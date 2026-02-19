Embraer e Mahindra Group promuovono la strategia di localizzazione in India con capacità MRO per il C-390 Millennium

Embraer e Mahindra Group hanno annunciato l’intenzione di collaborare per stabilire una Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) capability in India per il C-390 Millennium, una volta selezionato nell’Indian Air Force Medium Transport Aircraft (MTA) program.

“Le due aziende hanno firmato uno strategic cooperation agreement (SCA) nell’ottobre 2025 per produrre in India il C-390 Millennium multi-mission military transport aircraft. Questa collaborazione mira a supportare l’Indian Air Force Medium Transport Aircraft (MTA) program, con l’obiettivo di avviare una produzione locale, rafforzando l’iniziativa ‘Make in India’.

Il C-390 Millennium è in grado di svolgere un’ampia gamma di missioni, tra cui cargo and troop transport, airdrop operations, medical evacuation, search and rescue, firefighting and humanitarian missions. Il velivolo può operare su piste temporanee o non asfaltate e può essere configurato per il rifornimento in volo, sia come tanker che come receiver. La flotta in servizio ha dimostrato un mission completion rate superiore al 99%, a dimostrazione della sua produttività e affidabilità.

La proposta MRO facility fornirà manutenzione e supporto completi in loco per la C-390 fleet, supportando elevati livelli di prontezza operativa e disponibilità. L’iniziativa rafforza l’impegno congiunto delle aziende nel posizionare il C-390 Millennium come una soluzione solida per i futuri medium transport aircraft requirements dell’India”, afferma Embraer.

“Embraer si impegna a fornire non solo un velivolo di livello mondiale, ma anche un solido ecosistema di supporto a lungo termine, su misura per le esigenze operative e industriali dell’India”, ha affermato Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO di Embraer Defense & Security.

“Una MRO capability all’avanguardia del C-390 Millennium in India garantirebbe un’elevata disponibilità del velivolo, una maggiore autonomia operativa e una soluzione completa di supporto locale per l’Indian Air Force durante l’intero ciclo di vita del velivolo”, ha affermato Vinod Sahay, Member of the Group Executive Board, Mahindra Group.

“Si prevede che la MRO capability proposta fornirà una gamma completa di servizi, tra cui base and heavy maintenance, structural inspections and testing, component repair and overhaul, avionics support, training”, prosegue Embraer.

“Embraer e Mahindra intendono ampliare la collaborazione con le aziende aerospaziali indiane per favorire una maggiore localizzazione del C-390 Millenium e supportare le MRO acitities, rafforzando il nostro impegno nei confronti dell’iniziativa ‘Make in India’ del governo indiano e della visione ‘Atmanirbhar Bharat'”, ha affermato Carlos Naufel, Presidente e CEO di Embraer Services & Support di Embraer. “Oltre al supporto alla flotta, questa nuova struttura potrebbe creare posti di lavoro altamente qualificati e contribuire ulteriormente all’integrazione delle aziende indiane nella global supply chain di Embraer”.

“Sebbene l’obiettivo primario sia supportare la flotta dell’Indian Air Force, Embraer sta anche valutando la possibilità per l’India di fungere da regional MRO hub, fornendo servizi di supporto ad altri operatori del C-390 Millennium in futuro.

Il C-390 Millennium è stato selezionato dalle forze aeree di Brasile, Portogallo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Corea del Sud, Uzbekistan, Repubblica Ceca, Svezia, Slovacchia e Lituania.

Embraer vanta una presenza di lunga data in India, con quasi 50 velivoli di 11 diverse tipologie attualmente operativi nel Paese in commercial, defense and business aviation roles. Nel segmento difesa, la piattaforma ERJ145 funge da base per l’Indian Air Force ‘Netra’ AEW&C aircraft, mentre il Legacy 600 è utilizzato dall’Indian Air Force e dalla Border Security Force (BSF) per il trasporto di funzionari governativi e VIP”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)