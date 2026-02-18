ATR registra una forte domanda nel 2025 e prepara il 2026 ramp-up

ATR, il principale produttore mondiale di regional aircraft, ha annunciato oggi i 2025 full-year results, caratterizzati da solide performance commerciali, ricavi stabili e continui investimenti nel suo sistema industriale, a supporto della sua traiettoria di crescita a lungo termine.

“ATR ha registrato un gross order intake di 60 aeromobili nel 2025, da nove clienti in nove paesi, inclusi impegni a due cifre da parte di Air Algérie e UNI Air, rispettivamente per 16 e 19 ATR 72-600. I net orders hanno raggiunto quota 50 aeromobili, portando il backlog a oltre 160 unità.

L’ecosistema più ampio di ATR ha registrato una forte crescita, accogliendo 19 nuovi operatori in tutti i continenti. L’anno è stato caratterizzato da un leasing environment dinamico, con oltre 10 brand-new aircraft dai in leasing alle compagnie aeree dai lessors order books, tra cui un importante passo avanti all’interno di Ethiopian Airlines Group. Anche il second-hand market è stato particolarmente attivo durante tutto l’anno, con oltre 90 transazioni registrate. Customer support and services hanno generato un fatturato di 538 milioni di dollari. Complessivamente, ATR ha generato 1,2 miliardi di dollari di fatturato nel 2025″, afferma ATR.

“L’anno ha visto anche importanti sviluppi della flotta, tra cui importanti innovazioni in Nord America, con JSX negli Stati Uniti che ha lanciato public charter operations con ATR 42-600 e la certificazione e consegna del primo ATR -600 in Canada con Rise Air.

Anche l’interesse per i premium regional travel è aumentato, riflettendosi in ulteriori adozioni della ATR HighLine collection, tra cui Berjaya Air, Air Tahiti e Air Cambodia.

Questo solido slancio di mercato è in contrasto con un contesto industriale difficile. ATR ha consegnato 32 aeromobili nel 2025, al di sotto del suo target iniziale, riflettendo un altro anno di interruzioni della supply chain che hanno avuto un impatto sui componenti chiave”, prosegue ATR.

“Non misuriamo il successo di un anno di transizione come il 2025 con un solo numero”, ha affermato Nathalie Tarnaud Laude, ATR Chief Executive Officer. “Siamo determinati ad aumentare il nostro delivery rate, ed è per questo che abbiamo lavorato su misure concrete per affrontare i problemi che hanno limitato la nostra produzione. Abbiamo rafforzato ogni parte della nostra organizzazione e gettato le basi per un aumento sicuro, sostenibile e credibile della produzione”.

Il produttore ha continuato a investire durante tutto l’anno per stabilizzare il suo industrial system e prepararsi al ramp-up a partire dal 2026.

“Le misure concrete includono miglioramenti nel Final Assembly Line flow, la riapertura delle stazioni, un costante calo della carenza di componenti, ora scesa a un terzo dei livelli di inizio 2025, insieme a una stretta collaborazione con i nostri fornitori per rendere l’end-to-end industrial system pronto per il ramp-up, con l’obiettivo di un aumento del 20% delle consegne quest’anno rispetto al 2025”, ha aggiunto Marion Smeyers, ATR SVP Operations & Procurement.

“Nel 2025 ATR è inoltre entrata in un importante nuovo ciclo tecnologico, guidato dal lancio di due EU Clean Aviation flagship programmes, HERACLES e DEMETRA. Questi R&T projects mirano a dimostrare un hybrid-electric ATR 72-600 flying testbed entro la fine del 2029. Il piano integra hybrid propulsion, advanced propeller technology and electrified systems, segnando un passo importante verso next-generation low-emission aircraft”, continua ATR.

“Clean Aviation ci offre la piattaforma perfetta per lavorare a stretto contatto con partner strategici per sviluppare le tecnologie che saranno essenziali per il nostro future EVO concept. Questi progetti stanno già contribuendo allo studio di fattibilità di EVO e svolgono un ruolo fondamentale nel garantire che i nostri next-generation aircraft continuino a offrire la giusta combinazione di sostenibilità, economicità e versatilità che gli operatori regionali si aspettano da ATR”, ha proseguito Nathalie Tarnaud Laude.

“La domanda per i nostri velivoli è forte, gli operatori regionali desiderano una maggiore capacità”, ha dichiarato Alexis Vidal, ATR SVP Commercial. “Guardando al 2026, la mobilità regionale continuerà a crescere, trainata dal trasferimento modale da terra ad aria nelle economie in via di sviluppo, dalla necessità di una maggiore network connectivity nei mature markets e dallo sviluppo di esperienze premium per i passeggeri. Con la necessità di viaggi aerei a prezzi accessibili e i costi del carburante destinati ad aumentare, i turboprop rappresentano l’unica soluzione economicamente sostenibile per ampliare la connettività regionale in modo redditizio”.

“ATR è rilevante oggi e rimarrà rilevante anche domani”, ha concluso Nathalie Tarnaud Laude. “Non importa quanto siano espliciti i nuovi arrivati sul mercato, l’unico aereo regionale credibile che combina sostenibilità, economicità e versatilità è – e rimarrà – l’ATR. Il lavoro che abbiamo svolto nel 2025 ci fornisce le giuste basi per soddisfare la forte domanda futura”.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)