Embraer: la Phenom 300 series domina il global light jet market per 14 anni consecutivi

Embraer ha annunciato che la sua Phenom 300 series mantiene la sua posizione di ‘world’s best-selling light jet’ per il 14° anno consecutivo, secondo i dati pubblicati dalla General Aviation Manufacturers Association (GAMA) durante la State of the Industry press conference in Washington, D.C.. I dati hanno anche confermato il light jet come ‘most delivered twin-engine jet’ per il sesto anno consecutivo.

“Nel 2025 Embraer ha consegnato 72 velivoli Phenom 300 series, segnando il totale annuale più alto di questo decennio. Con oltre 900 velivoli in servizio in tutto il mondo, operativi in 70 paesi e con oltre 2,9 milioni di ore di volo accumulate, la Phenom 300 series stabilisce ancora una volta il punto di riferimento per performance, tecnologia e comfort nel light jet segment”, afferma Embraer

“Il Phenom 300E continua a dominare la light jet category perché offre ciò che i clienti apprezzano di più: performance ineguagliabili, tecnologia avanzata e una ownership experience eccezionale”, afferma Michael Amalfitano, President & CEO of Embraer Executive Jets. “Anno dopo anno, il Phenom 300E rimane il punto di riferimento nella sua categoria, rafforzando la sua posizione di leadership e la fiducia che i nostri clienti ripongono nel nostro brand. Siamo orgogliosi di celebrare un’altra pietra miliare nel continuo successo del light jet più desiderato al mondo”.

“Il Phenom 300E è il light jet più veloce in produzione, in grado di raggiungere una maximum speed di Mach 0,80 e un five-occupant range di 2.010 miglia nautiche (3.724 km) con NBAA IFR reserves. L’avanzata suite avionica del velivolo include il Runway Overrun Awareness and Alerting System (ROAAS), il primo sistema del suo genere ad essere sviluppato e certificato per la business aviation, oltre a autothrottle, Synthetic Vision System, Emergency Descent Mode e altre funzionalità. Il Phenom 300E integra inoltre tecnologie tipiche dei jet più grandi, come single-point refueling, externally serviced lavatory e airstair”, prosegue Embraer.

“Oltre al light jet segment, anche la Praetor family di Embraer ha registrato ottime performance nel 2025, con 69 velivoli consegnati durante l’anno. Questo slancio ha contribuito a portare Executive Aviation a 155 consegne totali, stabilendo un nuovo record per la business unit e segnando un’importante pietra miliare del programma, poiché la Praetor fleet ha superato i 400 velivoli consegnati in tutto il mondo”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)