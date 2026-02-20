Embraer e Northrop Grumman svilupperanno congiuntamente Advanced Air Mobility Capabilities

Embraer e Northrop Grumman Corporation stanno collaborando per sviluppare il multi-mission KC-390 Millennium aircraft, al fine di fornire advanced tanking capabilities alla United States Air Force e alle nazioni alleate.

“Insieme, le due aziende stanno rispondendo all’esigenza di un impiego agile attraverso investimenti congiunti e un’attenzione particolare alla rapida fornitura di capacità. Le aziende uniscono le forze per unire le proprie conoscenze ed esperienze e accelerare rapidamente le iniziative necessarie per realizzare un next generation air-refueling system.

Grazie alla vasta esperienza delle due aziende nella progettazione, sviluppo e produzione di aeromobili, all’integrazione di sistemi e a capacità produttive leader del settore, questa collaborazione getta le basi per lo sviluppo del KC-390 Multi-Mission Tanker per le US and allied air forces e definisce i requisiti per le future aerial logistics architectures.

Le caratteristiche principali includeranno un advanced autonomous aerial refueling boom, enhanced communications, situational awareness and survivability options, nonché adaptable mission systems. Questi miglioramenti amplieranno la gamma di velivoli supportati dalle KC-390 refueling operations e ne amplieranno la portata in ambienti operativi”, afferma Embraer.

“Northrop Grumman, insieme a Embraer, sta effettuando investimenti strategici per colmare il divario nelle advanced air mobility solutions a livello globale. Stiamo ascoltando i nostri clienti, in particolare nelle nazioni alleate che cercano maggiore autonomia ed efficienza operativa, e stiamo esplorando nuove tecnologie che aumenteranno la versatilità della collaudata piattaforma KC-390, offrendo quella maggiore indipendenza operativa di cui i nostri clienti hanno bisogno”, ha dichiarato Tom Jones, Corporate Vice President and President, Northrop Grumman Aeronautics Systems.

“Insieme, sfrutteremo i punti di forza di due leader nella defense industry, concentrandoci sullo sviluppo di un boom refueling system per il KC-390 Millennium, in modo da poter offrire le giuste capacità agli Stati Uniti e ad altre nazioni alleate. Il KC-390 è una piattaforma operativamente collaudata ed economicamente vantaggiosa che potrebbe essere rapidamente aggiunta all’U.S. Air Force inventory”, afferma Bosco da Costa Junior, President and CEO, Embraer Defense & Security.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)