American Airlines sceglie i motori e i servizi di CFM per l’espansione della Airbus A321neo fleet

American Airlines e CFM International (“CFM”), una joint venture paritetica tra GE Aerospace e Safran Aircraft Engines, hanno annunciato che le future consegne di aeromobili Airbus A321neo per American Airlines continueranno a essere equipaggiate con motori CFM LEAP-1A. Questi motori saranno installati sugli Airbus A321neo ordinati da American Airlines due anni fa. Nell’ambito dell’ampliamento della partnership, CFM International continuerà a fornire long-term maintenance per i motori CFM LEAP-1A di American Airlines negli anni a venire.

L’accordo è stato annunciato dal CEO di American Airlines, Robert Isom, e dal GE Aerospace Chairman and CEO, H. Lawrence Culp, Jr.

“American è orgogliosa di operare più CFM/GE Aerospace powered mainline and regional aircraft di qualsiasi altra compagnia aerea al mondo, gli aerei American volano con la tecnologia GE Aerospace da quasi un secolo”, ha dichiarato il CEO di American, Robert Isom. “Siamo entusiasti che i motori CFM LEAP equipaggeranno la nostra prossima fase di A321neo deliveries, massimizzando la potenza degli investimenti nella nostra flotta per offrire il miglior network ai nostri clienti utilizzando il motore più performante del settore”.

American attualmente opera 84 aeromobili A321neo e 5 A321XLR, con 120 A321neo e 35 A321XLR in ordine fino al 2032, tutti dotati di motori CFM LEAP-1A. La compagnia aerea ha anche opzioni per l’acquisto di 116 ulteriori aeromobili A320neo family da Airbus che, se esercitate, saranno anch’essi dotati di motori CFM LEAP-1A.

“Siamo orgogliosi di essere al servizio della flotta modernizzata di American e apprezziamo la loro continua fiducia”, ha dichiarato H. Lawrence Culp, Jr., chairman and chief executive officer at GE Aerospace. “Ci impegniamo a fornire i migliori motori LEAP della categoria per supportare la crescita della rete di American, che ora serve più destinazioni per i propri clienti”.

La compagnia aerea ha recentemente debuttato con l’A321XLR, portando l’offerta di viaggi transcontinentali a un livello superiore. Essendo l’unica compagnia aerea con sede negli Stati Uniti a operare questo aeromobile, American offre ai clienti lussuosi Flagship Suite® seats, rilassanti Premium Economy seats e una Main Cabin rivisitata, tutte dotate di high-speed Wi-Fi and complimentary seatback entertainment con connettività Bluetooth per tutta la durata del viaggio.

“È estremamente gratificante quando una compagnia aerea di questa portata considera CFM e i suoi prodotti parte integrante della sua long-term fleet strategy”, ha dichiarato Gaël Méheust, president and chief executive officer of CFM International. “Sebbene American abbia sperimentato in prima persona i vantaggi offerti dal motore LEAP, il nostro obiettivo principale è continuare a fornire il livello di qualità e supporto che American si aspetta da noi”.

American ha scelto per la prima volta il motore CFM LEAP-1B nel 2011, quando ha annunciato l’acquisto di 100 Boeing 737 MAX. Attualmente la compagnia aerea ha 93 Boeing 737 MAX operativi, con altri 125 in ordine. Il rapporto si è ampliato tre anni dopo, quando American ha scelto il motore LEAP-1A per il suo ordine per l’A321neo.

I motori CFM LEAP hanno registrato il più veloce ramp-up nella commercial aviation history. Tecnologie avanzate come composite fan blades and ceramic matrix composites consentono di ottenere una fuel efficiency superiore del 15%, con emissioni di carbonio inferiori del 15%, rispetto ai motori CFM56 della generazione precedente. Supportati da advanced health monitoring systems e da un open MRO ecosystem, i motori CFM LEAP offrono un’affidabilità consolidata e consentono un elevato utilizzo degli assets per narrowbody aircraft.

Oltre alla CFM-powered fleet, American Airlines opera 20 Boeing 777 con motori GE90. La compagnia aerea dispone anche di 70 Boeing 787 Dreamliner con motori GEnx, con altri 19 aerei in ordine.

(Ufficio Stampa CFM International – GE Aerospace – American Airlines – Photo Credits: American Airlines)