Embraer consegna i primi due A-29 Super Tucano alla Uruguayan Air Force

Embraer ha consegnato i primi due A-29 Super Tucano alla Uruguayan Air Force.

“Gli aerei fanno parte di un programma per rinnovare la flotta ed espandere le capacità operative della FAU, come la protezione dello spazio aereo e delle frontiere. Il contratto, firmato alla fine del 2024, include anche equipaggiamenti di missione, servizi logistici integrati e un simulatore di volo”, afferma Embraer.

“Siamo onorati di consegnare i primi A-29 Super Tucano alla Uruguayan Air Force. Questo traguardo consolida una partnership che dura da oltre 50 anni, da quando l’Uruguay è diventato il primo cliente internazionale ad acquisire un aereo Embraer”, ha dichiarato Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO di Embraer Defense & Security. “Questi velivoli multi-missione rappresentano una pietra miliare significativa nella storia della FAU, ampliandone le capacità operative in modi mai possibili prima”.

“Oggi è un giorno storico, di grande importanza per l’Uruguay e la sua Air Force. Con l’acquisizione dell’Embraer A-29 Super Tucano, si realizza la tanto attesa modernizzazione. Questa acquisizione segnerà un cambiamento operativo e tecnologico per la nostra flotta”, ha affermato il Commander in Chief of the Uruguayan Air Force, Air General Fernando Colina. “Questo traguardo storico posiziona l’Uruguay nella regione con un velivolo che opera in 22 air forces nel mondo, con tecnologia avanzata e costi operativi adeguati. Con l’arrivo dei Super Tucano, l’Uruguay ottiene un ottimo strumento per raggiungere i suoi obiettivi. E’ il vettore con cui potremo recuperare ed espandere le capacità di protezione del nostro spazio aereo e dimostrare l’impegno del nostro Paese per la sicurezza e la sovranità nazionale”.

“L’acquisizione di questi velivoli apre un nuovo orizzonte tecnologico. Oltre alle flight performance, i moderni on-board systems aprono nuove possibilità, consentendo l’acquisizione di nuove capacità, che ridefiniscono l’Uruguayan Air ForceAir Power”, afferma il Col. S. S. (Av.) Shandelaio González, Commander of the II Air Brigade.

“Con l’integrazione di questo weapon system, l’Air Force fornisce una capacità che contribuirà in modo significativo all’air defense system per il controllo dell’airspace su tutto il territorio nazionale. È stata una pietra miliare l’acquisizione di un sistema altamente tecnologico che la Forza Armata attendeva con ansia per svolgere al meglio il proprio compito”, ha dichiarato Luis H. De León, former commander-in-chief of the Uruguayan Air Force.

“Il Super Tucano è leader nella sua categoria, è stato selezionato da 22 forze aeree in tutto il mondo e ha accumulato oltre 600.000 ore di volo. Il velivolo ha attirato l’interesse di diverse altre nazioni grazie alla sua combinazione di capacità, che lo rende l’opzione più efficiente sul mercato.

L’A-29 Super Tucano offre un’ampia gamma di missioni, tra cui Advanced Pilot Training, Close Air Support (CAS), Air Patrol, Air Interdiction, Joint Terminal Attack (JTAC), Armed Intelligence Surveillance and Reconnaissance (ISR), Border Surveillance, Air Escort, countering drones.

L’A-29 è in grado di operare su piste non asfaltate in ambienti difficili e senza infrastrutture. Inoltre, il velivolo ha requisiti di manutenzione ridotti e offre un elevato livello di affidabilità, disponibilità e integrità strutturale, con bassi costi del ciclo di vita”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)