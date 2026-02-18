News Brevi – 18.02.2026

EUROWINGS SI TRASFERISCE AL TERMINAL 2 DI MUNICH AIRPORT – Eurowings informa: “Eurowings cambia Terminal a Munich Airport il 25 marzo. Il check-in e i gate di partenza saranno situati esclusivamente nel Terminal 2. L’area check-in di Eurowings si trova nelle immediate vicinanze della southern exit E04. In futuro, i viaggiatori potranno utilizzare anche tutte le postazioni self-service per il check-in e la consegna bagagli del Terminal 2. Un ulteriore vantaggio per i passeggeri con voli in coincidenza è che non dovranno più cambiare terminal, il che ridurrà i tempi di percorrenza e di trasferimento. Grazie a questa iniziativa, tutte le compagnie aeree di Lufthansa Group a Munich Airport saranno riunite sotto lo stesso tetto. I passeggeri con voli Eurowings saranno informati in anticipo del cambio di terminal”.

RYANAIR AGGIUNGE L’UNDICESIMO AEROMOBILE BASATO A BUDAPEST COME PARTE DI UN SUMMER SCHEDULE DA RECORD – Ryanair informa: “Ryanair ha annunciato che baserà un undicesimo aeromobile a Budapest per la S26, portando l’investimento totale di Ryanair nell’aeroporto a 1,1 miliardi di dollari. Questo aeromobile aggiuntivo garantirà un record di 6,5 milioni di posti all’anno, 67 rotte (inclusi 5 nuovi servizi per Dubrovnik, Cracovia, Lamezia, Marrakech e Newcastle) e supporterà oltre 4.600 posti di lavoro locali, tra cui 330 piloti e assistenti di volo altamente retribuiti. Questo investimento record è dovuto alla decisione del governo ungherese di abolire le tasse aeronautiche, grazie alla quale Ryanair ha incrementato il suo traffico a Budapest del +15%, migliorando la connettività low cost per i cittadini ungheresi, incrementando il turismo e il commercio in entrata e creando migliaia di posti di lavoro. Il programma estivo 2026 di Ryanair per Budapest offrirà 11 aeromobili basati (inclusi 6 Boeing 737 8-200 “gamechanger”) – investimento di 1,1 miliardi di dollari; 67 rotte, di cui 5 nuove: Dubrovnik, Cracovia, Lamezia, Marrakech e Newcastle; 6,5 milioni di posti all’anno – 300.000 (+5%) posti aggiuntivi”. Da Budapest, Jason McGuinness, Chief Commercial Officer di Ryanair, ha dichiarato: “Ryanair è lieta di annunciare l’aggiunta di un undicesimo aeromobile alla nostra base di Budapest per la S26, portando il nostro investimento totale nell’aeroporto a 1,1 miliardi di dollari, supportando oltre 4.600 posti di lavoro, tra cui oltre 330 piloti ed assistenti di volo altamente retribuiti. Quest’anno Ryanair opererà un numero record di 6,5 milioni di posti su 67 rotte, tra cui 5 nuove entusiasmanti rotte per Dubrovnik, Cracovia, Lamezia Terme, Marrakech e Newcastle, offrendo tariffe basse per cittadini, visitatori e aziende ungheresi. Questo aeromobile aggiuntivo e la programmazione record sono dovuti alla decisione del governo ungherese di abolire le tasse aeronautiche a partire da gennaio 2025, che da allora ha portato Ryanair a una crescita del +15% presso l’aeroporto di Budapest. Tuttavia, la possibilità per Ryanair di continuare a investire in Ungheria è subordinata al fatto che il governo (proprietario di maggioranza dell’aeroporto di Budapest) replichi immediatamente le sue politiche di crescita dell’aviazione, riducendo le tariffe aeroportuali, aumentate del 10% dal 2024”.

SUNEXPRESS ED EUROWINGS AMPLIANO IL CODESHARE AGREEMENT – Eurowings informa: “Eurowings rafforza ulteriormente la sua partnership con SunExpress, la joint venture tra Lufthansa e Turkish Airlines. Per la prima volta, SunExpress offre connecting flights operati da Eurowings da Düsseldorf, Stoccarda e Berlino con il proprio numero di volo (XQ). I viaggiatori beneficiano di migliori coincidenze e di una maggiore flessibilità nella pianificazione dei loro viaggi. In totale, il codeshare ampliato copre 13 rotte”.

RYANAIR LANCIA UNO SCHEDULE RECORD PER LA CROAZIA PER L’ESTATE 2026 – Ryanair informa: “Ryanair ha annunciato il suo programma estivo più ricco di sempre per la Croazia, con 9 aeromobili basati (investimento di 900 milioni di dollari), 118 rotte – tra cui 2 nuove rotte da Dubrovnik a Budapest e Danzica – e una crescita del traffico del +5% a 4,3 milioni di posti, offrendo maggiore scelta e tariffe ancora più basse per i cittadini e i visitatori croati in 7 aeroporti (tra cui 3 basi a Dubrovnik, Zara e Zagabria). Il programma record di Ryanair per la Croazia per l’estate 2026 offrirà 9 aeromobili basati (investimento di 900 milioni di dollari); 4,3 milioni di posti (+5% di crescita); 118 rotte, di cui 2 nuove da Dubrovnik a Budapest e Danzica; oltre 850 voli settimanali”. Da Zagabria, il Chief Commercial Officer di Ryanair, Jason McGuinness, ha dichiarato: “Ryanair, compagnia aerea numero 1 in Europa e in Croazia, è lieta di annunciare il suo più grande programma estivo di sempre per la Croazia, con 4,3 milioni di posti (+5%) e 118 rotte operative, tra cui nuove ed entusiasmanti rotte da Dubrovnik a Budapest e Danzica. Questo programma record è supportato da 9 aeromobili basati (con un investimento di 900 milioni di dollari) nelle nostre 3 basi di Dubrovnik, Zara e Zagabria, e offre una connettività essenziale per tutto l’anno per i cittadini e i visitatori croati, supportando al contempo oltre 3.500 posti di lavoro. La Croazia continua a registrare una forte crescita del traffico e del turismo grazie al suo accesso competitivo, che ha permesso a Ryanair di espandere la connettività a basso costo per i cittadini e i visitatori croati e di affrontare il problema della stagionalità in tutto il paese. Queste condizioni competitive hanno permesso agli aeroporti croati di beneficiare della riallocazione della capacità da mercati ad alto costo come Austria, Francia e Germania. Tuttavia, per sbloccare ulteriore crescita e investimenti da parte delle compagnie aeree, la Croazia deve mantenere questo vantaggio competitivo”.

EUROWINGS: NUOVO COLLEGAMENTO TRA HANNOVER E GLASGOW – Eurowings informa: “Eurowings amplierà la sua rete di rotte nell’estate 2026 con un nuovo collegamento diretto tra Hannover e Glasgow. A partire dal 29 giugno, Eurowings opererà tre voli settimanali dalla capitale della Bassa Sassonia verso la metropoli scozzese, il lunedì, il giovedì e la domenica. Questa rotta stagionale rafforzerà il collegamento tra Germania e Regno Unito, creando ulteriori opzioni per i viaggiatori d’affari e di piacere. I voli possono ora essere prenotati sul sito web di Eurowings”.

EUROWINGS SI CONFERMA LA COMPAGNIA CON IL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA’-PREZZO IN GERMANIA – Eurowings informa: “Nel 2026 Eurowings si conferma la compagnia aerea che offre il best value for money in Germania. Nell’ultimo sondaggio annuale condotto da Handelsblatt e dall’istituto di ricerche di mercato YouGov, Eurowings si è aggiudicata il primo posto nella ‘Airlines’ category con 17,3 punti. Seguono a ruota EasyJet (13,8), Condor (13,3), SunExpress (12,6) ed Emirates (11,2). Questa posizione di vertice conferma la costante leadership di Eurowings come leading value airline in Europa. La classifica si basa su oltre un milione di interviste online rappresentative condotte dall’istituto di ricerche di mercato YouGov. Sono stati valutati 852 marchi appartenenti a 32 categorie”.

INDRA GROUP E LEONARDO SIGLANO UN ACCORDO IN AMBITO CYBER DEFENCE – Leonardo informa: “Indra Group e Leonardo hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per rafforzare la cooperazione nella cyber defence, con l’obiettivo di identificare ed espandere la loro portata internazionale in Europa e in altri mercati ad alto potenziale. L’accordo è stato siglato oggi a Roma dal CEO di Indra Group José Vicente de los Mozos, e da Roberto Cingolani, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo. Attraverso questa collaborazione, le due società rafforzeranno le rispettive capacità per spingere sull’innovazione e rinforzare le difese cyber di Istituzioni e infrastrutture critiche, fornendo soluzioni avanzate, addestramento mirato e una risposta coordinata all’aumento di minacce complesse. L’accordo prevede anche la gestione congiunta di servizi di difesa cyber per clienti pubblici e privati”. Il Presidente di Indra, Ángel Escribano, ha ricordato che accordi come quello appena sottoscritto, “regolano e accelerano la cooperazione industriale europea grazie a una governance chiara che facilita le offerte congiunte e l’esecuzione rigorosa dei progetti. Il nostro ruolo di azienda pionieristica ci consentirà di attivare catene del valore basate su capacità sovrane, aperte e interoperabili per l’Europa e la NATO, garantendo che competenze strategiche e tecnologie proprietarie rimangano sotto il controllo dell’Ue. Grazie a centri operativi interconnessi, alla condivisione avanzata di informazioni sulle minacce e ad ambienti di formazione sulla difesa cyber, possiamo trasformare la collaborazione in autonomia strategica e in efficace deterrenza”. José Vicente de los Mozos, CEO di Indra Group, ha sottolineato: “Questa partnership con Leonardo ci consentirà di accelerare la nostra innovazione e lanciare sul mercato soluzioni che rafforzano la resilienza digitale di sistemi e operazioni, ampliando la nostra portata e il nostro impatto sulla protezione delle infrastrutture e dei servizi essenziali. Si tratta di un passo decisivo verso il consolidamento della leadership europea nella difesa cyber e della sua proiezione in altri paesi, fornendo all’Europa e ai suoi alleati una risposta solida alle sfide poste dal cyberspazio”. Roberto Cingolani, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo, ha dichiarato: “In un mondo in cui le minacce digitali evolvono rapidamente e sono sempre più pervasive, e in uno scenario tecnologicamente frammentato, la difesa europea deve innovarsi, anticipare e cooperare. Questo accordo conferma l’importanza della cybersecurity come uno dei pilastri del piano industriale di Leonardo, rafforzandone la presenza internazionale anche attraverso alleanze strategiche volte a sviluppare tecnologie avanzate e sovrane sviluppate per proteggere persone, istituzioni e infrastrutture. Mettendo a fattor comune le nostre competenze e le tecnologie proprietarie in ambito Cyber & Resilience, Secure Digital & Cloud e Mission Critical Communications puntiamo a trasformare l’innovazione tecnologica in valore concreto per le nostre nazioni”.

EMIRATES SKYWARDS OFFRE PREMI PER IL RAMADAN E LA POSSIBILITA’ DI VINCERE SKYWARDS MILES – Emirates informa: “Nell’ambito dello spirito di dono di questo mese, Emirates Skywards offre ai suoi membri la possibilità di partecipare a un’estrazione a premi e di essere uno dei 20 fortunati vincitori di 100.000 Skywards Miles. Ogni membro Skywards che spenderà con Skywards Everyday o Skywards Miles Mall parteciperà all’estrazione e guadagnerà anche il 25% di bonus Miles su tutte le spese. Si può spendere presso oltre 500 marchi famosi come Hind Aloud, La Marquise Jewellery, Organic Foods & Café Supermarket, Al Jaber Optical, Borders, BinSina Pharmacy e Boksha con l’app Skywards Everyday e guadagnare il 25% di Miglia bonus durante il Ramadan. Per ogni spesa effettuata utilizzando una carta di pagamento salvata sull’app Skywards Everyday durante il Ramadan, i membri parteciperanno automaticamente a un’estrazione per avere la possibilità di vincere 100.000 Miglia ciascuno, con 10 vincitori selezionati. I membri Skywards guadagnano 1 Miglio per ogni 3 AED spesi in shopping, tempo libero e intrattenimento, shopping di lusso, bellezza e benessere, servizi e ristoranti e 1 Miglio per ogni 5 AED spesi in generi alimentari e farmacie. I membri possono guadagnare ancora più Miglia utilizzando una Emirates Skywards Credit Card. I membri che vivono al di fuori degli Emirati Arabi Uniti possono scaricare l’app Skywards Everyday e guadagnare Miglia quando visitano il Paese”. “Incoronato ‘Best Global Airline Loyalty Program’ agli International Loyalty Awards 2025, Emirates Skywards continua a offrire ai suoi membri premi e vantaggi senza pari. Con oltre 37 milioni di membri in tutto il mondo, Emirates Skywards offre quattro livelli di iscrizione: Blue, Silver, Gold e Platinum, ognuno dei quali garantisce privilegi esclusivi. I membri possono accumulare Miglia con partner che spaziano da compagnie aeree, hotel e autonoleggi a financial, leisure and lifestyle brands. Le Skywards Miles possono essere spese per un’ampia gamma di rewards, tra cui biglietti aerei con Emirates e compagnie aeree partner, upgrade di volo, soggiorni in hotel, shopping al dettaglio ed esperienze imperdibili. Per ulteriori informazioni, visitare emirates.com/skywards“, conclude Emirates.

JETBLUE AGGIUNGE UN SERVIZIO DIRETTO TRA HOUSTON E NEW YORK – JetBlue informa: “JetBlue ha annunciato che aggiungerà un servizio diretto tra l’Houston George Bush Intercontinental Airport (IAH) e il New York John F. Kennedy International Airport (JFK), collegando ancora una volta le due grandi città con il servizio pluripremiato e le tariffe vantaggiose di JetBlue. La rotta sarà operativa due volte al giorno a partire dal 21 maggio, offrendo ai clienti opzioni di viaggio flessibili. I voli sono ora disponibili per l’acquisto su jetblue.com e sull’app JetBlue”. “Houston è una destinazione importante per molti viaggiatori e siamo lieti di reintrodurre il servizio diretto tra JFK e Houston, offrendo ai nostri clienti un comodo collegamento tra queste due importanti aree metropolitane”, ha dichiarato Dave Jehn, vice president, network planning and airline partnerships at JetBlue. “Con due voli al giorno, offriamo un programma che si adatta bene a viaggi in giornata, soggiorni più lunghi e facili coincidenze sulla nostra rete”. “I due voli giornalieri aggiuntivi tra Houston e New York si aggiungeranno al servizio giornaliero di JetBlue tra Houston e Boston Logan International Airport (BOS). Con il servizio diretto tra Houston e JFK, i clienti avranno accesso aggiuntivo alla rete più ampia di JetBlue, che include destinazioni sulla costa orientale, in Europa, in America Latina e nei Caraibi. I voli tra Houston e New York offriranno l’esperienza di bordo esclusiva di JetBlue, tra cui Fly-Fi® veloce e gratuito e illimitato, intrattenimento a bordo in ogni posto e snack e bevande gratuiti”, conclude JetBlue.

BOMBARDIER COMPLETA IL RIMBORSO PARZIALE DI US$ 500 MILIONI DELLE SUE OBBLIGAZIONI SENIOR CON SCADENZA NEL 2028 – Bombardier informa: “Bombardier ha annunciato di aver rimborsato un importo capitale di 500 milioni di dollari USA delle sue obbligazioni senior al 6,000% in circolazione con scadenza nel 2028, come indicato nell’avviso di rimborso parziale emesso il 17 dicembre 2025. Questo rimborso del debito è stato finanziato utilizzando la liquidità presente nel bilancio di Bombardier”.

IATA: LE COMPAGNIE CHIEDONO UNA RIDUZIONE ANNUALE DEL 3,9% DELLE SPANISH AIRPORT CHARGES – IATA informa: “L’International Air Transport Association (IATA) e la Spanish Airline Association (ALA) hanno chiesto una riduzione annuale del 4,9% (inflazione esclusa) delle Spanish airport charges nei prossimi cinque anni (2027-2031), un livello compatibile con il mantenimento di un airport investment plan di quasi 10 miliardi di euro nello stesso periodo e con il rafforzamento della competitività economica della Spagna. AENA, la società che gestisce la maggior parte degli aeroporti spagnoli, ha proposto un aumento annuale del 3,8% (inflazione esclusa) per il quinquennio coperto dal Third Airport Regulation Document (DORA III). Le compagnie aeree respingono questa proposta, citando la costante sottovalutazione da parte di AENA della crescita del traffico e gli eccessivi profitti regolamentati ottenuti durante i precedenti regulatory periods. Tra il 2017 e il 2025, escludendo i due anni di pandemia, il traffico passeggeri effettivo è stato in media superiore del 15,3% rispetto alle previsioni contenute in DORA I e DORA II”. “È importante sottolineare che la riduzione delle tariffe proposta da IATA e ALA non impedirebbe ad AENA di realizzare il suo programma di investimenti previsto da 10 miliardi di euro durante DORA III. Secondo studi separati commissionati alle società di consulenza globali Steer e CEPA, il traffico passeggeri crescerà in media di circa il 3,6% all’anno, rispetto alle previsioni di AENA di appena l’1,3% annuo. Sulla base di queste ipotesi, AENA sarebbe comunque in grado di finanziare completamente il suo piano di investimenti, ottenendo al contempo un ritorno sul capitale del 6,35%, un rendimento più generoso di quello previsto con DORA II”, prosegue IATA. “La nostra proposta di riduzione del 4,9% delle tariffe migliorerà la competitività della Spagna come destinazione internazionale, stimolando gli investimenti e la creazione di posti di lavoro in tutta l’economia. Allo stesso tempo, AENA può ancora permettersi il suo piano di investimenti da 10 miliardi di euro e offrire rendimenti ragionevoli ai suoi azionisti. Questa è una situazione vantaggiosa per i passeggeri, la Spagna e l’industria aeronautica. Attendiamo con ansia che le autorità di regolamentazione esaminino le prove e traggano le giuste conclusioni”, ha affermato Rafael Schvartzman, IATA’s Regional Vice President for Europe.

SAVOIE HELICOPTERES E L’AIRBUS H125: PRECISIONE NEL CONTROLLO DELLE VALANGHE – Airbus Helicopters informa: “Nei comprensori sciistici o in prossimità di strade di montagna, il distacco controllato delle valanghe contribuisce a gestire il rischio derivante da forti nevicate, che possono destabilizzare la neve compatta. Questo lavoro preventivo viene svolto principalmente in elicottero, garantendo l’efficienza dei team coinvolti”. “Dopo forti nevicate, è fondamentale agire rapidamente per anticipare i rischi e prevenire gli incidenti”, spiega Pierre Alexis, pattugliatore sciistico e specialista nel controllo delle valanghe in Alta Savoia dal 1987. “Ogni missione inizia con un briefing dettagliato il giorno prima del volo. I punti di lancio vengono chiaramente identificati, viene determinato il numero di cariche esplosive e vengono preparate le micce”, prosegue Airbus Helicopters. “La dinamite è stata ora sostituita da emulsioni esplosive confezionate in lotti da 2 kg”, prosegue Pierre Alexis. “La carica viene fatta detonare utilizzando una miccia lenta collegata a un detonatore. Senza il detonatore, la carica esplosiva è completamente innocua, il che significa che può essere trasportata in sicurezza in elicottero. Tuttavia, trasportare diverse decine di chili di esplosivo in elicottero non è mai del tutto privo di rischi”. “Partiamo la mattina presto”, spiega Pierre Alexis. “Siamo in tre a bordo dell’elicottero: il pilota, l’artificiere e l’assistente dell’artificiere. Sia l’artificiere che l’assistente sono qualificati per maneggiare e utilizzare esplosivi. Vengono addestrati prima a terra, in una cava, prima di spostarsi in montagna”. “Un’area destinata all’attività di brillamento viene, ovviamente, messa in sicurezza. L’accesso all’area a terra è vietato e il primo compito dell’elicottero all’arrivo sul posto è verificare che l’area sia sgombra da persone. Una volta completato questo passaggio iniziale, si può iniziare con l’esplosivo”, continua Airbus Helicopters. Régis Teissonnière, Chief Operating Officer of Savoie Hélicoptères, afferma: “E’ un lavoro che richiede coordinamento e pazienza; nulla si fa in fretta. Come pilota, devi costantemente pensare allo spazio di manovra dell’elicottero, soprattutto quando lavori in una valle. Devi anche sapere come posizionarti per facilitare il lavoro dell’esplosivo”. “Con la sua versatilità, potenza e affidabilità, l’H125 ha rivoluzionato le operazioni in montagna”, afferma Maxime Gaillard, pilota con 22 anni di esperienza. “L’H125 è un velivolo molto agile. È un punto di riferimento per il lavoro aereo e siamo assolutamente fiduciosi nella sua capacità di gestire queste missioni, che, nonostante tutto, rimangono molto delicate. È così facile da pilotare che possiamo concentrarci sulla missione, il che è essenziale quando si lavora con gli esplosivi”. Savoie Hélicoptères è un’azienda a conduzione familiare e intende rimanere tale. “Abbiamo solo circa 15 dipendenti, il che rende più facile lavorare insieme in un ambiente amichevole”, afferma Régis Teissonnière, Chief Operating Officer. “Con la sua flotta di cinque H125 in Francia (altri tre velivoli sono utilizzati in Spagna per missioni antincendio), Savoie Hélicoptères gestisce una vasta gamma di richieste per passenger transport or aerial work. L’azienda opera dalla sua base di Marnaz, Alta Savoia, con una base secondaria a Saint Crépin”, conclude Airbus Helicopters.