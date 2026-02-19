Boeing riceve la Initial Qualification per i 777-9 Training Devices

I Boeing 777-9 flight training simulators sono un passo più vicini allo svolgimento di regulator-approved pilot training, dopo che la Federal Aviation Administration (FAA) statunitense e l’European Union Aviation Safety Agency (EASA) hanno rilasciato i simulator qualification certificates che garantiscono la qualifica iniziale.

“Ottenere queste approvazioni è un passo importante in vista dell’inizio del pilot training”, ha dichiarato il Capt. Gary Mandy, 777X chief technical pilot. “I piloti trarranno vantaggio da un’esperienza di addestramento immersiva che contribuirà a garantire la prontezza operativa dei nostri clienti per il 777-9”.

“Lo sviluppo di questi dispositivi è frutto della collaborazione tra Boeing e il produttore CAE. I 777-9 training devices, posizionati presso il Boeing Training Campus in Gatwick, U.K., includono uno state of the art full-flight simulator e flight training device che replicano i sistemi avanzati dell’aereo, consentendo ai piloti di acquisire competenze in tutti gli aspetti operativi dell’ultimo widebody di Boeing“, afferma Boeing.

“La qualifica di questi training devices sottolinea il nostro impegno nel fornire soluzioni di addestramento di alta qualità che soddisfino le esigenze di global airline customers and regulators”, afferma Chris Broom, vice president, Commercial Training Solutions, Boeing Global Services.

“I training devices integrano gli airplane systems e un sofisticato software di simulazione che modella le dinamiche di volo e le condizioni ambientali per offrire ai piloti un’esperienza di addestramento realistica. Dopo questa qualifica iniziale, i dispositivi di addestramento saranno utilizzati dalle autorità di regolamentazione per convalidare e approvare i corsi di formazione prima che i clienti inizino il loro pilot training”, prosegue Boeing.

“Questa qualifica è il risultato di uno sforzo pluriennale tra CAE e i massimi esperti di Boeing”, ha dichiarato Alexandre Prevost, President – Civil Aviation, CAE. “Siamo entusiasti di proseguire questa solida collaborazione mentre forniamo full-flight simulators ai nostri clienti in tutto il mondo”.

“Primo membro della famiglia 777X, il 777-9 ha un cockpit progettato per raggiungere un elevato livello di comfort e omogeneità con il 777 e il 787 Dreamliner, integrando al contempo innovazioni per gli equipaggi di volo, tra cui:

– Display di grande formato con funzionalità touchscreen.

– Opzione per dual head-up displays simili al 787 Dreamliner.

– Un pilot seat riprogettato per offrire maggiore comfort.

– Esclusivi control and indicator per le 777X folding wingtips, che evidenziano chiaramente se le estremità alari sono estese, in movimento o ripiegate.

– Integrazione della portable tablet based Electronic Flight Bag (EFB) capability”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)