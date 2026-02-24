News Brevi – 24.02.2026

AERONAUTICA MILITARE: COMUNICATO RIGUARDO LE NOTIZIE APPARSE SULLA STAMPA – In un Comunicato, l’Aeronautica Militare informa: “In relazione alle notizie di stampa pubblicate in data odierna, su un’indagine concernente presunte irregolarità nella gestione di componenti aeronautici, si precisa quanto segue: l’Aeronautica Militare ha fornito sin dall’inizio la piena e immediata disponibilità all’Autorità giudiziaria Civile e Militare, con la quale sta fattivamente collaborando, mettendo a disposizione ogni elemento documentale e informativo utile a chiarire i fatti oggetto di verifica. In aggiunta, la Forza Armata ha nominato una commissione interna di accertamento tecnico. La gestione dei materiali aeronautici e delle relative procedure logistiche avviene attraverso rigorosi protocolli tecnico-amministrativi e di tracciabilità conformi alla normativa nazionale e internazionale vigente. Eventuali anomalie o condotte individuali difformi, – qualora accertate nelle sedi competenti – e ogni eventuale responsabilità personale sarà trattata con assoluta fermezza, anche sotto il profilo disciplinare e amministrativo, nel pieno rispetto della legge e delle prerogative dell’Autorità giudiziaria. L’Aeronautica Militare continuerà a seguire con attenzione gli sviluppi della vicenda, confidando nel rapido accertamento dei fatti a tutela della propria onorabilità e del proprio personale che opera quotidianamente con professionalità e senso dello Stato al servizio del Paese” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE ENAC SUL RICONOSCIMENTO DEL “LEONARDO DA VINCI” DI ROMA FIUMICINO COME MIGLIOR HUB EUROPEO – Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha accolto con grande soddisfazione la conferma, per il nono anno consecutivo, dell’aeroporto di Roma Fiumicino quale miglior hub d’Europa: “Roma Fiumicino è una superstar nel panorama aeroportuale europeo! Confermata l’eccellenza della principale porta di ingresso in Italia, un biglietto da visita all’altezza del nostro Sistema Paese, frutto anche di una solida politica di investimenti coerente con i piani di sviluppo approvati da Enac. Complimenti ad Aeroporti di Roma, anche per il risultato dello scalo di Ciampino, al suo personale e a tutti gli operatori del settore aeroportuale che contribuiscono quotidianamente al mantenimento di eccellenti livelli di sicurezza e di qualità dei servizi”.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE ENAC ALL’INAUGURAZIONE DEL NUOVO TERMINAL PARTENZE DELL’AEROPORTO DI VERONA – Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma è intervenuto oggi, 24 febbraio, all’evento che ha ufficializzato la conclusione dei lavori di riqualificazione infrastrutturale del terminal partenze dell’Aeroporto di Verona. L’intervento, denominato “Progetto Romeo”, rappresenta uno dei pilastri del Masterplan 2015-2030 dello scalo, approvato da Enac, mirato ad aumentarne la capacità, l’efficienza energetica e la qualità dei servizi: temi chiave della missione istituzionale dell’Ente. Il Presidente Catullo SpA Paolo Arena: “La conclusione del Progetto Romeo, realizzato secondo i tempi previsti, segna l’inizio di una nuova fase dello sviluppo dell’aeroporto di Verona, che lo scorso anno ha raggiunto il traguardo dei 4 milioni di passeggeri”. Il Presidente Gruppo SAVE Enrico Marchi: “In questo percorso di crescita e successo dello scalo, integrato nel sistema aeroportuale del Nord Est, il nuovo terminal sarà fondamentale per la migliore gestione degli ulteriori sviluppi di traffico attesi”. Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma: “La posa della prima pietra di quest’importante opera infrastrutturale risale all’inizio del mio mandato istituzionale e sono felice del fatto che, nel mio percorso di Presidente Enac, possa portare i saluti alla cerimonia che consegna un’opera completata ed efficiente, che darà ulteriore sviluppo all’aeroporto di Verona. Uno scalo che, nell’ambito della policy della policentricità aeroportuale promossa da Enac, ha puntato sulla qualità, confermando l’idea di aeroporto come ‘luogo cool’, motore dell’economia del territorio. Un ringraziamento al Presidente Marchi e al Presidente Arena, che verrò presto a trovare per una visita al nuovo terminal”. Il Presidente Regione Veneto Alberto Stefani: “Il nuovo terminal è il simbolo di una visione industriale solida, capace di coniugare innovazione, qualità del servizio e attenzione all’esperienza dei passeggeri, rafforzando il ruolo strategico del Catullo all’interno del Polo aeroportuale del Nord Est”. Intervenuto all’incontro anche l’Architetto Giulio De Carli.

RYANAIR ANNUNCIA UN PROGRAMMA RECORD PER L’ESTATE 2026 DA KATOWICE – Ryanair informa: “Ryanair ha annunciato il suo più ampio programma estivo 2026 per Katowice, con 26 rotte, tra cui 4 nuove destinazioni: Malaga, Lamezia Terme, Aarhus e Tirana. Per l’estate 2026, Ryanair baserà 9 aeromobili a Katowice (3 di linea + 6 charter), con un investimento di 900 milioni di dollari. I punti salienti dell’estate 2026 da Katowice: 9 aeromobili (3 di linea + 6 charter) – investimento da 900 milioni di dollari; 26 rotte, di cui 4 nuove: Malaga, Lamezia Terme, Aarhus, Tirana; oltre 2,2 milioni di passeggeri all’anno (di linea + charter). Katowice rimane una delle basi principali di Ryanair in Polonia, sia per i voli di linea che per quelli charter. Tre aeromobili operano con la programmazione regolare, mentre sei sono dedicati al mercato charter, rafforzando ulteriormente il ruolo di Katowice come uno dei centri operativi più importanti del Gruppo Ryanair”. Michal Kaczmarzyk, CEO di Buzz (Ryanair Group), ha dichiarato: “Katowice è una delle basi Ryanair più importanti e in più rapida crescita in Polonia, quindi siamo orgogliosi di annunciare il nostro programma record per l’estate 2026 e l’insediamento del nostro nono aeromobile. Questo porta il nostro investimento totale in Slesia a 900 milioni di dollari, un impegno che ha un impatto concreto sull’economia locale”.

DELTA: INFORMAZIONI SULLA TEMPESTA INVERNALE HERNANDO – Delta informa: “A causa delle forti nevicate in tutto il Nord-Est, le autorità aeroportuali locali si stanno concentrando sulla rimozione della neve e sulla manutenzione di piste e vie di rullaggio questa mattina, mentre la tempesta si attenua. Prevediamo una ripresa graduale dei voli a LGA, JFK e BOS a partire da mezzogiorno, in base alle condizioni aeroportuali e alle attuali indicazioni delle autorità aeroportuali locali. Sono possibili ritardi e ulteriori modifiche agli orari con la ripresa delle operazioni. Alcuni voli internazionali sono partiti per JFK questa mattina e l’atterraggio è previsto dopo le 12:00 ET. I clienti che viaggiano in altri aeroporti del Nord-Est sono invitati a continuare a monitorare lo stato del proprio volo nell’app Delta o su delta.com per informazioni più aggiornate. È ancora in vigore un fare-difference waiver che offre ai clienti con viaggi prenotati entro il 25 febbraio opzioni flessibili di riprenotazione. Qualsiasi viaggio riprenotato deve iniziare entro e non oltre il 28 febbraio e i clienti possono gestire il proprio viaggio direttamente nell’app Delta o su delta.com. La sicurezza dei clienti Delta e del nostro personale rimane la priorità assoluta, mentre monitoriamo attentamente le condizioni aeroportuali e riprendiamo le operazioni nel Nord-Est”.

SAS RIPORTA A CASA GLI ATLETI OLIMPICI NORVEGESI DOPO LE OLIMPIADI DI MILANO CORTINA 2026 – SAS informa: “Scandinavian Airlines dà il benvenuto ai medagliati norvegesi dai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, con gli atleti che tornano a casa con voli SAS dall’Italia alla Norvegia, in stretto coordinamento con il Comitato Olimpico e Paralimpico Norvegese e la Confederazione degli Sport e Olympiatoppen. SAS è orgogliosa di contribuire al ritorno della squadra e di celebrare i loro successi insieme al pubblico norvegese. In qualità di partner di lunga data del Comitato Olimpico e Paralimpico Norvegese e della Confederazione degli Sport, SAS supporta atleti e team di supporto durante tutto l’anno, dai campionati internazionali alle competizioni nazionali in tutta la Norvegia. La collaborazione si basa su valori condivisi di lavoro di squadra, preparazione e affidabilità”. “Siamo orgogliosi di ciò che la squadra norvegese ha realizzato ai Giochi Olimpici e siamo grati che il nostro partner di lunga data SAS ci aiuti a garantire il ritorno a casa dei nostri atleti dall’Italia”, afferma Tore Øvrebø, Capo Missione di Olympiatoppen. “Supportare lo sport in Scandinavia riflette il ruolo di SAS come vettore regionale, collegando la regione con il mondo e riportando gli atleti a casa dopo i principali eventi internazionali. Oltre al trasporto, SAS contribuisce a riunire squadre, sostenitori e comunità nei momenti importanti”, prosegue SAS. “Accogliere gli atleti a bordo a Milano Cortina è un momento importante per noi. Gli atleti norvegesi hanno offerto prestazioni che ci hanno ispirato tutti e siamo orgogliosi di riportarli a casa. Il nostro ruolo di compagnia aerea e vettore nazionale scandinavo è garantire viaggi sicuri e affidabili nei momenti più importanti. Dal momento in cui gli atleti salgono a bordo, puntiamo a offrire un’accogliente esperienza di viaggio scandinava fino al loro ritorno”, afferma Paul Verhagen, EVP and Chief Commercial Officer at SAS. “SAS è orgogliosa ancora una volta di supportare gli atleti norvegesi al loro ritorno dai Giochi, a testimonianza della stretta collaborazione costruita nel corso di molti anni”, conclude SAS.

QUATTRO ANNI DI MISSIONI MEDEVAC PER SAS – SAS informa: “SAS e le Norwegian Armed Forces hanno operato medical evacuation flights quasi settimanali, trasportando oltre 3.500 soldati e civili ucraini feriti negli ospedali di tutta Europa nell’ambito dell’EU Civil Protection Mechanism. A quattro anni di distanza, questa partnership rimane una delle operazioni umanitarie più importanti per SAS nella storia moderna. Utilizzando un Boeing 737 appositamente configurato, convertito in ospedale volante, gli equipaggi SAS lavorano fianco a fianco con il personale medico dei Norwegian Armed Forces Medical Services (NAFMS). Insieme, hanno svolto oltre 180 missioni nell’ambito dell’EU Civil Protection Mechanism, fornendo un’ancora di salvezza fondamentale per i pazienti che necessitano di cure urgenti”. “Queste missioni sono diverse dalla maggior parte delle operazioni dell’aviazione commerciale. Si basano su una partnership civile-militare fondata su oltre 25 anni di cooperazione, valori condivisi e fiducia tra SAS e le Norwegian Armed Forces, e su un semplice principio: quando i pazienti hanno bisogno di spostarsi in modo sicuro e rapido oltre confine, l’aviazione può essere d’aiuto. Per una compagnia aerea nazionale, questa responsabilità non è astratta. In qualità di compagnia aerea nazionale scandinava, SAS si impegna a servire la società non solo in periodi di stabilità, ma anche quando le circostanze lo richiedono. E questa responsabilità è una responsabilità che continueremo a mantenere finché sarà necessaria”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS. “L’operazione Medevac è diventata un modello di come la cooperazione pubblico-privato possa rafforzare la preparazione alle emergenze sia a livello nazionale che europeo. La configurazione flessibile del velivolo prevede 18 posti letto ospedalieri, tra cui tre unità di terapia intensiva, e 39 posti a sedere, consentendo ai team di adattarsi alle esigenze mediche di ogni missione. Pianificazione ed esecuzione richiedono precisione, coordinamento transfrontaliero e un elevato livello di esperienza operativa. Nel 2025, 24 dipendenti SAS hanno ricevuto la Norwegian Armed Forces Medal for International Service per il loro contributo all’operazione di evacuazione medica, a riconoscimento del loro contributo a oltre 180 missioni di evacuazione medica dal 2022. SAS rimane impegnata a supportare la missione Medevac”, conclude SAS.

LEONARDO SOLVERS WANTED: NUOVA CHALLENGE NEL CAMPO DELLE TECNOLOGIE QUANTISTICHE – Leonardo informa: ““Beyond Classical Limits: Advancing Quantum Sensing, Communication, and Imaging”: è il tema della nuova challenge lanciata da Solvers Wanted, la piattaforma di scouting tecnologico di Leonardo, dedicata alla ricerca di soluzioni innovative. Le tecnologie quantistiche e i sistemi fotonici avanzati stanno rapidamente emergendo come elementi abilitanti fondamentali per le applicazioni di nuova generazione nel sensing, nella comunicazione e nell’imaging, poiché hanno il potenziale di superare in modo significativo gli approcci classici in termini di accuratezza, robustezza e contenuto informativo. La loro implementazione al di fuori di ambienti di laboratorio controllati presenta però ancora sfide tecniche sostanziali. Superarle è essenziale per portare i sistemi quantistici da prototipi sperimentali a soluzioni scalabili e affidabili, adatte ad applicazioni nel mondo reale. L’obiettivo della nuova challenge promossa da Solvers Wanted è esplorare nuovi concetti, metodi e soluzioni a livello di sistema per migliorare le prestazioni, la robustezza e l’applicabilità dei sistemi di rilevamento (sensing), comunicazione e imaging basati sulla quantistica. Rivolta a innovatori, ricercatori e startup in grado di proporre soluzioni avanzate nel campo delle tecnologie quantistiche e della fotonica, si concentra sulle seguenti aree di interesse: Modellazione e nuove soluzioni per il quantum sensing; Link ottico in spazio libero e comunicazioni quantistiche; Algoritmi e metodi per real-time DVE quantum LiDAR. Il vincitore della challenge avrà accesso a una serie di premi e opportunità. Per la Challenge Tecnologica è previsto un contributo finanziario di €30.000, l’accesso ai Leonardo Innovation Labs e una collaborazione di 12 mesi con Leonardo per sviluppare un Proof of Concept (PoC). Il vincitore della Challenge Infrastrutturale riceverà invece un contributo di €10.000 e la possibilità di collaborare con Leonardo, che metterà a disposizione la propria infrastruttura specializzata. L’azienda offrirà inoltre ai vincitori servizi aggiuntivi dedicati, oltre alla possibilità di valorizzare il proprio brand, partecipando ad eventi di settore insieme a Leonardo e collaborando con il Team for Innovation per promuovere prodotti e servizi innovativi”.

ETIHAD AIRWAYS CELEBRA LE TRADIZIONI DEL RAMADAN IN TUTTA LA SUA RETE – Etihad informa: “Etihad Airways dà vita alle tradizionali esperienze del Ramadan negli Emirati Arabi Uniti attraverso momenti di riflessione in diversi punti di contatto per gli ospiti in tutto il mondo, celebrando l’inizio del mese sacro e invitandoli a condividere la ricca cultura emiratina che la compagnia aerea riflette con orgoglio”. Turky Alhammadi, Director Product and Hospitality at Etihad Airways, afferma: “Siamo lieti di offrire ai nostri ospiti un’esperienza indimenticabile durante questo Ramadan, condividendo tradizioni e sapori amati, ispirati all’ospitalità emiratina che promuoviamo e trasmettendo un senso di comunità ai nostri ospiti in tutta la rete. Questo momento sacro è un’opportunità per unire i nostri ospiti attraverso sapori autentici, gesti significativi e un profondo rispetto per le tradizioni che caratterizzano questo mese sacro, riflettendo l’impegno di Etihad per il legame culturale e l’ospitalità di alto livello. Quest’anno, abbiamo arricchito il viaggio degli ospiti con ulteriori momenti di comfort, comunità e riflessione, sia a terra che in volo”. “Durante tutto il mese del Ramadan, Etihad offre agli ospiti un percorso culinario curato, assaporando autentici sapori arabi e piatti tradizionali del Ramadan, preparati con ingredienti freschi e regionali per esaltare i sapori degli Emirati Arabi Uniti e dimostrare l’impegno della compagnia aerea verso ingredienti di alta qualità e sostenibili. Già a terra, gli ospiti possono scegliere tra un’ampia selezione di piatti ispirati al Ramadan e di piatti Iftar nelle Business and First lounges presso lo Zayed International Airport e nell’Etihad Lounge di London Heathrow. Gli ospiti che viaggiano in cabine premium possono assaporare molti degli stessi sapori autentici. I viaggiatori possono anche optare per un piatto Iftar o un’insalata Iftar salutare, arricchita dai ricchi sapori emiratini, per un pasto più leggero, sia in classe First che Business su tutta la rete durante il Ramadan. Ai passeggeri di classe Economy verranno offerti gli stessi classici del Ramadan in stile emiratino. Agli ospiti che osservano il Ramadan e che non rientrano nei periodi di Iftar e Suhoor, la compagnia aerea regalerà dei sacchetti da asporto prima dell’imbarco o dopo lo sbarco”. “Incoraggiando gli ospiti di ogni cabina a esplorare le tradizioni del Ramadan praticate da diverse culture in tutto il mondo, Etihad ha attentamente curato una selezione di programmi e contenuti religiosi per il Ramadan da vivere durante il volo, grazie al sistema di intrattenimento E-BOX, esclusivo della compagnia aerea, per tutto il mese di marzo. Per gli ospiti che trascorrono del tempo ad Abu Dhabi, che si tratti di una meta turistica, di uno Stopover programme di Etihad o di chi considera Abu Dhabi la propria casa, l’edizione di marzo della rivista di bordo della compagnia aerea, Beyond, tratterà vari eventi ad Abu Dhabi e fornirà consigli su dove i visitatori possono vivere al meglio l’atmosfera del Ramadan in città. Etihad ha recentemente rilanciato i suoi voli diretti da Abu Dhabi a Medina, offrendo agli ospiti che viaggiano per l’Umrah durante il Ramadan un collegamento diretto e senza interruzioni con la città santa. La rotta è operativa quattro volte a settimana dal suo lancio nel novembre 2025”, conclude Etihad.

COLLINS AEROSPACE INVESTE OLTRE 40 MILIONI DI DOLLARI A PORTO RICO – Collins Aerospace, un’azienda di RTX, investirà oltre 40 milioni di dollari per supportare due espansioni operative e la modernizzazione di strutture, tra cui infrastrutture, macchinari e attrezzature, presso le sue sedi di Santa Isabel e Aguadilla. Il progetto creerà circa 525 posti di lavoro altamente qualificati a tempo pieno nei settori dell’ingegneria e della produzione sull’isola, portando la forza lavoro di Collins a Porto Rico a quasi 2.100 dipendenti e il totale dei dipendenti di RTX a 3.500. “Porto Rico è un polo strategico per la continua crescita sostenibile di Collins”, ha dichiarato Javier Ramis Rivero, vice president of global operations for Collins. “La nostra espansione pianificata creerà un’infrastruttura condivisa focalizzata sulle end-to-end electronics operations, dalla progettazione alla produzione, migliorando il supporto e la puntualità nelle consegne per i nostri clienti. Questo ci consentirà di ottimizzare la produttività e l’automazione, fornendo soluzioni scalabili, fabbriche connesse e aree di apprendimento pratico”. Collins opera a Porto Rico da oltre 30 anni, occupandosi dell’intero ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione e produzione alla manutenzione, riparazione e revisione, per integrated systems and components destinati all’industria aerospaziale e della difesa. La sede di Santa Isabel fornisce electronics and electromechanical components, mentre la facility di Aguadilla fornisce engineering services a Collins. “Lo sviluppo economico di Porto Rico si basa sull’attrazione e sul mantenimento di industrie ad alto valore aggiunto che creano posti di lavoro ben retribuiti. Questa espansione dimostra la fiducia del settore aerospaziale nei nostri talenti, nelle nostre infrastrutture e nelle politiche pubbliche orientate a una crescita sostenibile”, ha affermato il Governor Jenniffer González Colón. Il Secretary of the DDEC, Sebastián Negrón Reichard, ha sottolineato: “Questa espansione, che annunciamo oggi insieme all’azienda, è il risultato di un’efficace collaborazione tra il settore pubblico e quello privato. Noi della DDEC abbiamo sostenuto questo progetto per il suo impatto diretto sulla creazione di posti di lavoro specializzati, sugli investimenti in tecnologie avanzate e sul rafforzamento della catena del valore aerospaziale a Porto Rico”. Il Puerto Rico Industrial Development Corporation Executive Director, Roberto Lefranc, ha sottolineato: “In PRIDCO, continuiamo a massimizzare l’utilizzo dei nostri impianti industriali per attrarre investimenti di livello mondiale. Questo progetto con Collins non solo rivitalizza le infrastrutture esistenti a Santa Isabel e Aguadilla, ma promuove anche lo sviluppo economico regionale e riafferma il valore delle partnership pubblico-private”. I processi e i prodotti per Collins a Porto Rico includono digital and controller systems come switches, system controllers, moving map displays; electrical systems, inclusi high-power controllers e motor and signal-level controllers; communications systems, tra cui radar products, radio-frequency technologies, high-frequency transmitters.

AIR CANADA RICONOSCIUTA COME UNO DEI BEST DIVERSITY EMPLOYERS PER IL 2026 IN CANADA – Air Canada è stata nominata uno dei Canada’s Best Diversity Employers per il 2026, per l’ottava volta in dieci anni. “Siamo orgogliosi di essere stati riconosciuti per il nostro costante impegno a favore della diversità, dell’equità e dell’inclusione. Questo premio mette in luce il modo in cui i nostri dipendenti, i gruppi di risorse, i sostenitori, i leader e i partner della comunità lavorano insieme per costruire un futuro più giusto, equo e inclusivo in cui tutti si sentano a casa”, ha dichiarato Arielle Meloul-Wechsler, Executive Vice President, Chief Human Resources Officer and Public Affairs at Air Canada. Air Canada continua a promuovere un ambiente di lavoro e un settore più inclusivi attraverso partnership strategiche, iniziative guidate dai dipendenti e un coinvolgimento proattivo delle diverse comunità durante le fasi di reclutamento.

GE AEROSPACE SI AGGIUDICA UN DEFENSE LOGISTICS AGENCY CONTRACT PER INCREMENTARE L’U.S. AIR FORCE J85 ENGINE READINESS – GE Aerospace informa: “GE Aerospace si è aggiudicata un contratto dalla Defense Logistics Agency per aumentare la prontezza operativa del motore J85, che equipaggia il principale training aircraft dell’Air Force, il T-38. In base all’accordo, GE Aerospace fornirà fleet management and supply optimization capabilities a supporto della missione di addestramento dell’Air Force. Questo rappresenta il primo TrueChoice™ Defense digitally enabled contract per il motore J85. Il contratto iniziale di sette mesi include un periodo di opzione di quattro anni e cinque mesi immediatamente successivo. Utilizzando l’intelligenza artificiale e l’analisi avanzata dei dati, la piattaforma consolida dati eterogenei provenienti da diverse aziende, tra cui U.S. Air Force, Defense Logistics Agency and GE Aerospace, per prevedere quando saranno necessari i componenti, identificare i vincoli emergenti della supply chain e fornire agli utenti una visione completa che consente un processo decisionale più rapido, una manutenzione più efficiente del motore e, in definitiva, una forza più pronta”. “Questo contratto supporta direttamente una maggiore prontezza del motore J85 e della U.S. Air Force primary training fleet”, afferma Asha Belarski, general manager of customer support and sustainment for Defense & Systems at GE Aerospace. “Integrando i dati aziendali e applicando l’intelligenza artificiale per prevedere la domanda e identificare tempestivamente i vincoli, stiamo aiutando l’Air Force a mantenere più velivoli disponibili per garantire che i nostri aviatori ricevano l’addestramento necessario per portare a termine la loro missione”. “Il contratto si basa su un test program di successo che ha integrato i dati provenienti da diverse organizzazioni, responsabili della gestione di oltre 6.000 componenti del motore J85. Questo impegno ha dimostrato come l’analisi avanzata possa migliorare la visibilità lungo la supply chain, ridurre i ritardi e consentire decisioni di supporto più proattive. Nell’ambito del programma, GE Aerospace sta collaborando con Palantir per combinare competenze in ingegneria aerospaziale, integrazione dei dati e intelligenza artificiale. Insieme, i team si concentreranno sull’affrontare i vincoli della supply chain, migliorare la disponibilità dei componenti e supportare un processo decisionale più rapido e informato nell’ecosistema di supporto del J85. GE Aerospace continua a investire in capacità digitali che supportano la prontezza dei clienti e i risultati operativi, applicando tecnologie avanzate per migliorare la sustainment performance nelle flotte di motori militari”, conclude GE Aerospace.