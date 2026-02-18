Lufthansa: retrofit per la continental fleet, nuova cabina per gli A320

Lufthansa offre ai suoi passeggeri maggiore comfort e un servizio di cabina modernizzato non solo sulle rotte a lungo raggio, ma anche sui voli a corto e medio raggio.

“Dalla primavera dello scorso anno, 38 aeromobili A320 sono sottoposti a retrofit, ricevendo nuovi sedili dal produttore Geven, overhead bins notevolmente più grandi, porte USB su ogni sedile e supporti per tablet e smartphone”, afferma Lufthansa.

Jens Ritter, CEO di Lufthansa Airlines, afferma: “La nostra ambizione è chiara: vogliamo offrire ai nostri ospiti un’esperienza premium anche sulle rotte a corto e medio raggio. La famiglia A320 è la nostra flotta più numerosa, per questo stiamo investendo nella modernizzazione di oltre 30 aeromobili. Offriamo ai nostri ospiti una cabina moderna e di alta qualità, il cui design si ispira alle nostre nuove long-haul deliveries. I nostri ospiti potranno contare su un comfort maggiore e su uno spazio notevolmente ampliato per il bagaglio a mano”.

“Il primo Airbus A320, con marche di registrazione “D-AIZY“, è ora completamente modernizzato ed è tornato in volo da metà febbraio. Entro il 2029 è prevista la conversione di 38 Airbus A320. In media, il cosiddetto “retrofit” di un aeromobile richiede circa 30 giorni. Durante il processo di retrofit, vengono installati circa 1.000 componenti diversi provenienti da circa 100 fornitori.

Nuovi poggiatesta e maggiore comfort: i nuovi sedili dal design particolarmente ergonomico del produttore italiano Geven offrono ai passeggeri un comfort maggiore rispetto ai sedili precedenti. Il comfort è ulteriormente migliorato dai poggiatesta regolabili orizzontalmente e, in Business Class, da uno schienale particolarmente reclinabile.

Più spazio per il bagaglio a mano: la nuova cabina è dotata di overhead bins del 40% più grandi, che offrono spazio per un numero significativamente maggiore di valigie o borse a mano. Il motivo: i bagagli ora possono essere riposti verticalmente. Questo rende anche l’imbarco più efficiente, poiché i passeggeri possono riporre i propri bagagli più rapidamente. Il design pulito dei nuovi vani portaoggetti crea un’impressione generale fresca e moderna della cabina.

Porta USB e supporto per tablet o smartphone: ogni sedile è dotato di una propria porta USB-A e USB-C, che consente di ricaricare i dispositivi mobili. Inoltre, tutti i sedili sono dotati di un supporto per tablet e smartphone. Questo consente agli ospiti di guardare film e serie TV in modo particolarmente semplice e comodo sui propri dispositivi”, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)