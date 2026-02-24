Embraer ridefinisce la private flight experience con i nuovi Praetor 600E e Praetor 500E

Embraer ha presentato oggi i next-generation Praetor 600E e Praetor 500E, che segnano la prima evoluzione della famiglia Praetor.

“I nuovi velivoli introducono cabine completamente reinventate che trasformano l’esperienza del private flight, massimizzando le missioni più lunghe che questi velivoli sono in grado di volare. Con questi miglioramenti, i nuovi Praetor rappresentano la prossima era per la private aviation poiché gli aerei diventano strumenti per migliorare la produttività, la connessione e le prestazioni.

Il Praetor 600E introduce la industry-first cabin technology con un 4K OLED touchscreen Smart Window™, una caratteristica opzionale che offre un nuovo livello di funzionalità e produttività. Questa Embraer-exclusive cabin technology consente videoconferenze, streaming video ad alta risoluzione e fornisce una visione in tempo reale tramite tre telecamere montate esternamente. Con la possibilità di configurare un divano di fronte allo Smart Window™, la cabina diventa l’ambiente ideale per ospitare riunioni, guardare film, giocare e altro ancora.

Entrambi gli aerei sono dotati di un nuovo Cabin Management System (CMS), nonché di enhanced in-flight entertainment and lighting. Il nuovo CMS offre ai passeggeri un controllo più intuitivo dell’ambiente della cabina tramite più interfacce, inclusa una nuova app experience, in grado di regolare la temperatura, il flusso d’aria, l’illuminazione, la riproduzione video e l’audio. La connettività senza soluzione di continuità è supportata da Bluetooth audio and wireless charging, mentre i nuovi Smart Switch panels forniscono un facile accesso ai controlli personalizzati del sedile. I comandi vocali e la RGB mood lighting sono disponibili come integrazioni opzionali. La parte superiore è stata riprogettata e comprende nuovi upper tech panels e un ambient air system”, afferma Embraer.

“Nel 2018, abbiamo presentato la famiglia Praetor, chiamata così per incarnare la loro missione di ‘aprire la strada’, e abbiamo mantenuto questa promessa, stabilendo un nuovo punto di riferimento con i più avanzati midsize and super-midsize jets mai realizzati”, afferma Michael Amalfitano, President and CEO of Embraer Executive Jets. “Il loro successo ha inaugurato una nuova era per Embraer e oggi stiamo ridefinendo l’intero settore della business aviation introducendo innovazioni mai viste prima in questo segmento. Siamo orgogliosi di svelare il Praetor 600E e il Praetor 500E, elevando la private flight experience con jet più intelligenti e intuitivi, progettati per la prossima generazione di private travelers”.

“Anche i sedili sono stati completamente riprogettati e prodotti da Embraer per garantire un comfort prolungato nelle missioni di volo più lunghe. Ciò include rigidità del cuscino configurabile, doppio supporto lombare, poggiatesta con avanzamento in avanti, maggiore spazio per le gambe e electric-assist release per movimenti del sedile più fluidi. Un processo riprogettato consente transizioni più rapide per il riposo, mentre una dedicated lounge position migliora il relax sui voli lunghi.

Oltre a questi miglioramenti, il galley del Praetor 600E e il refreshment center del Praetor 500E sono stati ridisegnati per poter servire più pasti durante le missioni estese. Ciò si traduce in un aumento del volume in termini di stoccaggio, smaltimento, cassetto del ghiaccio e altro ancora.

Entrambi gli aerei sono dotati della suite avionica completa di Embraer, inclusi il full fly-by-wire con active turbulence reduction e l’Embraer Enhanced Vision System (E2VS). Aggiungendo protezione avanzata e tranquillità, entrambi i jet ora includono il Runway Overrun Awareness and Alerting System (ROAAS) di Embraer. Insieme, queste tecnologie riducono il carico di lavoro dei piloti, migliorano la situational awareness e contribuiscono a voli più fluidi, espandendo al contempo la flessibilità operativa a più destinazioni”, prosegue Embraer.

“Per tutti i nuovi ordini, le consegne dovrebbero iniziare nel primo trimestre 2029”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)