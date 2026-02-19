Airbus riporta i Full-Year 2025 results

Airbus SE ha riportato i consolidated Full-Year (FY) 2025 financial results e ha fornito la guidance per il 2026.

“Il 2025 è stato un anno fondamentale, caratterizzato da una domanda molto forte per i nostri prodotti e servizi in tutti i business, da una performance finanziaria record e da traguardi strategici. Abbiamo attraversato con successo un ambiente operativo complesso e dinamico per fornire la nostra guidance aggiornata”, ha affermato Guillaume Faury, Airbus Chief Executive Officer. “La domanda globale per i commercial aircraft è alla base del nostro continuo aumento della produzione, che stiamo gestendo mentre affrontiamo significative carenze di motori Pratt & Whitney. I portafogli ampi e competitivi di Defence and Space, nonché di Helicopters, ci consentono di cogliere lo slancio nel settore della difesa. Stiamo anche facendo progressi per creare un nuovo global industrial space player, insieme ai nostri partner. Questi risultati del 2025 e la fiducia nella nostra futura performance finanziaria supportano il proposto pagamento di dividendi più elevati”.

I gross commercial aircraft orders sono stati pari a 1.000 (2024: 878 aerei) con net orders pari a 889 aerei dopo le cancellazioni (2024: 826 aerei). L’order backlog ammontava ad un record di 8.754 aerei commerciali alla fine del 2025. Airbus Helicopters ha registrato net orders per un totale di 536 unità (2024: 450 unità), con un book-to-bill ratio superiore a 1 sia in unità che in valore, riflettendo un forte slancio in particolare per i mercati militari. Il valore degli ordini acquisiti presso Airbus Defence and Space è aumentato fino a raggiungere la cifra record di 17,7 miliardi di euro (2024: 16,7 miliardi di euro), corrispondente a un book-to-bill di circa 1,3.

Il consolidated order intake in valore è aumentato a 123,3 miliardi di euro (2024: 103,5 miliardi di euro). Il consolidated order book value ammontava a 619 miliardi di euro alla fine del 2025 (fine anno 2024: 629 miliardi di euro).

I ricavi consolidati sono aumentati del 6% su base annua raggiungendo i 73,4 miliardi di euro (2024: 69,2 miliardi di euro). Sono stati consegnati un totale di 793 commercial aircraft (2024: 766 aeromobili), di cui 93 A220, 607 A320 Family, 36 A330 e 57 A350. I ricavi generati dalle Airbus commercial aircraft activities sono aumentati del 4%, a 52,6 miliardi di euro, riflettendo principalmente il maggior numero di consegne e la crescita dei servizi, parzialmente compensati dal deprezzamento del dollaro statunitense. I ricavi di Airbus Helicopters sono aumentati del 13%, a 9,0 miliardi di euro, riflettendo una forte performance dei programmi e la crescita dei servizi. Le consegne di elicotteri sono aumentate a 392 unità (2024: 361 unità). I ricavi di Airbus Defence and Space sono aumentati dell’11% su base annua, raggiungendo i 13,4 miliardi di euro, guidati da maggiori volumi in tutte le business unit.

Il consolidated EBIT Adjusted ammonta a 7,128 miliardi di euro (2024: 5,354 miliardi di euro). Il dato al 2024 comprendeva oneri per 1,3 miliardi di euro a seguito di un’approfondita revisione tecnica dei programmi spaziali.

L’EBIT Adjusted relativo alle Airbus commercial aircraft activities è aumentato a 5,470 miliardi di euro (2024: 5,093 miliardi di euro), trainato dalle maggiori consegne.

L’A220 production ramp-up è in corso ed è ancora scandito dall’integrazione degli Spirit AeroSystems work packages e dall’equilibrio tra domanda e offerta. Mentre la Società continua ad apportare modifiche tattiche su questa ramp-up trajectory, ora punta a un rateo di 13 aeromobili al mese per l’A220 programme nel 2028. Sulla A320 Family, il mancato impegno di Pratt & Whitney rispetto al numero di motori ordinati da Airbus sta influenzando negativamente la guidance di quest’anno e la ramp-up trajectory. Di conseguenza, la Società prevede ora di raggiungere un rateo compreso tra 70 e 75 aeromobili al mese entro la fine del 2027, stabilizzandosi successivamente a 75. La Società continua a puntare a un rateo di 5 aerei per il programma A330 nel 2029 e a un rateo di 12 aerei per il programma A350 nel 2028.

L’EBIT adjusted di Airbus Helicopters è aumentato a 925 milioni di euro (2024: 818 milioni di euro), riflettendo l’aumento delle consegne e la crescita dei servizi.

L’EBIT adjusted di Airbus Defence and Space è aumentato a 798 milioni di euro (2024: -566 milioni di euro), riflettendo volumi più elevati e una migliore redditività, poiché la divisione vede i risultati del suo piano di trasformazione.

Le spese consolidate autofinanziate per ricerca e sviluppo ammontano a 3,153 miliardi di euro (2024: 3,250 miliardi di euro).

Il consolidated EBIT (reported) è stato pari a 6,082 miliardi di euro (2024: 5,304 miliardi di euro), incluse rettifiche nette per -1,046 miliardi di euro.

Il risultato finanziario è stato pari a 268 milioni di euro (2024: 121 milioni di euro). Consolidated net income pari a 5,221 miliardi di euro (2024: 4,232 miliardi di euro) con consolidated reported earnings per share di €6,61 (2024: €5,36).

Il consolidated free cash flow before customer financing è stato pari a 4,574 miliardi di euro (2024: 4,463 miliardi di euro), riflettendo la forte performance in tutte le attività. Il consolidated free cash flow è stato pari a 4,753 miliardi di euro (2024: 4,461 miliardi di euro).

Il Board of Directors proporrà all’Annual General Meeting, che si terrà il 14 aprile 2026, il pagamento di un dividendo 2025 di 3,20 euro per azione. La data di pagamento proposta è il 23 aprile 2026.

Come base per la sua 2026 guidance, la Società non presuppone ulteriori interruzioni del commercio globale o dell’economia mondiale, del traffico aereo, della supply chain, delle sue operazioni interne e della sua capacità di fornire prodotti e servizi. La 2026 guidance è before M&A e include l’impatto delle tariffe attualmente applicabili.

Su tale base, la Società punta a raggiungere nel 2026: circa 870 commercial aircraft deliveries; EBIT Adjusted pari a circa 7,5 miliardi di euro; Free Cash Flow before Customer Financing pari a circa 4,5 miliardi di euro.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)