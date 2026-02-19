Ryanair lancia un operativo estivo da record in Calabria

Ryanair ha annunciato il suo più grande operativo estivo di sempre per la Calabria.

“L’operativo record di Ryanair per l’estate 2026 in Calabria prevede 4 aeromobili basati (2 a Lamezia e 2 a Reggio) – per un investimento totale da 400 milioni di dollari nella Regione – 3,2 milioni di passeggeri annui (+14%) tra Lamezia, Reggio e Crotone e 42 rotte, incluse 5 nuove destinazioni da Lamezia verso Bratislava, Budapest, Saarbrücken, Sofia e Varsavia. La continua crescita di Ryanair supporterà oltre 2.500 posti di lavoro locali e contribuirà allo sviluppo economico e turistico della Calabria, potenziando la connettività durante tutto l’anno e offrendo tariffe più basse ai cittadini e ai visitatori”, afferma Ryanair.

“L’operativo Ryanair per l’estate 2026 in Calabria prevede 4 aerei basati (US$ 400m tot. invest.) – 2 a Reggio Calabria e 2 a Lamezia Terme; 3,2 milioni di passeggeri all’anno (+14%); 42 rotte, incluse 5 nuove da Lamezia a Bratislava, Budapest, Saarbrücken, Sofia & Varsavia; aumento delle frequenze su popolari rotte esistenti: da Reggio a Milano Malpensa, Torino e Venezia; da Crotone a Milano Bergamo e Bologna.

Per celebrare il lancio dell’operativo record di Ryanair per l’estate 2026 in Calabria, la compagnia ha annunciato una promozione con tariffe a partire da 29,99€, disponibili per la prenotazione da subito tramite l’app Ryanair (soggette a disponibilità)”, prosegue Ryanair.

Da Lamezia, Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy Ryanair, ha detto: “In qualità di compagnia aerea n.1 in Europa e in Italia, Ryanair è lieta di annunciare un operativo estivo da record in Calabria, con 4 aeromobili basati (400 milioni di dollari di investimento), 42 rotte incluse 5 nuove da Lamezia, e maggiori frequenze sui collegamenti domestici da Reggio e Crotone.

Questa crescita permetterà di raggiungere 3,2 milioni di passeggeri annui (+14%), supportare oltre 2.500 posti di lavoro e potenziare turismo e connettività in Calabria alle tariffe più basse d’Europa.

Grazie alla decisione del Presidente Occhiuto di abolire l’addizionale municipale, Ryanair ha già effettuato importanti investimenti in Calabria. Ora invitiamo il Governo italiano a seguire l’esempio della Calabria e a eliminare a livello nazionale questa tassa, affinché Ryanair possa garantire una crescita ancora più trasformativa, con l’aggiunta di 40 aeromobili (+4 miliardi di dollari), 20 milioni di passeggeri in più, 250 nuove rotte e 15.000 nuovi posti di lavoro in tutta Italia”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)