News Brevi – 19.02.2026

AIR CANADA: NUOVA PARTNERSHIP CON PEGASUS AIRLINES – Air Canada informa: “Air Canada e Pegasus Airlines hanno annunciato oggi una nuova partnership che offrirà ai viaggiatori un accesso più conveniente alle destinazioni più richieste della Turchia. Attraverso un nuovo interline agreement, i clienti di Air Canada potranno prenotare viaggi su nove rotte operate da Pegasus, offrendo collegamenti fluidi attraverso i principali gateway europei verso Istanbul e la città costiera dell’Egeo di Izmir. La partnership rafforza la connettività di Air Canada verso un mercato dinamico, offrendo ai clienti maggiore scelta e flessibilità”. “La strategia di Air Canada si basa sulla connessione di persone, mercati e opportunità in tutto il mondo”, ha affermato Mary-Jane Lorette, Vice President, Revenue Management, Partnerships and International Affairs at Air Canada. “La nostra partnership con Pegasus Airlines espande la nostra portata in Turchia, offrendo ai clienti più modi per esplorare una delle regioni più dinamiche del mondo, rafforzando al contempo il nostro ruolo di compagnia aerea leader a livello globale”. “Siamo lieti di collaborare con Air Canada per rafforzare la connettività tra il Canada e la Turchia. Questo accordo interline fornirà ai viaggiatori un comodo accesso a Istanbul e Smirne attraverso i principali gateway europei, migliorando la flessibilità e la facilità di viaggio. Non vediamo l’ora di sviluppare ulteriormente questa partnership mentre continuiamo ad espandere la nostra rete internazionale”, ha affermato Onur Dedeköylü, Chief Commercial Officer, Pegasus Airlines. “Attraverso la partnership, i viaggiatori che volano verso i gateway europei di Air Canada di Amsterdam, Francoforte, Copenhagen, Monaco, Ginevra, Vienna, Zurigo e Atene, potranno usufruire di facili collegamenti con l’Istanbul Sabiha Gokcen International Airport, e da Francoforte con l’Izmir Adnan Menderes Airport. Oltre alle maggiori opzioni di volo, i clienti potranno godere dei vantaggi di un unico itinerario e della comodità del bagaglio registrato. Air Canada e Pegasus Airlines stanno inoltre esplorando in futuro l’espansione della partnership in un codeshare completo, che includerebbe vantaggi reciproci per i programma fedeltà e una maggiore cooperazione tra le reti internazionali di entrambi i vettori”, conclude Air Canada.

AMERICAN INTRODUCE MIGLIORAMENTI PER I BAGAGLI REGISTRATI – American informa: “American Airlines sta aiutando i clienti a risparmiare tempo e denaro quando devono imbarcare i bagagli. La compagnia aerea ha recentemente implementato una serie di miglioramenti digitali per semplificare il processo e ampliare le self-service luggage options”. “Ogni volta che riusciamo a rendere l’esperienza di viaggio più semplice e comoda prima di arrivare in aeroporto è un vantaggio per i nostri clienti”, ha dichiarato Heather Garboden, Chief Customer Officer, American. “Continuiamo ad aggiornare i nostri canali digitali per offrire ai nostri clienti ancora più opzioni di deposito bagagli self-service”. “Nelle ultime settimane American ha aggiornato aa.com e la sua app mobile per offrire ai clienti un maggiore controllo sul proprio viaggio, soprattutto per quanto riguarda i bagagli. Non è più necessario attendere il check-in per pagare in anticipo i bagagli. I clienti possono aggiungere fino a tre bagagli da stiva al momento della prenotazione del volo. I clienti che pagano in anticipo i bagagli online possono ora apportare modifiche confermate in giornata senza bisogno di un agente, creando un’esperienza più coerente e trasparente. Se un cliente modifica o annulla il viaggio (o acquista un Instant Upgrade), gli acquisti di bagagli prepagati idonei vengono automaticamente rimborsati come credito di viaggio o accreditati sulla forma di pagamento originale, offrendo ai clienti maggiore flessibilità. I clienti possono ora utilizzare i propri crediti di viaggio quando acquistano online singoli bagagli, un passo importante verso opzioni di pagamento più flessibili e la futura espansione dei crediti su prodotti accessori aggiuntivi. Per coloro che hanno prenotato le cabine premium di American Airlines, la maggior parte dei clienti può ora aggiungere i bagagli registrati su aa.com e sull’app mobile prima della partenza. Insieme, questi aggiornamenti semplificano la pianificazione, la modifica e la gestione del viaggio in base alle proprie esigenze. Quando i clienti pagano in anticipo i bagagli registrati, possono saltare le code e scansionare la carta d’imbarco al chiosco per stampare le Express Bag Tag. American inoltre sta adeguando le tariffe per il secondo bagaglio registrato per i viaggi prenotati a partire dal 18 febbraio. La nuova tariffa per i voli domestici, inclusi Alaska, Hawaii, Porto Rico e Isole Vergini Americane, Canada e voli internazionali a corto raggio, è di $50 se acquistati in aeroporto. I clienti che pagano in anticipo il secondo bagaglio registrato su aa.com o tramite l’app mobile riceveranno uno sconto di $5, pagando l’attuale tariffa di $45. Non ci sono modifiche alle tariffe per il primo bagaglio registrato. Alcuni membri AAdvantage® e titolari di carte di credito continueranno a ricevere importanti vantaggi. Tutti i membri AAdvantage® continueranno a ricevere bagagli gratuiti sui voli American Airlines. I clienti che acquistano cabine premium su voli domestici e internazionali continueranno a ricevere bagagli gratuiti. American offre inoltre bagagli gratuiti al personale militare statunitense in servizio attivo su tutti i voli American”, conclude American.

EMIRATES COMPIE UN PASSO PIONIERISTICO VERSO “AUTISM-FRIENDLY” TRAVEL A ISTANBUL – Emirates informa: “Emirates ha portato la sua visione di viaggi accessibili a Istanbul attraverso il “Travel Rehearsal” programme, ospitando bambini autistici e le loro famiglie a Istanbul Airport (IGA). L’iniziativa, che viene gradualmente estesa a 17 aeroporti del network globale di Emirates, consente ai partecipanti con disabilità di vivere ogni fase del viaggio in un ambiente strutturato e di supporto. Nell’ambito dell’Emirates “Accessible Travel for All” approach, il programma Travel Rehearsal mira a rendere i viaggi aerei più prevedibili e confortevoli per le persone con autismo. Familiarizzando in anticipo le famiglie con le procedure aeroportuali e gli ambienti di bordo, il programma aiuta a ridurre l’ansia e a rafforzare la fiducia in se stessi prima di un volo vero e proprio”. Mehmet Gurkaynak, Emirates County Manager Turkey, Romania and Bulgaria, ha dichiarato: “L’anno scorso Emirates è diventata la prima compagnia aerea al mondo certificata per l’autismo, a dimostrazione del suo impegno a lungo termine per un viaggio accessibile. Grazie all’impegno dell’Emirates Autism Centre e dei nostri partner di IGA, siamo orgogliosi di aver portato questa iniziativa a Istanbul e di svolgere un ruolo attivo nel migliorare l’esperienza di viaggio per le persone con accessible travel requirements. Ringraziamo i nostri partner per il contributo a questa iniziativa, tra cui IGA. Questo traguardo riflette l’importanza di collaborare con stakeholder che condividono gli stessi principi per garantire un settore turistico inclusivo per tutti”. “Durante l’esperienza di Istanbul, i partecipanti hanno seguito l’intero processo di viaggio: dai trasferimenti aeroportuali al check-in, dal controllo passaporti all’accesso alle lounge e al tour in aereo. L’esperienza ha dimostrato come un viaggio Emirates si svolga in modo fluido e sicuro, dai servizi a terra a quelli a bordo, rafforzando al contempo la fiducia tra il personale Emirates qualificato e i passeggeri con disabilità. Emirates è diventata la prima Autism-Certified Airline al mondo, dopo che oltre 30.000 membri dell’equipaggio di cabina e del personale di terra hanno completato uno specialized autism awareness training. Il programma fornisce ai dipendenti una conoscenza approfondita dello spettro autistico, dei luoghi comuni più diffusi, delle sfide affrontate durante il viaggio e di strategie di supporto personalizzate, adattate alle esigenze dei singoli passeggeri. Finora, Emirates ha svolto il suo travel rehearsal programme a Dubai, Barcellona, Bruxelles, Budapest, Christchurch, Durban, Istanbul, Luanda, Madrid, Nizza, Oslo, Parigi e Venezia, con nuove destinazioni che aderiscono al programma ogni mese”, conclude Emirates.

ETHIOPIAN AIRLINES INAUGURERA’ TRE NUOVI AEROPORTI NAZIONALI – Ethiopian Airlines informa: “Ethiopian Airlines annuncia l’inaugurazione di tre nuovi aeroporti nazionali e l’avvio dei collegamenti passeggeri verso le nuove destinazioni entro metà aprile 2026. I nuovi aeroporti si trovano a Negele Borena, Gore Metu e Debre Markos. La compagnia prevede di operare tre voli settimanali verso ciascuna delle nuove destinazioni. Con l’introduzione di queste destinazioni, il network nazionale di Ethiopian Airlines sale a 26, rafforzando ulteriormente la connettività aerea all’interno del Paese”. Commentando l’importante traguardo, il CEO di Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew, ha dichiarato: “L’inaugurazione di questi tre nuovi aeroporti e l’avvio dei servizi passeggeri rappresentano un traguardo significativo per Ethiopian Airlines e per l’intera nazione. Questa espansione testimonia il nostro costante impegno nel migliorare la connettività all’interno dell’Etiopia e costituisce un forte impulso alla crescita economica e allo sviluppo regionale. La nostra missione è costruire una rete di trasporto aereo inclusiva e integrata, capace di sostenere le comunità, creare nuove opportunità economiche e supportare lo sviluppo nazionale, rendendo i viaggi aerei sicuri, affidabili ed efficienti accessibili a tutti”. “Con l’integrazione delle nuove destinazioni nel proprio network, Ethiopian Airlines conferma inoltre l’attenzione verso la modernizzazione dell’esperienza di viaggio nazionale, attraverso interventi di rinnovamento e potenziamento delle infrastrutture aeroportuali. Si ricorda che nel 2025 la compagnia ha inaugurato l’aeroporto di Yabello, diventato la 23ª destinazione nazionale del network”, conclude Ethiopian Airlines.

UNITED: VANTAGGI PER I MILEAGEPLUS CREDIT CARDHOLDERS – United informa: “United Airlines offre ai viaggiatori tre nuovi motivi per possedere e utilizzare una United MileagePlus® credit or debit card: la possibilità di guadagnare fino al doppio delle miglia rispetto ai non titolari di carta, almeno il 10% di sconto sugli United award tickets e l’accesso a un inventario speciale dei suoi lowest-priced award seats”. “Il modo più gratificante per volare con United è diventare membro MileagePlus, e il modo migliore per ottenere il massimo dal programma MileagePlus è possedere una delle nostre carte di credito o di debito. MileagePlus è progettato per premiare la fedeltà a United e i nostri migliori clienti meritano i migliori vantaggi del settore”, ha affermato Andrew Nocella, Chief Commercial Officer, United. “I membri MileagePlus possono ora accumulare più miglia più velocemente con una carta United, e ognuna di queste miglia verrà utilizzata grazie ai nostri sconti sempre attivi sugli award ticket e all’accesso esteso alle Saver Award fares”.

LOCKHEED MARTIN FORNIRA’ ADVANCED C-13OJ TRAINING DEVICES ALLA ROYAL AUSTRALIAN AIR FORCE – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin ha annunciato di essersi aggiudicata un foreign military sale contract tramite la Wright-Patterson Air Force Base per la fornitura di C-130J training devices and upgrades alla Royal Australian Air Force (RAAF). Le consegne dovrebbero iniziare nel 2029 e includeranno due Weapon Systems Trainers, un Enhanced Integrated Cockpit Systems Trainer (EICS), Loadmaster Part-Task Trainer, upgrades ai RAAF Virtual Simulation and Virtual Maintenance Trainers”. “Siamo onorati di proseguire la nostra partnership di lunga data con la Royal Australian Air Force per migliorare ed espandere le loro capacità addestrative”, ha dichiarato Todd Morar, vice president of Air and Commercial Systems at Lockheed?Martin. “In qualità di produttore originale del C-130J, la nostra conoscenza del velivolo e del suo operational flight program ci consente di fornire gli strumenti di addestramento più autentici e pronti per la missione disponibili, preparando gli equipaggi australiani a padroneggiare il velivolo fin dal primo giorno”. “I nuovi dispositivi di addestramento sono dotati di grafica all’avanguardia, motion cueing e high-fidelity cockpit replication, che rispecchiano il C-130J operativo. I dispositivi sono progettati per essere utilizzati in concomitanza con le prossime acquisizioni di C-130J-30 da parte della RAAF, consentendo un rapido impiego di nuove capacità”, prosegue Lockheed Martin. Peter Ashworth, Lockheed Martin Australia Director of Global Training Systems, ha dichiarato: “Il nostro obiettivo è preparare una forza futura pronta per la missione attraverso l’uso di tecnologie avanzate che riducono rischi, costi e tempi, migliorando al contempo le capacità per garantire un vantaggio operativo. Lockheed Martin Australia non vede l’ora di supportare la Royal Australian Air Force con i requisiti di addestramento per il C-130J, per garantire che il personale della RAAF sia dotato delle competenze critiche necessarie per portare a termine la missione”. “La RAAF è leader nelle operazioni con il C-130 dal 1958 e attualmente opera una flotta di 12 C-130J-30 Super Hercules. In base a un Foreign Military Sale agreement del 2022, gli Stati Uniti hanno approvato la vendita di un massimo di 24 C-130J-30 aggiuntivi. Nel luglio 2023 l’Australia ha esercitato tale opzione, acquisendo formalmente 20 nuovi C-130J-30 per sostituire e ampliare la sua flotta esistente. Il primo di questi velivoli dovrebbe arrivare nel 2028, espandendo la tactical airlift capability della RAAF e supportando il No. 37 Squadron presso la RAAF Base Richmond. Il C-130J Super Hercules è al servizio di 28 operatori in 25 nazioni. Ad oggi, oltre 560 C-130J sono stati consegnati e certificati da oltre 20 airworthiness authorities, con la Super Hercules global fleet che ha superato 3 milioni di ore di volo”, conclude Lockheed Martin.

SAAB ANNUNCIA UNA VENDITA DI AZIONI – Saab informa: “Il Saab President and CEO Micael Johansson e il Deputy CEO Anders Carp hanno venduto azioni Saab con lo scopo di pagare le imposte. La vendita di azioni è stata effettuata per pagare le imposte derivanti dall’assegnazione di azioni nell’ambito del long-term incentive programme dell’azienda. Il 18 febbraio, il CEO di Saab, Micael Johansson, ha venduto 14.000 azioni Saab. A seguito della vendita, Micael Johansson detiene 343.299 azioni Saab. Il 18 febbraio, il Vice CEO di Saab, Anders Carp, ha venduto 4.500 azioni Saab. A seguito della vendita, Anders Carp detiene 95.798 azioni Saab”.

BOMBARDIER ANNUNCIA UN AVVISO DI RIMBORSO PER LE SUE OBBLIGAZIONI – Bombardier informa: “Bombardier Inc. ha annunciato di aver emesso un avviso di rimborso per tutte le sue restanti obbligazioni senior al 6,000% in circolazione con scadenza nel 2028, per un importo nominale complessivo di US$ 250 milioni. Come stabilito nell’Avviso di rimborso, la data di rimborso è il 6 marzo 2026 e il prezzo di rimborso per le obbligazioni 2028 è pari al 100% dell’importo nominale rimborsato, più gli interessi maturati e non pagati. Questo rimborso del debito sarà finanziato utilizzando la liquidità del bilancio di Bombardier”.

SAFRAN, CENTRALESUPELEC E BITS PILANI SIGLANO UN ACCORDO PER IL COMPUTER SCIENCE AND AI” BACHELOR – Safran informa: “CentraleSupélec annuncia la firma di un Memorandum d’intesa (MoU) biennale con Safran Electronics & Defense India per il “Computer Science and AI” bachelor’s program, aperto a settembre 2025 con il BITS (Birla Institut of Technology and Science) Pilani, una delle più prestigiose università indiane in ambito scientifico e tecnologico. La firma ha avuto luogo presso l’Alliance Francaise di Nuova Delhi giovedì 19 febbraio 2026. Questo evento fa parte della visita ufficiale del Presidente francese Emmanuel Macron in India il 18 e 19 febbraio, nonché dell’organizzazione dell’HUSM (High-level University and Scientific Meetings on the Future of Franco-Indian Cooperation). La firma di questo accordo dimostra la volontà comune di entrambi i partner di collaborare per formare professionisti di alto livello dotati delle competenze scientifiche e professionali richieste dagli operatori in settori strategici. Il MoU prevede un impegno di quattro semestri da parte di Safran Electronics & Defense India, durante i quali l’azienda parteciperà all’implementazione di progetti di studio, casi di studio, hackathon, visite in loco e altro ancora. Potrà inoltre offrire tirocini, proporre sessioni di mentoring e organizzare workshop e conferenze tematiche con i propri esperti, in particolare sull’intelligenza artificiale. Inoltre, Safran Electronics & Defense India avrà l’opportunità di interagire regolarmente con gli studenti, che sono tra i migliori talenti indiani e francesi in ambito scientifico e tecnologico e che stanno valutando carriere a livello internazionale”. “La firma di questo protocollo d’intesa con Safran Electronics & Defense India dimostra il nostro desiderio di arricchire continuamente le nostre collaborazioni internazionali con le principali aziende francesi. Offre ai nostri studenti un accesso privilegiato a importanti gruppi industriali, riconosciuti a livello mondiale per la qualità e la forza della loro innovazione tecnologica. Amplia le opportunità di tirocinio, progetti e interazioni con professionisti ed esperti di alto livello come quelli di Safran Electronics & Defense India, aumentando così la loro occupabilità”, ha commentato Romain Soubeyran, Director of CentraleSupélec. Deepak Gupta, Deputy CEO – Safran Electronics & Defense India, ha aggiunto: “Questo accordo fa parte della strategia di investimento di Safran Electronics & Defense in India e dimostra l’impegno di Safran nel fare affidamento sulle competenze e i talenti dell’industria indiana, partecipando attivamente allo sviluppo industriale del Paese. Siamo lieti di aprire le nostre porte e condividere i nostri progetti e le nostre ambizioni con gli studenti del BITS Pilani sotto l’egida di CentraleSupélec”. “Esprimo le mie più sentite congratulazioni e il mio pieno sostegno per la firma di questo accordo, che segna una pietra miliare importante nel nostro impegno internazionale. Fin dalla sua nascita, BITS Pilani si è impegnata a fondo in partnership significative tra università e industria, combinando l’eccellenza accademica con un impatto concreto. In un momento in cui la cooperazione franco-indiana si sta intensificando in settori strategici come l’intelligenza artificiale, la trasformazione digitale e l’ingegneria avanzata, collaborazioni di questo tipo sono essenziali per promuovere l’innovazione, accelerare la ricerca applicata e formare talenti internazionali pronti ad affrontare le sfide future”, ha affermato il Professor V. Ramgopal Rao, Vice-Chancellor of the BITS Pilani Group.