Secondo S&P Global, LATAM Airlines si posiziona per il secondo anno consecutivo tra le compagnie aeree più sostenibili al mondo

Il gruppo LATAM Airlines si è posizionato, per il secondo anno consecutivo, tra le compagnie aeree con le migliori performance in sostenibilità a livello mondiale, dopo il riconoscimento ricevuto da S&P Global come Top Sustainability Performer nel Corporate Sustainability Assessment (CSA) 2025, classificandosi al quinto posto a livello globale e al primo nel continente americano, secondo la valutazione aggiornata al 18 febbraio 2026.

“In questa edizione, LATAM Airlines ha ottenuto 77 punti nella valutazione delle proprie performance ambientali, sociali e di governance, registrando un aumento storico di 10 punti rispetto all’anno precedente su un massimo di 100, pari a un miglioramento del 15%. Per questo motivo, il gruppo è stato riconosciuto come Industry Mover 2025, distinzione che S&P Global attribuisce all’azienda con il maggiore avanzamento all’interno del proprio settore.

Con questo risultato, il gruppo si è collocato nel 92° percentile dell’industria aerea a livello globale, superato esclusivamente da compagnie del continente asiatico e affermandosi come la compagnia aerea leader dell’emisfero occidentale. Questo risultato riflette il lavoro costante del gruppo per integrare la sostenibilità come pilastro strategico del proprio modello di business.

Inoltre, il gruppo è stato nuovamente incluso nel Sustainability Yearbook 2026 di S&P Global, pubblicazione che mette in evidenza le aziende con performance eccellenti in sostenibilità. Per essere incluse nell’annuario, le imprese devono classificarsi tra il 15% migliore del loro settore del proprio settore e soddisfare ulteriori soglie di performance definite da S&P Global. Nell’edizione 2026 sono state valutate oltre 9.200 aziende a livello globale, di cui 848 selezionate per l’inclusione nell’Annuario. Nel settore dell’aviazione, solo otto compagnie sono riuscite a essere incluse”, afferma LATAM Airlines.

“Il quinto posto a livello mondiale riflette l’impegno che abbiamo assunto come gruppo: muoverci verso un’aviazione più sostenibile, con azioni concrete e risultati tangibili. Allo stesso tempo, ci spinge a guardare avanti con maggiore ambizione. Per questo abbiamo rafforzato i nostri obiettivi di medio termine, includendo un chiaro traguardo di riduzione dell’intensità delle emissioni entro il 2030, che intendiamo raggiungere attraverso una flotta più efficiente che integri le tecnologie più avanzate disponibili, miglioramenti nella nostra efficienza operativa e l’uso di carburanti sostenibili per l’aviazione”, ha dichiarato Roberto Alvo, CEO di LATAM Airlines Group.

“In vista del 2030, LATAM Airlines ha definito due obiettivi centrali nel proprio percorso verso le emissioni zero entro il 2050. Il primo è ridurre di circa il 6% l’intensità delle proprie emissioni rispetto al 2019, basandosi su tre pilastri:

– il rinnovo della flotta, che consentirà al 50% degli aeromobili di essere di ultima generazione, raddoppiando l’attuale proporzione;

– l’efficienza operativa, promossa dall’uso intensivo dei dati, dell’intelligenza artificiale e da miglioramenti incrementali nelle operazioni;

– l’espansione dell’utilizzo dei carburanti sostenibili per l’aviazione (SAF).

Allo stesso modo, il gruppo stima di gestire 10,8 milioni di tonnellate nette di CO2 tra il 2019 e il 2030, combinando efficienze operative, utilizzo di SAF, rinnovo della flotta e progetti di compensazione ad alto valore strategico per la regione, come misura complementare.

Per quanto riguarda la flotta, solo nel 2025 il gruppo ha aggiunto 26 aeromobili di ultima generazione che consumano circa il 15%-20% in meno di carburante, secondo dati del produttore. Questo è completato da un lavoro costante sull’efficienza operativa che, attraverso iniziative implementate dal 2010, ha consentito di evitare l’emissione di circa 6,5 milioni di tonnellate di CO2, un volume equivalente a oltre quanto generato complessivamente dalle operazioni aeree di LATAM Airlines in Cile, Colombia ed Ecuador in circa un anno.

Parallelamente, dal 2019 il gruppo ha compensato oltre 3 milioni di tonnellate di CO2, sostenendo la conservazione di più di 420.000 ettari di foreste alluvionali in Colombia, un ecosistema chiave per la sua elevata capacità di assorbimento di CO2, e ha ridotto del 97% la plastica monouso nelle proprie operazioni, pari a oltre 1.700 tonnellate.

Attraverso il programma “Solidarity Plane”, LATAM Airlines mette a disposizione gratuitamente la propria connettività e capacità di trasporto per sostenere cause sanitarie, ambientali e interventi di emergenza nelle sue cinque filiali in Sud America. Dal 2021, il gruppo ha trasportato gratuitamente oltre 22.000 persone e 1.700 tonnellate di merci, mantenendo circa 50 partnership con organizzazioni senza scopo di lucro nella regione”, prosegue LATAM Airlines.

“Infine, in linea con il proprio impegno per lo sviluppo sostenibile dei Paesi in cui opera, il gruppo ha incaricato Oxford Economics di realizzare uno studio indipendente che ha valutato il contributo economico e sociale delle sue operazioni nel 2024. Secondo questa analisi, in quell’anno LATAM Airlines ha contribuito con 28,1 miliardi di dollari al Prodotto Interno Lordo (PIL) di Brasile, Cile, Colombia, Ecuador e Perù, generando oltre 1,6 milioni di posti di lavoro diretti e indiretti in tali Paesi”, conclude LATAM Airlines.

(Ufficio Stampa LATAM Airlines – Photo Credits: LATAM Airlines)