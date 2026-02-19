Air France-KLM Group comunica i risultati del Full Year 2025

Air France-KLM Group ha riportato i risultati finanziari dell’intero anno 2025.

“Ricavi del Gruppo in aumento del 4,9% su base annua a 33,0 miliardi di euro, trainati da Passenger network, Maintenance e Transavia.

– Unit revenue a cambi costanti in aumento dell’1,0% grazie al Passenger network.

– Aumento degli unit cost limitato al +1,2%, riflettendo una gestione disciplinata, aumenti di produttività e il rinnovo della flotta, tuttavia compensato dall’aumento dei costi ATC, delle tariffe aeroportuali di Schiphol e dalla premiumizzazione.

– Il risultato operativo è stato pari a 2,0 miliardi di euro, con un miglioramento di 0,4 miliardi di euro rispetto all’anno precedente.

– Solida cash flow performance: recurring adjusted operating free cash flow positivo a 1,0 miliardi di euro, in aumento di 0,8 miliardi di euro su base annua.

– Rinnovo della flotta in accelerazione, in crescita di 8 punti su base annua, con una quota del 35% di aeromobili di nuova generazione.

– Intenzione di aumentare la partecipazione in SAS al 60,5%, con chiusura prevista per la seconda metà del 2026.

– Nel quarto trimestre 2025, risultato operativo pari a a 393 milioni di euro, sostanzialmente stabile rispetto allo scorso anno”, afferma Air France-KLM Group.

Commentando i risultati, Benjamin Smith, CEO del Gruppo, ha dichiarato: “Nel 2025, Air France-KLM ha registrato una solida performance in un contesto difficile. Le nostre compagnie aeree hanno trasportato oltre 100 milioni di passeggeri e generato un risultato operativo di oltre 2 miliardi di euro, un primato nella nostra storia. Abbiamo portato avanti la nostra strategia di premiumizzazione attraverso il miglioramento dell’esperienza cliente in tutte le nostre compagnie aeree, tra cui nuove cabine, Wi-Fi ad alta velocità e lounge in tutto il mondo, il tutto compiendo progressi significativi verso i nostri obiettivi di sostenibilità grazie al rinnovo della flotta e all’aumento dell’utilizzo di SAF.

Nonostante la continua incertezza esterna, affrontiamo il 2026 con fiducia e l’impegno a realizzare la nostra tabella di marcia strategica con rigore e disciplina per raggiungere i nostri obiettivi a medio termine. Vorrei ringraziare i nostri dipendenti per la loro dedizione e i nostri clienti per la loro continua fiducia”.

“Riguardo l’outlook, per il FY 2026 Air France-KLM Group prevede:

– Aumento della capacità dal +3 al +5% rispetto al 2025.

– Aumento del costo unitario tra lo 0% e il +2%, incluso lo +0,5% derivante dalla premiumizzazione.

Outlook per il 2028:

– Margine operativo superiore all’8%.

– Adjusted operating free cash flow significativamente positivo.

– Riduzione del costo unitario”, conclude Air France-KLM Group.

KLM Group: performance stabilizzata, necessarie decisioni strutturali

Nel 2025, KLM Group ha raggiunto un risultato operativo di 416 milioni di euro su un fatturato di 13,2 miliardi di euro, in aumento del 3,9% rispetto al 2024.

“Questi risultati dimostrano che le azioni implementate nell’ambito del “Back on Track” improvement program sono state essenziali per raggiungere performance stabili. Sebbene il programma abbia raggiunto i suoi obiettivi, resta necessario un ulteriore rafforzamento strutturale per garantire la solidità finanziaria di KLM e ridurne la vulnerabilità”, afferma KLM.

Marjan Rintel, CEO di KLM, ha commentato: “Il 2025 è stato un anno impegnativo per tutti i dipendenti di KLM e sono orgogliosa del loro impegno. Grazie al nostro Back on Track program, abbiamo superato il nostro obiettivo di 450 milioni di euro; abbiamo aumentato i ricavi, ridotto i costi e migliorato la produttività. Questo costituisce una solida base, ma i risultati dimostrano che sono necessari ulteriori interventi. Solo attraverso un rigoroso controllo dei costi e operazioni più affidabili possiamo raggiungere una ripresa duratura. Fattori esterni, come la crescente pressione sui costi nei Paesi Bassi, rendono questo obiettivo ancora più urgente. Il 2026 sarà quindi un anno cruciale in cui dovremo accelerare la nostra trasformazione per mantenere la nostra posizione in un mercato competitivo”.

“KLM ha chiuso il quarto trimestre con un utile di 78 milioni di euro, superando il quarto trimestre del 2024 (51 milioni di euro). La maggiore affidabilità operativa ha contribuito a questo risultato, sottolineando l’importanza di un’organizzazione più solida. Con un fatturato annuo di 13,2 miliardi di euro e un risultato operativo invariato di 416 milioni di euro, KLM ha raggiunto un profit margin del 3,2%.

Il 2025 è iniziato con entusiasmo e si è chiuso con una nota stabile, ma nel corso dell’anno sono emerse sfide significative. Problemi tecnici con la flotta hanno portato a ritardi nella manutenzione, cancellazioni e un aumento della pressione operativa. Inoltre, le continue tensioni geopolitiche hanno creato ulteriore complessità, portando a rotte più lunghe e complesse.

Nonostante queste sfide, KLM ha compiuto importanti progressi. Sono stati messi in servizio quattordici nuovi aeromobili e la configurazione della cabina dell’Embraer E195-E2 è stata modificata per aumentare la capacità passeggeri e ridurre le emissioni di CO2 per passeggero del 3%. È stato inoltre reclutato e formato un numero record di nuovi piloti.

Sebbene Transavia abbia registrato ricavi e capacità maggiori rispetto all’anno scorso, gli utili sono rimasti invariati. KLM Cargo ha registrato risultati stabili nel 2025, mentre la Engineering & Maintenance (E&M) division ha registrato una solida performance finanziaria”, prosegue KLM.

“Per ridurre la vulnerabilità ai fattori esterni e rimanere competitiva, KLM adotterà ulteriori misure nel prossimo anno per rafforzare ulteriormente le operazioni, aumentare i ricavi e favorire ulteriori riduzioni dei costi”, conclude KLM.

Il CFO di KLM, Bas Brouns, ha dichiarato: “Abbiamo ottenuto risultati stabili, ma i costi stanno aumentando più rapidamente dei ricavi, rendendo KLM vulnerabile e richiedendo decisioni strutturali. Questo ci consentirà di aumentare la prevedibilità dei nostri risultati e di creare la capacità di investire nei nostri clienti, dipendenti e operazioni”.

(Ufficio Stampa Air France-KLM Group – KLM – Photo Credits: Air France-KLM Group)