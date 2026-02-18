Air Astana finalizza un ordine per un massimo di 15 Boeing 787 Dreamliner

Boeing e Air Astana JSC hanno annunciato che la compagnia di bandiera del Kazakistan ha finalizzato un ordine per un massimo di 15 Boeing 787 Dreamliner, per ampliare e modernizzare la sua Boeing widebody fleet.
“L’accordo per ulteriori aereomobili 787-9 consentirà ad Air Astana di espandere le sue operazioni e migliorare l’esperienza per i suoi passeggeri.
L’ordine, precedentemente annunciato come impegno nel novembre 2025 (leggi anche qui), rappresenta il più grande single airplane purchase da parte di Air Astana“, afferma Boeing.
“Con altri tre aeromobili 787-9 che saranno consegnati tramite lessors, la 787 fleet di Air Astana crescerà fino a 18 787-9, per alimentare le sue capacità di lungo raggio”, conclude Boeing.
(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)