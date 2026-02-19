Cantor Air amplia la flotta con l’acquisizione di tre nuovi Tecnam P2006T NG

Tecnam annuncia che la Flight Training Organization italiana Cantor Air ha confermato l’acquisizione di tre nuovi P2006T NG, con opzioni per ulteriori unità in futuro.
“Quest’ultimo accordo segna un passo significativo nella strategia di modernizzazione della flotta di Cantor Air, rafforzando una partnership basata su valori condivisi di innovazione, sicurezza ed eccellenza operativa. Il nuovo bimotore si unirà alla flotta esistente dell’accademia, che già include i Tecnam P2008JC e P2010 TDI, semplificando ulteriormente il percorso formativo dei suoi cadetti.
La scelta del P2006T NG (Next Generation) garantisce una transizione fluida per gli studenti. I cadetti proseguiranno il Multi Engine Training fino alla fase finale della loro Commercial Pilot License (CPL) su una piattaforma che rispecchia l’avionica che hanno imparato a padroneggiare sul P2010 TDI. Entrambi i velivoli sono dotati della suite Garmin G1000 NXi all’avanguardia, che consente un “family feeling” coerente in cockpit”, afferma Tecnam.
“Il P2006T NG è dotato di un advanced Flight Management System (FMS) keypad, progettato per familiarizzare gli studenti con flussi di lavoro avionici complessi. Questa configurazione rispecchia i moderni standard operativi delle compagnie aeree, garantendo il pieno allineamento con i principi del Competency-Based Training (CBT).
Oltre ai vantaggi formativi, questa scelta sottolinea l’impegno di Cantor Air per la sostenibilità. Il P2006T NG, dotato di due motori Rotax, è riconosciuto per la sua efficienza nei consumi e le basse emissioni, ai vertici della categoria, in linea con l’approccio ecosostenibile dell’accademia avviato con le precedenti acquisizioni Tecnam”, prosegue Tecnam.
Il Capt. Roberto Magnani, Head of Training at Cantor Air, ha commentato: “L’acquisizione del nuovo velivolo Tecnam P2006T NG porterà senza dubbio innovazione e, soprattutto, continuità con le decisioni prese due anni fa. Oggi, infatti, i nostri studenti proseguiranno le fasi IFR e CPL iniziate sul P2010TDI, equipaggiato con la suite GARMIN NXi all’avanguardia, passando al nuovissimo P2006NG mantenendo la stessa piattaforma avionica, con l’aggiunta di un FMS system sempre più allineato agli standard operativi delle compagnie aeree. Vale inoltre la pena sottolineare che questa scelta risponde a una crescente domanda di soluzioni ecosostenibili, una transizione che CANTOR AIR aveva già intrapreso con le precedenti acquisizioni dei TECNAM P2008JC e P2010TDI”.
Francesco Sferra, Tecnam Sales and Business Development Manager, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di vedere Cantor Air confermare la sua fiducia in Tecnam scegliendo il P2006T NG come multi-engine trainer. Questa acquisizione non solo evidenzia l’efficienza operativa della nostra ‘Next Generation’ fleet, ma convalida anche l’efficacia di un percorso formativo standardizzato. Passando dal P2010 TDI al P2006T NG, Cantor Air offre ai suoi studenti una progressione logica, moderna e sostenibile che li prepara perfettamente all’ambiente dell’aviazione professionale”.
(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)