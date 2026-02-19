SEA, Aeroporti di Milano: S&P Global Ratings conferma il rating di SEA a “A” e migliora l’outlook a “Positive”

seaSEA informa: “S&P Global Ratings ha confermato il rating di SEA ad “A”, migliorandone l’outlook da “Stable” a “Positive”.

L’azione si inserisce nel più ampio processo di valutazione condotto da S&P Global Ratings su SEA: a seguito del completamento dell’annual review a gennaio, l’outlook è stato successivamente migliorato in data 12 febbraio, anche alla luce del recente miglioramento dell’outlook del rating sovrano dell’Italia e di quello della Città di Milano, azionista di maggioranza di SEA“.

“Secondo S&P Global Rating il rating di SEA riflette sia la solidità del profilo finanziario della Società, confermato dalla performance attesa per il 2025 e di quelle previste per i prossimi anni, sia la robusta posizione di liquidità che garantisce ampia flessibilità finanziaria”, prosegue SEA.

“Il rating assegnato da S&P Global Ratings continua a posizionarsi 2 notches al di sopra di quanto attribuito al Debito Sovrano italiano, al massimo livello nel panorama infrastrutturale italiano”, conclude SEA.

(Ufficio Stampa SEA – Milan Airports)

