio dal 4 maggio 2026. Dall’1 agosto 2026 sarà operativo il nuovo collegamento Palermo – Tel Aviv con 3 voli a settimana (lunedì, mercoledì e sabato), mentre dal 2 agosto 2026 via libera alla rotta Palermo – Sharm el-Sheikh con 4 frequenze settimanali (martedì, giovedì, venerdì e domenica)”.

AMERICAN AIRLINES E’ OFFICIAL AIRLINE DELLA WOMEN IN AVIATION INTERNATIONAL ANNUAL CONFERENCE – American informa: “Mentre American Airlines celebra 100 anni di attività, è orgogliosa di annunciare la sua partnership con l’organizzazione no-profit globale Women in Aviation International (WAI). In qualità di partner strategico per il 2026, American sarà la prima Official Airline della 37a Women in Aviation International Conference, che si terrà presso il Gaylord Texan Resort & Convention Center di Grapevine, Texas, dal 19 al 21 marzo. WAI è la più grande organizzazione no-profit dedicata alla promozione delle donne nell’aviazione e nell’aerospaziale. Con oltre 20.000 membri in 120 paesi, WAI immagina un mondo in cui il cielo è aperto a tutti e i sogni dell’aviazione e dell’aerospaziale sono realizzabili senza barriere. L’organizzazione si concentra sull’investimento nella forza lavoro attuale e futura, sulla creazione di un bacino di talenti solido e informato e sull’ispirazione di donne e ragazze a intraprendere carriere in tutti i settori dell’aviazione e dell’aerospaziale”. “In American crediamo che costruire una cultura in cui donne e ragazze siano rappresentate, responsabilizzate e in grado di prosperare come leader sia fondamentale per il futuro del nostro settore”, ha affermato Cole Brown, Chief People Officer, American. “Mentre celebriamo il nostro centenario, siamo orgogliosi di collaborare con WAI e di dare il benvenuto ai suoi sostenitori nella nostra città natale di Dallas-Fort Worth, per onorare la nostra tradizione di innovazione e rafforzare il nostro impegno nello sviluppo del futuro della forza lavoro dell’aviazione. Non vediamo l’ora di continuare a ispirare la prossima generazione di professionisti dell’aviazione e dell’aerospaziale per le generazioni a venire”. “Apprezziamo il supporto che American Airlines ha fornito durante tutto l’anno a Women in Aviation International come partner strategico per il 2026”, ha dichiarato Lynda Coffman, CEO di WAI. “In qualità di compagnia aerea ufficiale della conferenza annuale di quest’anno, American ha un ruolo importante nell’accogliere i nostri circa 5.000 partecipanti a WAI2026 nell’area metropolitana di Dallas-Fort Worth”.