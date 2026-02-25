Volotea annuncia 4 nuove rotte internazionali da Verona per l’estate 2026

Volotea annuncia importanti novità per l’estate 2026 dalla sua base operativa di Verona. Infatti, saranno disponibili 4 nuovi collegamenti verso Karpathos, Malaga, Minorca e Atene, queste ultime due un importante ritorno nel network veronese del vettore.

“La prima a decollare sarà la rotta per Malaga, operativa dal 1° agosto con due frequenze settimanali, il martedì e il sabato. A seguire, dal 2 agosto, prenderanno il via i collegamenti verso Atene e Minorca, entrambi con due frequenze alla settimana, il giovedì e la domenica. Infine, dal 5 agosto, si potrà volare ogni mercoledì alla volta di Karpathos.

Nuove rotte che rafforzano ulteriormente l’offerta leisure internazionale di Volotea a Verona, con destinazioni iconiche del Mediterraneo, tra Grecia e Spagna, particolarmente apprezzate per vacanze al mare e city break di fine estate. Queste novità si aggiungono, inoltre, alla già annunciata rotta per Aalborg, in partenza dal prossimo 30 aprile, e alla riapertura del collegamento per Comiso, operativo dal 27 marzo. Salgono così a 21 le destinazioni servite da Volotea a Verona per il 2026: 8 in Italia (Alghero, Cagliari, Catania, Comiso – novità 2026, Lampedusa, Olbia, Palermo e Pantelleria); 1 in Repubblica Ceca (Praga); 1 in Danimarca (Aalborg); 1 in Francia (Parigi Orly); 4 in Grecia (Atene – novità 2026, Heraklion, Karpathos – novità 2026 e Zante); 6 in Spagna (Barcellona, Bilbao, Madrid, Minorca e Malaga – entrambe novità 2026, Siviglia). Complessivamente, Volotea scende in pista a Verona con un’offerta di oltre 830.000 posti in vendita, in crescita del 18% rispetto al 2025.

Per supportare questo ampliamento del network, Volotea baserà, durante il periodo di picco estivo, un terzo aereo a Verona. L’inserimento del nuovo aeromobile consentirà non solo l’avvio delle quattro nuove rotte internazionali, ma anche l’incremento delle frequenze su alcuni collegamenti già operati e particolarmente apprezzati dai passeggeri, come Alghero, Cagliari, Catania, Olbia e Palermo, rafforzando ulteriormente la connettività domestica dello scalo. Una scelta che conferma l’impegno della compagnia sul territorio e la centralità di Verona nel proprio piano di sviluppo”, afferma Volotea.

“Il 2025 ha rappresentato un momento importante per Volotea a Verona, con la celebrazione dei 10 anni dall’apertura della base operativa, inaugurata nel 2015. Lo scorso anno, la compagnia ha trasportato quasi 654.000 passeggeri da e per lo scalo veronese, operando circa 4.000 voli. Sempre nel 2025, Volotea ha registrato a Verona un Net Promoter Score (NPS), il parametro usato per misurare la soddisfazione clienti, superiore a 58 punti, il valore più alto tra tutte le basi italiane della compagnia. Positivi anche i risultati operativi, con un OTP15, l’indicatore di puntualità entro i 15 minuti dall’orario previsto, che ha raggiunto l’86%, e un tasso di completamento voli che ha superato il 99%”, prosegue Volotea.

“Verona rappresenta per Volotea una base strategica e un punto di riferimento a livello di network. Per l’estate 2026 investiamo ulteriormente sullo scalo con quattro nuove rotte internazionali e un incremento delle frequenze verso alcune delle destinazioni domestiche più richieste, come Alghero, Cagliari, Catania, Olbia e Palermo”, ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. “Il posizionamento di un terzo aeromobile durante il periodo di picco estivo ci permette di rispondere in modo concreto alla domanda del territorio, rafforzando in particolare i collegamenti tra il Nord Italia e le Isole, un segmento strategico per la mobilità leisure. A dieci anni dall’apertura della base, continuiamo a crescere insieme al Gruppo SAVE, con cui abbiamo costruito una collaborazione solida e orientata allo sviluppo dello scalo”.

“Siamo entusiasti di vedere il rafforzamento della presenza di Volotea al Catullo di Verona con il posizionamento di un nuovo aeromobile proprio nel cuore della stagione estiva 2026. Questa decisione testimonia la fiducia nel nostro aeroporto come punto strategico per il traffico leisure e business e rafforza ulteriormente i collegamenti internazionali verso mercati chiave come Spagna e Grecia”, ha dichiarato Camillo Bozzolo Direttore Sviluppo Aviation del Gruppo SAVE. “Siamo certi che questa ulteriore collaborazione con Volotea porterà valore aggiunto ai nostri passeggeri e consoliderà il ruolo di Verona come porta d’accesso al Mediterraneo”.

“Nel corso degli anni, Volotea ha avviato a Verona, e più in generale in Veneto, diverse iniziative culturali per supportare il patrimonio artistico del territorio. Tra queste, il progetto #Volotea4Veneto, che ha contribuito al recupero di oltre 30 bozzetti in terracotta custoditi presso il Museo Gypsotheca Antonio Canova di Possagno. La compagnia ha inoltre affiancato il Teatro Camploy come sponsor ufficiale per la stagione teatrale 2024/2025, rafforzando la propria presenza in città anche al di fuori dell’attività strettamente operativa”, conclude Volotea.

