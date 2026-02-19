Boeing: nuovi ordini da Vietnam Airlines e Sun PhuQuoc Airways

Vietnam Airlines finalizza l’ordine per 50 Boeing 737 MAX

Boeing e Vietnam Airlines hanno annunciato che la compagnia di bandiera vietnamita ha finalizzato il suo primo Boeing single-aisle order per 50 737 MAX. L’aggiunta del 737-8 consentirà a Vietnam Airlines di ampliare i piani di crescita delle rotte domestiche e regionali, in un contesto di continua crescita della domanda di viaggi aerei nel Sud-est asiatico.

“Vietnam Airlines sta adottando un approccio globale e lungimirante per rafforzare le proprie capacità, che comprende la modernizzazione della flotta, la resilienza finanziaria e lo sviluppo di talenti di alta qualità, per supportare i nostri obiettivi di crescita a lungo termine”, ha affermato Dang Ngoc Hoa, chairman of the Board of Directors of Vietnam Airlines.

“Il Segretario Generale To Lam e i rappresentanti del governo statunitense hanno assistito all’annuncio dell’ordine, precedentemente non identificato, che consolida l’impegno della compagnia aerea a collaborare con Boeing nel crescente settore dell’aviazione civile vietnamita”, afferma Boeing.

“L’investimento in 50 Boeing 737-8 segna un passo significativo nella costruzione di una flotta moderna ed efficiente nei consumi, migliorando al contempo le prestazioni operative ed elevando gli standard di servizio per soddisfare i parametri di riferimento internazionali”, ha dichiarato il Chairman Hoa. “Questo accordo consolida inoltre la partnership strategica di lunga data tra Vietnam Airlines e Boeing, creando solide basi per la nostra ambizione di diventare una compagnia aerea internazionale a cinque stelle entro il 2030”.

“Vietnam Airlines acquisirà affidabilità e capacità con l’introduzione del 737-8, poiché si prevede che il traffico aereo del Paese raddoppierà fino a oltre 75 milioni di passeggeri all’anno nei prossimi 10 anni. Il 737-8 può trasportare fino a 200 passeggeri a seconda della configurazione, con un’autonomia fino a 3.500 miglia nautiche (6.480 km) per l’espansione della rete di voli a corto e medio raggio della compagnia aerea”, prosegue Boeing.

“Siamo orgogliosi di consolidare la nostra partnership con Vietnam Airlines e di supportarli nell’abbinamento del 737 MAX al 787 Dreamliner per ampliare ulteriormente le reti regionali e rafforzare la connettività in tutta l’Asia”, ha dichiarato Stephanie Pope, Presidente e CEO di Boeing Commercial Airplanes. “Le capacità, i costi contenuti e la passenger experience del 737-8 lo rendono un aereo ideale per supportare i piani di crescita di Vietnam Airlines”.

“Vietnam Airlines attualmente opera 17 787 Dreamliner, che servono rotte regionali e internazionali tra il Vietnam e l’Europa. Insieme, il 737 MAX e il 787 offrono un risparmio di carburante del 20-25% rispetto agli aerei che sostituiscono, supportando l’espansione del network della compagnia aerea e riducendo al contempo i costi operativi.

Boeing è attiva nel commercial aviation sector in Vietnam attraverso supply chain, technical training and university partnerships, e ha uffici ad Hanoi e Ho Chi Minh City“, conclude Boeing.

Boeing e Sun PhuQuoc Airways annunciano un ordine per un massimo di 40 787 Dreamliner

Boeing e Sun PhuQuoc Airways hanno annunciato che la nuova compagnia aerea con sede in Vietnam ha ordinato fino a 40 787 Dreamliner che costituiranno la spina dorsale della sua flotta widebody. La compagnia aerea utilizzerà il 787 Dreamliner per collegare i viaggiatori internazionali al suo hub vietnamita presso il Phu Quoc International Airport.

“La nostra partnership con Boeing getta solide basi per la costruzione di una compagnia aerea di livello mondiale che operi in sintonia con l’ecosistema turistico e turistico sviluppato da Sun Group”, ha dichiarato Dang Minh Truong, chairman of Sun Group, la società madre della compagnia aerea con sede in Vietnam. “Abbiamo scelto il Boeing 787-9 non solo per le sue performance operative superiori, ma perché è il tipo di aeromobile più adatto a realizzare la nostra visione di portare Phu Quoc al mondo e portare il mondo a Phu Quoc”.

“Il Segretario Generale To Lam e i rappresentanti del governo statunitense si sono uniti ai vertici della compagnia aerea e di Boeing per celebrare l’acquisto, precedentemente non identificato, di Sun PhuQuoc, che rappresenta il più grande ordine per widebody Boeing nella storia del Vietnam.

Con un’autonomia di 7.565 miglia nautiche (14.010 km), il 787-9 consentirà a Sun PhuQuoc Airways di collegare in modo efficiente Phu Quoc con le principali città e altre destinazioni turistiche in Asia, Europa e Nord America.

Il 787 Dreamliner offre un comfort superiore ai passeggeri, con i finestrini più ampi di qualsiasi altro aereo widebody in volo oggi e aria pressurizzata a una quota di cabina inferiore, consentendo ai passeggeri di arrivare a destinazione più riposati”, afferma Boeing.

“Siamo entusiasti di collaborare con Sun PhuQuoc Airways, che si unisce ad altre compagnie aeree globali per volare con il 787 Dreamliner, che collega il maggior numero di paesi di qualsiasi altra flotta widebody”, ha dichiarato Stephanie Pope, Presidente e CEO di Boeing Commercial Airplanes. “L’autonomia senza pari, l’efficienza nei consumi e il comfort del 787-9 offriranno alla compagnia aerea la flessibilità necessaria per aprire nuovi mercati a lungo raggio, ridurre i costi operativi e contribuire alla crescita del turismo locale”.

“Da quando le compagnie aeree hanno iniziato a volare con la famiglia 787 Dreamliner nel 2011, la flotta globale ha contribuito al lancio di oltre 535 nuove rotte non-stop a livello globale e ha trasportato oltre 1,2 miliardi di passeggeri, migliorando ulteriormente la connettività e ampliando le opzioni di viaggio.

Poiché il Sud-est asiatico è destinato a registrare una crescita significativa dei viaggi aerei nei prossimi 20 anni, si prevede che il Vietnam diventerà il mercato dell’aviazione in più rapida crescita della regione, con una crescita annua dei passeggeri di quasi l’8% entro il 2030″, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing – Sun Group)